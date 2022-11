Alleen Edwin van der Sar en Hans van Breukelen keepten meer interlands voor Oranje dan Jasper Cillessen, die nooit teleurstelde in het Nederlands elftal. Desondanks is het imago van de 33-jarige sluitpost niet al te best. Rafael van der Vaart betitelde hem onlangs zelfs als "naar mannetje". Waar komt dat vandaan?

Willem II-doelman Joshua Smits, de beste vriend van NEC-doelman en 63-voudig international Jasper Cillessen, is blij dat hij Jasper Cillessen niet is. "Hij is echt een doodnormale gast uit Groesbeek die toevallig profkeeper is. Net als ik. Maar heel Nederland heeft een mening over hem. Daar zou ik echt niet aan moeten denken."

Cillessen keepte in 2014 kundig op het laatste WK waaraan Oranje meedeed. Hij viel in Brazilië verder op door zijn bescheiden, tamelijk kleurloze interviews. Bij het Nederlands elftal stelde hij zelden teleur. Ook voor het naderende mondiale eindtoernooi in Qatar is hij nadrukkelijk in beeld.

Toch is de 33-jarige doelman momenteel de meest beschimpte speler op de Nederlandse velden. Waar komt dat ineens vandaan? Of zat het er altijd al in? Dat laatste is aannemelijk, gezien de twee idolen van de jonge Jasper. Dat waren zijn aimabele landgenoot Edwin van der Sar en de controversiële Duitser Oliver Kahn.

"Vanwege zijn winnaarsmentaliteit", zei Cillessen over de in Nederland weinig geliefde doelman Kahn in het blad Helden. "Uiteindelijk gaat het om één ding: op een geoorloofde manier een wedstrijd winnen. Elkaar de huid volschelden of natrappen zal je mij niet zien doen. Maar iemand uit zijn concentratie halen... Dat maakt het soms wel leuk. Tegen mijn oudere broer moest ik ook altijd een manier vinden om te winnen. Als het niet linksom kan, moet het rechtsom."

Jasper Cillessen in 2011 tijdens zijn eerste periode bij NEC. Foto: Pro Shots

'Hij was ongelooflijk gedreven'

Zijn eerste keeperstrainer bij amateurclub De Treffers, Hans Jansen, herkent dat fanatisme. "Hij was hartstikke druk en klein voor zijn leeftijd en kon goed voetballen. Dus het lag niet erg voor de hand dat-ie ging keepen. Waarschijnlijk had hij bedacht dat hij als keeper nooit reserve hoefde te staan."

Reserve staan voelt als verliezen voor Cillessen. Jansen: "Hij was ongelooflijk gedreven. De enige jeugdkeeper die ik trainde die van elke oefening het 'waarom' wilde weten. Die nooit zomaar iets ging doen. Ik voetbalde samen met zijn vader, die had dat gedrevene ook in zich."

Een potje tennis zag Jansen weleens ontaardden in eindeloos gevloek en getier van de kleinste deelnemer. "Jasper speelde met zijn broer soms dubbelpotjes tegen mijn zoon en een vriend van mijn zoon die echt goed kon tennissen. Dus Jasper verloor steeds en daar kon hij slecht tegen. Dan ging hij echt flink lelijk doen. Maar sprak je hem later, dan was hij weer de supervriendelijke Jasper."

Cillessen schoof snel door naar een hoger team. "Ploeggenoten zeiden: 'Wat moeten wij met zo'n kleine keeper? Hij kan niet eens bij de lat.' Dat vond Jasper mooi, om tegen de klippen op te presteren."

De loopbaan van Jasper Cillessen: 2010-2011: NEC

2011-2016: Ajax

2016-2019: FC Barcelona

2019-2022: Valencia

2022-heden: NEC

Bij Oranje vond Cillessen geen aansluiting

Op zijn elfde kwam NEC al langs. Cillessen brak er direct zijn pols. Nadat die uit het gips was gekomen, gebeurde dat nog een keer, maar hij was niet te houden. Als 21-jarige keepte hij de ervaren Gábor Babos er al uit. Ook bij Ajax bleek hij beter en consistenter dan Kenneth Vermeer, een zelfopgeleide Amsterdamse doelman.

Met een geweldige redding op een inzet van David Silva voorkwam hij op het bronzen WK 2014 dat Nederland in de eerste groepswedstrijd tegen Spanje op een 2-0-achterstand kwam. Dat was cruciaal in de opmaat tot de historische 5-1-zege.

Maar in de selectie vond hij niet echt aansluiting. Hij was vooral een makkelijk slachtoffer voor de notoire grappenmaker Wesley Sneijder. Zijn smetteloze reputatie kreeg een knauw na zijn woedende trap tegen een waterzak toen Louis van Gaal hem wisselde in de kwartfinale. Tim Krul kwam er kort voor de penaltyreeks tegen Costa Rica in. Van Gaal overwoog Cillessen uit de selectie te zetten, zo blijkt uit het boek De Hand van Van Gaal van Hugo Logtenberg.

Doordat Nederland in de halve finale verloor na strafschoppen van Argentinië belandde er een stevig etiket op Cillessen: dat van een doelman die nooit een penalty stopt. Uitgerekend na zijn minste seizoen bij Ajax meldde Barcelona zich. Kort na een enorme sof tegen Rostov vertrok Cillessen uit Amsterdam, een beetje als een dief in de nacht.

Jasper Cillessen werd drie keer kampioen met Ajax, in 2012, 2013 en 2014. Foto: Pro Shots

De Boer hield Cillessen na coronabesmetting uit EK-selectie

Bij Barcelona werd hij gewaardeerd, maar kwam hij nooit voorbij de Duitse topdoelman Marc-André ter Stegen. Hij verloor ook even zijn basisplaats bij Oranje aan Jeroen Zoet, die wel eerste keeper was bij PSV. "Ik vind dat je gewoon de beste doelman moet opstellen", zei Cillessen tijdens een perspraatje.

Geen onlogische opmerking, maar het uitgestreken gezicht waarmee hij het vertelde, riep ergernis op. Ook bij Valencia bleef hij mede door blessures meer een gewaardeerde kracht dan een zekerheidje. Toch stevende hij in de zomer van 2021 af op een basisplaats op het EK. Maar nadat hij corona had gekregen, nam bondscoach Frank de Boer hem niet meer terug in zijn selectie. Cillessen was woedend en spuwde zijn gal over de trainer met wie hij bij Ajax nog goed mee had samengewerkt en die daarna voor hem een goed woordje had gedaan bij Barcelona.

De Boer legde later bij Rondo uit dat hij verwachtte niet direct over de blessuregevoelige Cillessen te kunnen beschikken. Bovendien zag hij geen tweede keeper in hem. "Je weet zelf of een speler tweede keeper kan zijn. Dat is niet zijn ding." Daar had De Boer wel een punt. Cillessen verkoos afgelopen zomer zelfs NEC boven Valencia mede omdat hij in Nijmegen eerste doelman zou worden.

Maar de verrassende terugkeer werd ook ingegeven door eenzaamheid. Het was in Spanje uitgegaan met zijn vriendin Joan. Tijdens de coronapandemie zat hij moederziel alleen in Valencia. Cillessen kon niet even op en neer naar Nederland. Hij verlangde ernaar weer onder vrienden en familie te zijn. Naar close worden met Lionel Messi, Luis Suárez of Neymar had hij nooit getaald. "Dat trekt alleen maar aandacht."

Er was veel verbazing over zijn terugkeer. Maar in Nijmegen en Groesbeek ging de vlag uit. Jasper kwam weer thuis en zou NEC naar boven leiden. Cillessen keepte aanvankelijk prima. Ineens sloeg de teneur om toen hij in de slotminuut van NEC-Feyenoord hard tegen de voor hem staande Feyenoord-spits Santiago Giménez aan schoot. Dat leidde tot een afgekeurd doelpunt. Cillessen maakte misbaar en zei na afloop precies te weten wat hij deed.

Jasper Cillessen en Rafael van der Vaart stonden beiden in de basis voor het oefenduel van Oranje met Japan in het najaar van 2013. Foto: Pro Shots

Van der Vaart noemt Cillessen een 'naar mannetje'

Voormalig collega-international Rafael van der Vaart stak vervolgens het lont aan. Hij vond Cillessen in Studio Voetbal oncollegiaal vanwege een interview waarin hij stelde de enige doelman te zijn met toernooi-ervaring. "Ik ken hem een beetje, het is een naar mannetje." Spek voor de bek van opiniemakers als Nico Dijkshoorn ("Jasper trekt zijn Jezus-van-Nazareth-in-Nijmegen-hoofd") en Johan Derksen ("hij is een kutje"). Later deed ook Sneijder een boekje open. Het leek wel een afrekening.

In VI liet Cillessen eerder optekenen blij te zijn met de huidige sfeer in het Nederlands elftal. "Er zijn geen groepjes meer, zoals het vroeger helaas weleens was. Iedereen gaat met elkaar om. Laatst las ik hoe positief Teun Koopmeiners vertelde over hoe goed nieuwkomers worden opgevangen bij het Nederlands elftal. Dat is veelzeggend." Protesten van Cillessen tijdens wedstrijden richting de scheidsrechter en tegendoelpunten krijgen sindsdien veel aandacht. Cillessen lastte daarop een mediastop in, die ook al onbegrip opwekte.

"Typisch Nederlands", zegt Dennis Gentenaar, voormalig doelman van NEC en Ajax. "Er wordt een pispaal gevonden en iedereen gaat erop inhakken. Echt belachelijk. Hij is een goede keeper, een goede gozer. Mooi dat hij nu bij NEC speelt, maar heel raar dat Ajax of AZ hem niet heeft gehaald afgelopen zomer. In de Randstad pruimen ze hem blijkbaar niet, daar willen ze een keeper van Ajax of Feyenoord naar het WK."

"Jasper heeft het altijd goed gedaan in Oranje", aldus Gentenaar. "Na die penaltyreeks tegen Costa Rica was hij de eerste die het veld in sprintte om Krul om de nek te vliegen. Dat lees je nergens. Mensen vinden het heerlijk om iemand af te zeiken die niet helemaal in hun straatje past."

Ook beste vriend Smits snapt niet zo goed waar de antipathie vandaan komt. "Het moet gaan om je kwaliteiten. Nou, die staan toch buiten kijf. En buiten het veld is Jasper een supergezellige, supersociale gast." Ze leerden elkaar goed kennen toen Smits net bij NEC kwam en Cillessen kort daarop naar Ajax vertrok. "We stonden maar een paar maanden samen op het veld, maar hij hielp me overal mee, met advies, met materiaal. Toen ik later geblesseerd raakte, nodigde hij me uit in Barcelona. 'Kom lekker even langs, je koppie leegmaken.' Naaste vrienden helpen staat bij Jasper voorop."

Bij Valencia kampte Jasper Cillessen vaak met blessureleed. Foto: Pro Shots

'Misschien moet hij iets handiger worden'

Misschien moet hij "iets handiger" worden, zegt zijn oude keeperstrainer Jansen over Cillessens presentatie. "Maar anderzijds is het toch niet normaal wat ze over hem zeggen? Dat geklets over dat zijn ouders overal bij zijn… Zo laag. Als ik Jasper vraag om wat keepershandschoenen voor een school in Groesbeek, stuurt hij die direct."

Ook bij het jubileumfeest van De Treffers gaf hij acte de presence, hoewel hij toen nog in Spanje keepte. Om aandacht te vragen voor borstkanker keept hij in het roze en draagt hij ook wit-roze handschoenen. In Groesbeek en Nijmegen kan hij niet meer stuk, zegt Smits, zelf afkomstig uit Groesbeek en nu net als Cillessen in Nijmegen wonend. Ze spreken wekelijks af, samen met een andere vriend. "Kritiek is nooit leuk. Maar we hebben het eigenlijk altijd maar heel kort over voetbal. Daarna maken we lol."