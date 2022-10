PSV strijdt donderdagavond in de Europa League tegen Arsenal, de onverwachte koploper in de Premier League. De Londenaren beleven de beste competitiestart uit de clubgeschiedenis, terwijl afgelopen seizoenen coach Mikel Arteta door slechte resultaten geregeld moest vrezen voor ontslag. Waar komt de ommekeer vandaan?

"Wat is er toch aan de hand bij Arsenal?", vroeg oud-verdediger en voormalig Arsenal-aanvoerder William Gallas zich in december 2020 af. De ploeg van Arteta was na één zege in negen wedstrijden slechts vijf punten verwijderd van de degradatiestreep. "Het is misschien tijd om afscheid te nemen van Arteta, hij is niet de juiste man voor deze klus. Hij heeft niet de ervaring om zo'n grote club te coachen."

Bijna twee jaar later komt de pers superlatieven tekort om het succes van het Arsenal te duiden. Met negen overwinningen uit tien duels (27 punten) kent de ploeg zelfs een betere competitiestart dan 'The Invincibles' (26 punten), de formatie van Arsène Wenger die in de voetbaljaargang 2003/2004 ongeslagen kampioen werd. Arteta moest dit seizoen alleen bij de kraker tegen het Manchester United van Erik ten Hag het hoofd buigen (3-1).

Waar Arsenal de voorbije zes seizoenen buiten de top vier eindigde (en dus het lucratieve Champions League-voetbal misliep), gaat de ploeg nu fier aan de leiding. Met vier punten voorsprong op Manchester City en Tottenham Hotspur durft de aanhang van 'The Gunners' weer te fantaseren over een kampioenschap. Waardoor staat Arsenal weer op de kaart?

Arteta zet in op talent

"Arteta kan niet omgaan met sterke karakters en grote spelers. Hij heeft jonge spelers nodig die niets zeggen, die alleen maar luisteren." Pierre-Emerick Aubameyang, 92 goals in 163 duels voor Arsenal, was na zijn transfer naar Barcelona in januari duidelijk over de gebreken van de Spaanse manager. In een vorig week uitgelekte video kraakte de huidige Chelsea-spits (33) zijn ex-coach.

Arteta maakte zich niet druk om de woorden van Aubameyang. "Mensen mogen zeggen wat ze vinden", reageerde hij tegenover het Engelse journaille.

"Ik heb in ieder geval nooit een betere spelersgroep meegemaakt dan dit seizoen. De spelers werken harder dan ooit. De wisselwerking tussen de selectie en de technische staf is uitstekend. Het is een genot om coach van dit Arsenal te zijn."

De trainer heeft naast Aubameyang ook afscheid genomen van ervaren spelers als David Luiz (35), Mesut Özil, Willian (beiden 34), Alexandre Lacazette (31), Shkodran Mustafi (30) en Sead Kolasinac (29). Veel talenten zijn sindsdien voor de leeuwen gegooid, zoals Ethan Nwaneri. Met zijn invalbeurt tegen Brentford (0-3-winst) in september werd de aanvallende middenvelder met vijftien jaar en 181 dagen de jongste speler ooit in de Premier League.

Arsenal heeft na Southampton (24,40 jaar) de jongste selectie van de competitie (24,43 jaar). Negen van de 24 competitiegoals dit seizoen kwamen van een speler van eenentwintig jaar of jonger. Buitenspelers Bukayo Saka en Gabriel Martinelli (beiden 21) staan op vier goals, aanvoerder Martin Ødegaard (23) op drie treffers. Bovendien hebben doelman Aaron Ramsdale (24) en verdedigers als Kieran Tierney, Ben White (beiden 25), Gabriel (24), Takehiro Tomayisu (23) en William Saliba (21) nog maar tien treffers geïncasseerd.

Ervaring helpt Arsenal vooruit

Naast talent vertrouwt Arteta op ervaring. Middenvelders Thomas Partey (29) en Granit Xhaka (30) floreren dit seizoen. De opleving van laatstgenoemde is opmerkelijk, want de Zwitser werd een tijdlang verguisd.

Xhaka moest in november 2019 zelfs zijn aanvoerdersband inleveren van coach Unai Emery nadat hij tegen Crystal Palace de band - na een fluitconcert van de fans - uit frustratie naar de grond gooide.

Drie jaar later droomt Xhaka in de Daily Mail van de titel. "Dit kan een speciaal jaar voor ons worden. Waarom kunnen we geen kampioen worden als we zo goed spelen en topclubs als Tottenham en Liverpool verslaan?"

Zinchenko en Jesus zijn schot in de roos

Ook aankopen Oleksandr Zinchenko en Gabriel Jesus, beiden 25 jaar en afkomstig van Manchester City, leveren een belangrijke bijdrage. Hoewel Zinchenko de laatste duels kampt met blessureleed, was de impact van de Oekraïense back bij de start van het seizoen meteen zichtbaar.

Spits Gabriel Jesus krijgt bij Arsenal het vertrouwen dat onder City-coach Josep Guardiola af en toe ontbrak. Resultaat: vijf goals en drie assists in tien duels. "De speelstijl van Arteta past heel goed bij Gabriel", analyseerde oud-topspits Sergio Agüero in de Engelse pers. "Gabriel speelt een essentiële rol in dit Arsenal. Ik ben blij voor hem dat het er nu eindelijk uitkomt."

De veertigjarige Arteta kan in 2023 de jongste manager ooit worden die kampioen in de Premier League wordt. Het record staat nu nog op naam van José Mourinho, die in 2005 op 42-jarige leeftijd met Chelsea de titel pakte. Maar de Spaanse coach wil nog niet praten over een mogelijk kampioenschap. "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We moeten als team goed blijven presteren. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, niemand mag verslappen. Ik eis iedere dag alles van mijn spelers. Dat gaat niet veranderen."

