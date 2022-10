Met Liverpool treft Ajax woensdag in de vijfde speelronde van de Champions League een club die dit seizoen wordt gekweld door wisselvalligheid. Net toen 'The Reds' een punt leken te hebben gezet achter een moeizame serie, werd zaterdag een beschamende nederlaag geleden bij Nottingham Forest. NU.nl bespreekt vier kwalen van de ploeg van manager Jürgen Klopp.

"We haalden een extreem hoog niveau, en dat moet ook wel tegen een ploeg als Manchester City. Wat ben ik blij met mijn spelers."

Klopp had na de 1-0-zege op Manchester City van ruim een week geleden alle reden voor vrolijkheid. In combinatie met de 1-7-overwinning op Rangers FC van enkele dagen daarvoor leek Liverpool zichzelf eindelijk gelanceerd te hebben, na een beroerde start van het seizoen. Klopp bracht daarvoor wel een offer: in plaats van zijn geliefde 4-3-3-systeem, dat hij had gehanteerd sinds zijn komst op Anfield in oktober 2015, koos hij voor een 4-4-2- of 4-2-3-1-formatie. Een versterkt middenveld moest er aan bijdragen dat de defensie werd ontlast.

De desillusie was zaterdag dan ook groot op City Ground. Promovendus en laagvlieger Nottingham Forest zorgde voor een van de grootste stunts in deze Premier League-jaargang door de verliezend Champions League-finalist van het afgelopen seizoen met 1-0 te verslaan. Drie problemen die Liverpool al weken teisteren kwamen zaterdag aan de oppervlakte, allemaal ook nog eens versterkt door de blessureproblematiek. Het biedt hoop voor Ajax, dat in Amsterdam moet winnen om kans te maken op een vervolg in de Champions League.

Stand Champions League-groep Ajax 1, Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

1) Te weinig creativiteit op het middenveld

Ajax probeerde medio september tijdens de eerste ontmoeting met Liverpool direct druk te zetten op de opbouw van 'The Reds'. Edson Álvarez stapte door op Thiago Alcântara, die met een fenomenale pass Trent Alexander-Arnold lanceerde en daarmee een gevaarlijke aanval van Liverpool inleidde. Het was bepaald niet de enige keer dat de ploeg van Klopp zich dankzij Thiago ontworstelde aan de pressing van Ajax.

Dat de Spaanse international tegen Nottingham Forest ontbrak wegens een oorinfectie was dan ook een aderlating, zoals hij ook woensdag tegen Ajax zal worden gemist. Zonder Thiago stichtte Liverpool eigenlijk alleen gevaar via standaardsituaties. "Het ontbrak ons aan diepgang en beweging achter hun laatste linie. We misten ook spelers die de bal daar neer kunnen leggen", constateerde Klopp.

Dat Liverpool tegen laagvlieger Nottingham Forest (dat afgelopen zomer bijna haar hele selectie verving en verre van ingespeeld is) voornamelijk gevaarlijk werd via standaardsituaties is een zwaktebod. Curtis Jones, Harvey Elliott en Fabinho zijn aan de bal nu eenmaal niet van Thiago-niveau, waarbij de vorm van laatstgenoemde al het hele seizoen zorgwekkend is. Liverpool is zo meer dan wenselijk afhankelijk van de flitsen van aanvallers, waarbij de naar Bayern München vertrokken Sadio Mané node wordt gemist.

Op basis van onderliggende data had Liverpool hoger dan achtste moeten staan in de Premier League, maar het is ook weer niet zo dat 'The Reds' zichzelf extreem tekortdoen. Dat blijkt uit onder meer de expected goals-statistieken, waarmee de kwaliteit en kwantiteit van kansen wordt gemeten op basis van soortgelijke doelpogingen uit het verleden. Liverpool noteert na elf speelrondes een score van 18,19 - lager dan Manchester City, Arsenal, Newcastle United, Tottenham Hotspur en West Ham United.

Expected goals Premier League: Manchester City - 22,44

Arsenal - 21,71

Newcastle United - 21,22

Tottenham Hotspur - 19,43

West Ham United - 18,26

Liverpool - 18,19

Manchester United - 17,54

Brentford - 17,38

De data zijn geactualiseerd tot en met zondag 23 oktober

2) Liverpool is defensief minder stabiel

In de periode dat Klopp de scepter zwaait op Anfield zag hij zijn ploeg zelden zo worden weggespeeld als op 1 oktober tegen Brighton & Hove Albion. Met name in de eerste twintig minuten heersten de bezoekers, die veel meer verdienden dan het uiteindelijke gelijkspel (3-3). Na deze wedstrijd besloot Klopp tot de systeemswitch over te gaan.

Vanaf de kant zag Klopp hoe er keer op keer Brighton-spelers opdoken in de ruimtes die Liverpool weggaf. "Onze tegengoals lijken steeds op elkaar, de tegenstanders profiteren van de gaten die bij ons ontstaan", zo doceerde de manager op de persconferentie voor het Champions League-duel met Rangers FC. "Het probleem dat wij hebben is dat wij op een heel dappere manier verdedigen. Als de timing net niet goed is, vallen er gaten. Dat was altijd al zo, maar we zetten altijd heel vroeg druk bij balbezit van de tegenstander. Gebeurt dat minder, dan ontstaan er in korte tijd ruimtes. Brighton maakte daar dankbaar gebruik van."

Uit data blijkt dat Liverpool dit seizoen iets minder snel druk zet dan in de voorbije jaargang. In de terminologie van Klopp: zijn ploeg is iets minder dapper. Als de pressing van zijn ploeg te slap of simpelweg onvoldoende is, ontstaan er grote problemen als vleugelverdedigers Alexander-Arnold en Andy Robertson ver naar voren staan gepositioneerd, wat best vaak het geval is. Zeker als hun posities niet tijdig worden overgenomen, is het alarmfase één bij Liverpool, ongeacht welk systeem wordt gehanteerd.

3) Salah is bezig aan een wisselvallig seizoen

Mohamed Salah beroerde slechts 22 keer de bal tegen Nottingham Forest, waarmee de dertigjarige Egyptenaar zelfs zijn meerdere moest erkennen in doelman Alisson (30 balcontacten).

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de aanvaller vrijwel onzichtbaar was. Zijn winnende treffer tegen Manchester City en zijn vliegensvlugge hattrick tegen Rangers FC maskeren dat Salah aan een moeizaam seizoen bezig is, nadat hij in zijn laatste twintig duels van vorig jaar ook slechts vier keer doel had getroffen.

"Nee, het is zeker niet zijn jaar. Maar dat geldt voor ons allemaal. We wachten allemaal op een explosie", zei Klopp daar onlangs over. Salah wordt dit seizoen minder goed bediend door zijn middenvelders, maar drukt met zijn dribbels zelf ook minder zijn stempel. Dat er voorin zelden in dezelfde samenstelling is gespeeld door allerlei blessures, helpt de Egyptenaar ook niet in zijn poging zijn topvorm aan te tikken.

4) Ziekenboeg Liverpool puilt uit

Over die blessures gesproken: de overvolle ziekenboeg speelt zeker een rol in de magere resultaten van Liverpool. Liefst negentien selectiespelers hebben dit seizoen al één of meerdere duels gemist wegens een kwetsuur.

Tegen Ajax zijn Thiago, Naby Keïta, Joël Matip, Diogo Jota, Luis Díaz en Arthur Melo niet inzetbaar. Darwin Núñez en Ibrahima Konaté keren in elk geval terug in de selectie, maar het is onwaarschijnlijk dat Klopp hen direct vanaf de aftrap zal inzetten. Het is wrang voor de tacticus dat hij het team dat eind juli zo'n indruk maakte in de strijd om het Community Shield tegen Manchester City (3-1-winst) zelden opnieuw in die samenstelling heeft kunnen laten aantreden.

Zo staat Liverpool tot de WK-break in de overlevingsstand: in de competitie moet de schade beperkt worden en in de Champions League moet een blamage van een eersteronde-exit worden voorkomen. Aan Ajax de taak om woensdagavond de zwakke plekken bij de vicekampioen van Europa bloot te leggen en in de race te blijven voor overwintering in het miljardenbal.