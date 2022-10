Gedwongen door de reglementen van de FIFA nam bondscoach Louis van Gaal vrijdag liefst 39 spelers op in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK. Er is al veel duidelijk over hoe zijn 26-koppige definitieve selectie er in Qatar uit zal zien, maar vooral in de aanval moeten nog harde keuzes worden gemaakt. Een analyse per linie.

Op doel: Noppert lijkt penaltykiller, zorgen voor Bijlow

Keepers in voorselectie: Justin Bijlow, Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer.

"Natuurlijk ga ik een penaltykiller meenemen naar Qatar", kondigde Van Gaal een jaar geleden al aan. Inmiddels zijn al zijn beoogde WK-keepers met wetenschappelijke nauwkeurigheid getest en dus weet de bondscoach waarschijnlijk wie die specialist is. En dat zou zomaar Andries Noppert kunnen zijn.

De doelman van sc Heerenveen, met 2,03 meter de langste speler ooit in een Oranjeselectie, is geen Van Gaal-keeper. Voetballend is hij - zeker in vergelijking met Mark Flekken - minder dan de concurrentie.

Het feit dat Noppert ook na de wetenschappelijke testen bij de voorselectie zit, kan erop duiden dat hij de beoogde specialist is, die vlak voor een penaltyserie in moet vallen. En daarmee is hij hard op weg naar een plek in de WK-selectie.

Zo blijven drie keepersplekken over voor Van Gaal, die een doelman meer mag selecteren dan voor het WK 2014. "Ik denk dat Remko Pasveer wel meegaat", zei hij na de interland vorige maand tegen België. Prompt moest de Ajax-doelman in de weken daarna tien keer 'vissen' tegen Napoli en blunderde hij tegen FC Volendam. Wellicht dat er daardoor toch weer een klein vraagtekentje achter zijn naam is gezet.

Jasper Cillessen lijkt het meest zeker van een plek in de WK-selectie en dan waarschijnlijk als eerste doelman. Afgelopen weekend ging de NEC-doelman niet vrijuit bij een doelpunt van Sparta, maar in Oranje - om in de terminologie van Van Gaal te spreken - "levert" hij altijd.

Ook voor Mark Flekken ziet het er goed uit. Hij is dit jaar een vaste naam in de Oranjeselectie en zijn recente prestaties bij Freiburg geven geen aanleiding om daar verandering in te brengen. Voor Justin Bijlow is alles anders. "Justin keept niet geweldig op dit moment", zei Van Gaal toen hij de Feyenoorder in september passeerde. Sindsdien is Bijlow nog altijd niet in topvorm.

Keeperstrainer Frans Hoek met Jasper Cillessen en Andries Noppert.

De verdediging: Nieuwelingen alleen bij blessureleed een optie

Verdedigers in voorselectie: Nathan Aké, Mitchel Bakker, Daley Blind, Sven Botman, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Devyne Rensch, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Stefan de Vrij en Pascal Struijk.

In de achterste linie kent Van Gaal weinig twijfels. Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké zijn de drie eerste opties achterin, met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt als luxe alternatieven.

De vraag is of de bondscoach een specifieke linkspoot meeneemt als alternatief voor Aké. Tegen België probeerde hij linksback Tyrell Malacia, die zo goed als zeker van het WK is, op die positie. Anders heeft hij met Sven Botman, Micky van de Ven en Pascal Struijk nog drie linksbenige opties, maar zij hebben geen interlandervaring. Laat staan ervaring met het 3-4-3-systeem van Van Gaal.

Op de wingbackposities is Denzel Dumfries onomstreden op rechts en blijft Daley Blind - ondanks een mindere fase bij Ajax - waarschijnlijk eerste optie op links. Malacia is de vaste vervanger van Blind en Devyne Rensch lijkt de stand-in te worden van Dumfries.

Jeremie Frimpong (rechts) en Mitchel Bakker (links) maakten nog nooit deel uit van de definitieve Oranjeselectie. Zij lijken alleen een optie voor Qatar bij een blessure van een concurrent. Van Gaal heeft Hans Hateboer en Jordan Teze al wel afgeschreven. In juni mochten zij nog starten in de Nations League.

Virgil van Dijk, Nathan Aké en Tyrell Malacia op de training van Oranje. Foto: Getty Images

Het middenveld: Alleen Frenkie de Jong onomstreden basisspeler

Middenvelders in voorselectie: Steven Berghuis, Jordy Clasie, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Xavi Simons, Kenneth Taylor en Guus Til.

Frenkie de Jong is onomstreden, maar hij is ook de enige zekerheid op middenveld van Oranje. Voor de andere twee basisplekken komt een hele rits middenvelders in aanmerking. En voor een ieder valt iets te zeggen. Steven Berghuis brengt creativiteit, Klaassen is volgens Van Gaal "de kampioen van het druk zetten" en Teun Koopmeiners heeft al meermaals mogen starten.

Marten de Roon zal waarschijnlijk ook meegaan naar Qatar, nadat hij in september indruk maakte tegen België (Van Gaal: "Soms gaat het bij Marten zelfs sneller dan bij Frenkie"). Van Jordy Clasie, die Van Gaal nog van het WK van 2014 kent, is de bondscoach al langer liefhebber en Kenneth Taylor mocht de laatste interlandperiode niet voor niets twee keer invallen.

Voor Ryan Gravenberch en Guus Til is het WK wel ver weg. Bayern München-bankzitter Gravenberch stond al ter discussie voor Van Gaal toen die bij Ajax nog een belangrijke kracht was, terwijl Til bij PSV niet zeker is van zijn plek. Door de namen van Jerdy Schouten en Joey Veerman staat al een streep.

Van de talentvolle Xavi Simons lijkt zeker dat hij in de toekomst Oranje haalt en de vraag is of hij van de bondscoach nu al WK-ervaring mag opdoen.

Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Davy Klaassen. Foto: Getty Images

De aanval: Spannende weken voor De Jong, Lang, Malen, Weghorst en Danjuma

Aanvallers in voorselectie: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Arnaut Danjuma, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Donyell Malen en Wout Weghorst.

"Op het WK in Brazilië had ik Robben en Van Persie, nu heb ik Steven Bergwijn en Memphis Depay", glunderde Van Gaal na de 1-4-overwinning op België in juni. Nee, over de twee voorste basisspelers in Qatar hoeft de bondscoach niet meer na te denken, tenzij Memphis met zijn hamstring blijft tobben.

Gakpo is ook zeker van een plek in de definitieve WK-selectie en zelfs een basisplek is mogelijk voor de PSV'er. Verder heeft Vincent Janssen een goede kans om Qatar te halen, na assists tegen Wales en Polen. Als balvast aanspeelpunt staat hij er beter op dan concurrent Brian Brobbey, die van Van Gaal geen kans kreeg in de Nations League.

Voor Luuk de Jong, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst en Arnaut Danjuma worden het spannende weken. De Jong was onder Ronald Koeman en Frank de Boer de ideale pinchhitter, maar Van Gaal zette hem nog geen minuut in. Weghorst bewees al wel zijn waarde met zijn winnende treffer in de laatste minuut tegen Wales.

Ook Lang en Danjuma scoorden onder Van Gaal, maar raakten door fysieke problemen weer uit beeld. Danjuma heeft volgens Van Gaal zelfs een "minnetje" achter zijn naam staan, omdat hij nog geen speelminuten maakte in het 3-4-3-systeem.