Hoewel Nederland een matige Europese week achter de rug heeft, is het nog altijd realistisch dat de Eredivisie aan het einde van dit seizoen de cruciale zesde plaats bekleedt op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Een domper is wel dat Portugal deze week veel bonuspunten veroverde in de Champions League.

Zul je net zien. Uitgerekend nu Nederland met Portugal is verwikkeld in een intense coëfficiëntenstrijd pieken de Primeira Liga-teams als nooit tevoren in de Champions League. Zowel FC Porto als Benfica drong deze week door tot de laatste zestien in het miljardenbal.

De kans bestaat dat Sporting CP tijdens de laatste speelronde dit voorbeeld volgt. Nog nooit kwalificeerden drie Portugese clubs zich voor de laatste zestien in de Champions League. Dat twee ploegen uit dit land zo ver reikten, is maar drie keer eerder gebeurd.

Door de bonuspunten die de UEFA uitdeelt voor overwinteren in het miljardenbal stak Portugal woensdagavond Nederland voorbij op de coëfficiëntenlijst, de rangschikking op basis waarvan alle tickets worden verdeeld. Op dezelfde avond ging Ajax met 0-3 eraf tegen Liverpool, waarmee het doek in de Champions League definitief viel voor de Amsterdammers.

UEFA-coëfficiëntenlijst periode 2018-2023 per 27 oktober: 1. Engeland - 99,998

2. Spanje - 87,569

3. Duitsland - 75,856

4. Italië - 69,640

5. Frankrijk - 57,164

6. Nederland - 53,900

7. Portugal - 52,716

8. België - 37,200

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 33,600

PSV en AZ houden eer hoog

Donderdag volgde de reactie en heroverde Nederland de belangrijke positie. AZ deed met een zege op FC Vaduz zijn plicht in de Conference League en verzekerde zich van overwintering op het derde Europese niveau, maar tot de verbeelding sprak vooral de overwinning van PSV op Arsenal.

De Eindhovenaren zijn minimaal verzekerd van de tweede plaats in hun Europa League-poule en daarmee een doorstart in dit toernooi. Zelfs groepswinst - en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de laatste zestien - is in theorie nog mogelijk. Feyenoord daarentegen ging onderuit bij Sturm Graz en loopt het risico na volgende week Europees klaar te zijn. Plek drie in de Europa League-groep leidt nog wel tot een vervolg in de tussenronde in de Conference League, maar ook daarvan zijn de Rotterdammers nog lang niet zeker.

Het 1-0-verlies van Sporting Braga bij 1. FC Union Berlin betekende wel weer uitstekend nieuws. De Portugese subtopper zakte naar de derde plaats in haar Europa League-poule en kan groepswinst sowieso vergeten.

Nu de stofwolken zijn opgetrokken, heeft Nederland na deze wisselende week een voorsprong van ruim een punt op nummer zeven Portugal.

Waarom het consolideren van de zesde plaats zo belangrijk is? Uit onderstaand overzicht blijkt dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen het pakket voor de nummer zes en dat van de nummer zeven. Het belangrijkste is dat het land dat na dit seizoen zesde staat in de jaargang 2024/2025 twee clubs mag afvaardigen aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

De nummer drie van die competitie stroomt in in de voorronden van het elitetoernooi. De league die de zevende plaats bekleedt, mag alleen zijn kampioen inschrijven voor de groepsfase. De nummer twee komt uit in de kwalificaties, zoals PSV begin deze jaargang.

Tickets plek zes Nummer 1 en 2: Groepsfase Champions League

Nummer 3: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Groepsfase Europa League

Nummer 4 en 5: Voorronde Conference League

Tickets plek zeven Nummer 1: Groepsfase Champions League

Nummer 2: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Play-offs Europa League

Nummer 3 en 4: Voorronde Conference League

In de praktijk schuiven tickets vaak door, bijvoorbeeld als de landskampioen ook beslag legt op de beker.

Portugal komt ijzersterk terug

Nederland leek afgelopen zomer al een voorschot te nemen op de zesde plaats. Portugal zag Vitória Guimarães en Gil Vicente in de voorrondes van de Conference League worden uitgeschakeld, terwijl Nederland in dat toernooi alleen FC Twente verloor. Met liefst drie clubs in de Champions League, waarin het nu eenmaal lastiger is veel punten te sprokkelen, leek Portugal erg in het nadeel.

Maar de Primeira Liga-teams presteren boven verwachting in het elitetoernooi. Van groot belang wordt dinsdag de thuiswedstrijd van Sporting CP tegen Eintracht Frankfurt. Overwintert ook de formatie uit Lissabon op het hoogste niveau, dan incasseert Portugal voor de derde keer in een week een fraaie Champions League-bonus. Omgerekend zou dat goed zijn voor 2,5 coëfficiëntenpunten.

Vanzelfsprekend is ook het Europa League-treffen tussen Braga en Malmö FF van volgende week donderdag erg interessant. Finisht Braga nog als tweede in de poule, dan toucheert Portugal een bonus die gelijkstaat aan een coëfficiënt van 0,33. Die extraatjes zijn, zoveel is duidelijk, erg belangrijk in het gevecht om plek zes. Wat dat betreft heeft Ajax het lelijk laten afweten. PSV pakt als groepswinnaar of als nummer twee wél bonuspunten, één vol punt (bij groepswinst) of 0,4 punt (bij een tweede plaats) voor het coëfficiënt. Hetzelfde geldt voor AZ: 0,4 punt (bij groepswinst) of 0,2 punt (bij een tweede plaats).

Portugal afhankelijk van CL-resultaten

Wat Nederland waarschijnlijk in de kaart zal spelen, is dat de Portugese clubs komend voorjaar op het hoogste niveau hun punten moeten zien te verzamelen. De Eredivisie-teams krijgen normaal gesproken tegenstanders van een minder kaliber, terwijl de resultaten in alle drie toernooien net zo zwaar meetellen.

Als de pijn van de royale Champions League-bonussen die Portugal mag bijschrijven is geleden, kan Nederland komend voorjaar met een schone lei de strijd aangaan.

Het is een vreemde constatering in een periode waarin de Eredivisie-kampioen de ene na de andere draai om de oren krijgt op het eliteniveau, maar de kans is groot dat er in het seizoen 2024/2025 minimaal twee Nederlandse clubs van de partij zijn in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Bonuspunten Champions League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 4

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1

Bonuspunten Europa League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 2

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1