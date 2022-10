Het moet gek lopen wil spits Karim Benzema maandagavond de Ballon d'Or niet winnen. De Fransman van Real Madrid legde een magistraal seizoen op de mat. Maar wat betekent zo'n individuele prijs in een sport die draait om het collectief?

Wie googelt 'most important prize in football' zal verrast zijn dat niet de wereldtitel, Europese titel of landstitel de meest voorkomende resultaten zijn. Bovenaan de zoekpagina prijkt in imaginaire gouden letters 'Ballon d'Or'.

In 1956 werd de prijs voor het eerst uitgereikt, toen nog onder de noemer 'Europees Voetballer van het Jaar'. Die ging naar een van de beste Britse spelers ooit: de 41-jarige Sir Stanley Matthews van Blackpool. 'Sir', want het is de enige voetballer die tijdens zijn actieve carrière deze titel in ontvangst mocht nemen. 'The Wizard of the Dribble' versloeg Real Madrid-legende Raymond Kopa en diens iconische teamgenoot in de spits, Alfredo Di Stéfano.

De prijs was een initiatief van het gerespecteerde voetbaltijdschrift France Football in een tijd waarin er nog weinig voetbal op televisie te zien was. Voetbal uit andere steden dan de eigen, laat staan uit het buitenland, bereikte de gemiddelde voetballiefhebber amper.

Daarom besloten de correspondenten van France Football een prijs in het leven te roepen om kennis over het spel en de spelers continentaal te verspreiden. Ze nodigden andere gerenommeerde Europese voetbaljournalisten uit om te stemmen op de beste voetballer van Europa. Zo werd de individuele speler dichter bij de fans gebracht.

En dat werkte. De lange lijst van winnaars die Matthews over vijf decennia opvolgden, bevatte namen als Di Stéfano, Eusebio, George Best, Zinédine Zidane en driemaal onze eigen Johan Cruijff. Terwijl liefhebbers jaarlijks reikhalzend uitkeken naar de bekendmaking van de nieuwe Ballon d'Or-winnaar, kroop voetbal langzaam de huiskamers en harten van de massa in, mede door de opkomst van televisie en later het internet.

Met tientallen sportzenders en -abonnementen die constant voetbal uitzenden, en van vrijwel iedere wedstrijd denkbaar een online stream, vervaagde de originele functie van de Ballon d'Or en nam de prijs een andere vorm aan.

Karim Benzema na het winnen van de Champions League eind mei. Foto: Getty Images

Contract Neymar kende Gouden Bal-clausules

Het werd een populariteitsprijs, een publiek eerbewijs, een streven an sich. Spelers maken zelfs transfers om hun kansen op het winnen van de Ballon d'Or te vergroten. In contracten legden hun zaakwaarnemers vast dat de verkopende club recht heeft op een extra vergoeding als ze de prijs daadwerkelijk winnen.

Net als acteurs die een Oscar winnen, stijgen spelers die een Ballon d'Or hebben in marktwaarde. Neymar zou bijvoorbeeld meer dan een miljoen euro extra verdienen aan zijn Nike-deal als hij in 2018 de Ballon d'Or had gewonnen. En zijn nominatie in 2015 kostte Barcelona 2 miljoen euro, het bedrag dat het moest overmaken naar zijn oude club Santos. Lucratievere spelerscontracten, winclausules in overeenkomsten en betere sponsordeals: jonge talenten dromen niet meer van wereldbekers winnen, maar van gouden bergen op een podium in Parijs.

Tegenwoordig zijn er in een voetbalseizoen bijna meer individuele prijzen te winnen dan teamtitels. Zo kunnen spelers dit seizoen naast de Gouden Bal strijden om de Beste Speler van het WK, de UEFA Beste Speler en de FIFA Beste Speler. Voetbal is het tijdperk van individualisme in gegaan, de vele onderscheidingen zijn daar het resultaat van.

Neymar heeft nog nooit de Gouden Bal gewonnen. Foto: Getty Images

Individuele verdiensten bijna niet vast te stellen

Het is alleen niet de eenling die toernooien wint, kampioenstitels behaalt en bekers verzamelt. Dat doet de groep, de combinatie, de gezamenlijke eenheid.

Voetbal is een teamsport. Een spel van elf tegen elf, waarbij een ontelbaar aantal factoren de einduitslag bepaalt. Een zwakker team kan een sterker team verslaan. Je hoeft maar eenmaal vaker te scoren.

De elf spelers hebben verschillende posities en bijbehorende taken. De taak van de centrale verdedigers is om te verdedigen, de spits moet scoren. Maar de goals van de spits zijn zonder de dekking van de verdediger zinloos. Wiens individuele verdienste weegt dan zwaarder? De redding van de keeper, de controle van de middenvelder of het schot van de afmaker? Het is bijna niet vast te stellen.

Toch valt niet te ontkennen dat sommige spelers - voetballers die met individuele kwaliteiten de uitkomst van een wedstrijd kunnen bepalen - bijzondere erkenning verdienen. Individuele onderscheidingen zijn dus niet per se overbodig, maar wel vrijwel onmogelijk om op de 'juiste manier' toe te kennen.

Cristiano Ronaldo met zijn verzameling Gouden Ballen. Foto: Getty Images

Uiteindelijk draait het om smaak

Er zijn talloze criteria, maar eigenlijk wordt het stemmen voor de Ballon d'Or grotendeels bepaald door het subjectiefste criterium van allemaal: smaak. Schoonheid ligt tenslotte in het oog van de aanschouwer, zeker als coaches en voetballers een groot deel van de stemmen uitbrengen.

Ronaldo plaatste als aanvoerder van Portugal rivaal Messi nooit in zijn top drie, ook al hadden zij een duopolie op de Ballon d'Or. Joachim Löw weigerde ooit te stemmen, omdat er vijf Duitse spelers op de shortlist stonden en het een conflict zou kunnen opleveren als hij er slechts drie - of geen - koos. En ook Messi verkoos een aantal jaar geleden zijn landgenoot Sergio Agüero en Barcelona-teamgenoten Xavi en Andrés Iniesta boven Ronaldo.

"Het zou stom zijn om Ronaldo niet te zien als een van de beste spelers ter wereld", zo zei hij later tegen de Spaanse krant Marca. "Maar ik dacht gewoon dat dit de spelers waren op wie ik moest stemmen."

Spelers en coaches hebben andere belangen die meespelen en hun keuzes bepalen. Wie echt objectief de beste is, doet er eigenlijk niet toe. Belangrijker zijn vriendschappen, relaties en teamgenoten. De beoordeling is niet logisch, onvolmaakt en volkomen subjectief. Ook voetballers zelf beamen dat. Toni Kroos is niet geïnteresseerd in individuele prijzen, zo claimt hij, maar als die er toch zijn, moeten die wel eerlijk zijn.

"Naar mijn mening is dat bij de Ballon d'Or niet het geval", zo zei hij in zijn eigen podcast. Ook oud-speler Philipp Lahm ziet de Ballon d'Or niet als een uitverkiezing door verdienste, maar een van populariteit.

"Wat dacht je ervan om via Facebook de kandidaten voor de Ballon d'Or van volgend jaar te selecteren?" vroeg hij zich in 2016 af. "Dat zou een moderne manier zijn om het te doen. En het resultaat zou waarschijnlijk hetzelfde zijn."

In 1956 werd Stanley Matthews de eerste Gouden Bal-winnaar. Foto: Getty Images

De teaminspanning zou veel minder moeten tellen

Maar hoe bepaal je dan de beste speler van Europa? Is dat de speler met de meeste goals? De speler met het hoogste salaris? De speler met de mooiste acties? De speler met de meeste prijzen?

Dat laatste lijkt in het huidige format al waar te zijn. De individuele prijzen gaan naar degenen die ook resultaten behalen met hun clubs: een Champions League-winnaar, een Nations League-winnaar, een voetballer die in ieder geval een landstitel heeft behaald.

Als we echt puur individuele prestaties beoordelen, zou de teaminspanning veel minder moeten tellen. Maar daarmee doe je afbreuk aan de essentie van voetbal. Wat is een speler tenslotte zonder zijn team?

Voor het eerst sinds 2017 woont Cristiano Ronaldo dit jaar de ceremonie bij. Niet omdat hij zelf kans maakt, maar om zijn vriend - de waarschijnlijke winnaar - te steunen.

Ronaldo heeft evenveel Gouden Ballen als landstitels: vijf. Voor Benzema wordt het de eerste. Beiden kunnen straks zeggen: wij waren het populairste jongetje van de klas. Veel meer lijkt de Gouden Bal inhoudelijk niet te betekenen, de gouden bergen die volgen daargelaten.