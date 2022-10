De seizoensstart staat altijd garant voor verrassingen en spektakel. 2022 vormt daar geen uitzondering op. Na ruim twee maanden competitie zet NU.nl de vijf grootste revelaties uit de buitenlandse competities op een rij. Met een hoofdrol voor een razendsnelle oud-speler van ADO Den Haag en een geflopte oud-keeper van PSV.

Arsenal: opgestaan uit de dood

Het is Eerste Kerstdag in Londen, maar de Britse pers trakteert manager Mikel Arteta alleen maar op kritische vragen op zijn persconferentie. Het is 2020 en Arsenal staat dankzij de slechtste seizoensstart sinds 1974 maar vier punten boven de degradatiestreep. Dieper in de put had de in verval geraakte grootmacht haast niet kunnen zitten.

Twee jaar later gaat Arteta microfoon na microfoon af om het succes van Arsenal te verklaren. De wereld ziet er inmiddels totaal anders uit voor 'The Gunners'. Na al die magere jaren gaan ze aan de leiding in de Premier League. Tot dusver ging alleen de kraker tegen het Manchester United van manager Erik ten Hag verloren (3-1).

De opmars van Arsenal is te danken aan een razendsnelle metamorfose die de ploeg van Arteta heeft ondergaan. De grootste slag werd afgelopen zomer geslagen met de komst van het Manchester City-duo Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko. Voor spits Jesus werd een godsvermogen van 52 miljoen euro betaald, maar met vijf goals en drie assists is hij tot dusver elke euro waard.

Ook de groei van jongelingen Martin Ødegaard (23, oud-speler van Heerenveen en Vitesse), Bukayo Saka (21) en Gabriel Martinelli (21) staan symbool voor het nieuwe Arsenal. Voeg de doorbraak van de Franse centrumverdediger William Saliba (21) daaraan toe en de volger van de Premier League kan er niet omheen dat Arsenal goud in handen heeft.

Of de club aan het einde van het seizoen voor het eerst sinds 2004 de beker met de gouden kroon in handen heeft, is natuurlijk nog maar de vraag. Manchester City is doorgaans superieur in Engeland. De grootste winst voor Arsenal is dat de gouden tijden van Arsène Wenger herleven.

Stand in top Premier League 1. Arsenal 9-24 (+13)

2. Manchester City 9-23 (+24)

3. Tottenham Hotspur 9-20 (+10)

4. Chelsea 8-16 (+3)

5. Manchester United 8-15 (-2)

Aan de hand van spits Gabriel Jesus is Arsenal momenteel de te kloppen ploeg in Engeland. Foto: Getty Images

Union Berlin: de grote Becker-show

Het was trainer Zeljko Petrovic die hem zes jaar geleden landelijke bekendheid bezorgde. "Denk je dat ik jan pipo de clown ben?", beet toenmalig ADO-trainer Petrovic een verslaggever toe toen hem gevraagd werd of hij zelf 200.000 euro ging betalen voor Sheraldo Becker. Becker stond destijds bij Ajax onder contract.

Inmiddels kent heel Europa Becker. Met zes doelpunten staat de Surinaams international hoog op de topscorerslijst van de Bundesliga én is hij dé hoofdrolspeler in het sprookje van koploper Union Berlin.

Union verloor vorig seizoen nog twee keer van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League en eindigde als vijfde in de Bundesliga. Deze jaargang hield de club uit Berlijn Bayern München op een 1-1-gelijkspel en wonnen 'Die Eisernen' (de ijzeren) van onder meer Schalke 04, RB Leipzig en VfL Wolfsburg. De voorsprong op het doorgaans superieure Bayern is vier punten.

Union oogst in Duitsland weinig lof met het countervoetbal, maar met Becker in de spits is die tactiek wel bijzonder effectief. De oud-speler van ADO Den Haag en Ajax behoort met zijn Usain Bolt-achtige sprints tot de snelste spelers van de Bundesliga en is daarmee een plaag voor elke defensie. Voorlopig is er nog geen club die van de Berlijnse Becker-storm een flauw briesje kan maken.

Stand in top Bundesliga 1. Union Berlin 9-20 (+10)

2. SC Freiburg 9-18 (+6)

3. Bayern München 9-16 (+17)

4. Borussia Dortmund 9-16 (+1)

Sheraldo Becker is de grote man achter het ongekende succes van Union Berlin. Foto: Getty Images

FC Lorient: geflopte PSV'er staat op

Ze vochten tot dusver bijna altijd tegen degradatie, spelen in een postzegelstadion aan de Bretonse kust, hebben het budget van een middenmoter en gaven afgelopen zomer slechts 5 miljoen euro uit op de transfermarkt. Toch is FC Lorient de enige club in Frankrijk die in het spoor van het puissant rijke Paris Saint-Germain kan blijven.

De opmars van FC Lorient komt voor vriend en vijand uit de lucht vallen. Het succes is met name toe te schrijven aan de nieuwe trainer Régis Le Bris (46), een onbeschreven blad in het profvoetbal. Bij FC Lorient traint hij voor het eerst een profclub.

Le Bris is een buitenbeentje in de voetballerij: de oud-verdediger van Stade Rennais stopte op 27-jarige leeftijd met profvoetbal om Fysiologie en Biomechanica op de universiteit te gaan studeren. Eenmaal terug in de voetbalwereld maakte hij naam als jeugdtrainer, maar toch moest hij de Franse voetbalbond drie keer overtuigen om tot de trainerscursus toegelaten te worden.

Met zijn wetenschappelijke aanpak van het voetbal maakt Le Bris het verschil in Lorient. Hij staat te boek als een tacticus, die zijn spelers veel naar videobeelden laat kijken. Toch is het huidige succes ook te danken aan een bij PSV mislukte keeper: Yvon Mvogo.

De Zwitser kon mede door enkele kolderieke blunders van 2020 tot afgelopen zomer nooit overtuigen in Eindhoven, maar is bij FC Lorient een van de revelaties. Na Alexander Nübel (76 procent, AS Monaco) heeft Mvogo (74 procent) het hoogste reddingspercentage van de Ligue 1. Het onderstreept dat FC Lorient aan een uniek seizoen bezig is.

Stand in top Ligue 1 1. Paris Saint-Germain 10-26 (+23)

2. FC Lorient 10-25 (+7)

3. Olympique Marseille 10-23 (+13)

4. RC Lens 10-21 (+9)

5. AS Monaco 10-20 (+6)

Yvon Mvogo maakt wel indruk bij de Franse revelatie FC Lorient. Foto: AFP

Udinese: Nederlanders vieren succes

De supporters van Udinese dachten in de afgelopen magere jaren met weemoed terug aan het topjaar 2011. Aan de hand van goalgetter Antonio Di Natale, dribbelaar Alexis Sánchez en ijzervreter Cristián Zapata eindigde de club als vierde in de Serie A en plaatsten de 'Bianconeri' zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor de Champions League.

Mede dankzij de inbreng van Nederlanders als Bram Nuytinck en Kingsley Ehizibue herleven oude tijden in Udine, een cultuurstad tegen de Italiaanse grens met Slovenië. De ploeg van de nieuwe trainer Andrea Sottil begon de Serie A nog met een nederlaag tegen AC Milan (4-2), maar dat is tot dusver het enige verlies van de competitie.

Na de nederlaag in San Siro versloeg Udinese onder meer regerend landskampioen Internazionale (3-1) en werd het ambitieuze AS Roma met 4-0 van de mat geveegd. Alleen Atalanta en Napoli, dat internationaal faam maakte met de zeges op Ajax en Liverpool, hebben nog meer punten in de Serie A.

De succesformule van Udinese is vooral de standaardsituatie. Liefst zes keer scoorde de club uit een hoekschop of vrije trap, en dat is vooral te danken aan de fluwelen traptechniek van Gerard Deulofeu. De viervoudig international van Spanje slaagde niet bij FC Barcelona en kon ook geen potten breken bij Everton, maar is in Udine de grote man met zes assists.

Overigens is er slechts een bijrol weggelegd voor Nuytinck en Ehizibue bij revelatie Udinese. Beide Nederlanders zijn bankzitter. Van dichtbij zien ze wel een sprookje voor hun ogen voltrekken. In de afgelopen jaren streed Napoli vooral tegen degradatie.

Stand in top Serie A 1. Napoli 9-23 (+15)

2. Atalanta 9-21 (+9)

3. Lazio 9-20 (+16)

4. Udinese 9-20 (+9)

5. AC Milan 9-20 (+9)

Bram Nuytinck beleeft een sprookje met Udinese. Foto: Getty Images

Royal Antwerp: eerherstel Van Bommel krijgt vorm

De koppositie van Royal Antwerp in België mag geen grote verrassing heten. Vastgoedmagnaat en clubeigenaar Paul Gheysens pompt al jaren miljoenen in 'The Great Old' en de club greep vorig seizoen in de slotfase naast de landstitel. De verrassing zit vooral in de grote voorsprong op regerend landskampioen Club Brugge. Antwerp heeft na elf wedstrijden al acht punten meer dan Brugge.

Het zijn twee Nederlanders die de architecten blijken van het huidige succes van Antwerp: technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel. Overmars misdroeg zich bij Ajax met grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke clubmedewerkers en door twee speelsters van Ajax Vrouwen te betasten, maar lijkt met zijn uitgekiende transferbeleid ook in Antwerpen voor een nieuwe glorietijd te zorgen.

Overmars haalde Toby Alderweireld terug naar België en verleidde de Nederlanders Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs tot een overstap naar de Bosuil. Alderweireld en Janssen werden met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro de best verdienende voetballers van België, maar blijken allebei een schot in de roos. Janssen is met zeven doelpunten topscorer van de Jupiler Pro League.

De handtekening van Van Bommel staat ontegenzeggelijk onder het elftal. De Limburger is uit op eerherstel nadat hij in 2019 was ontslagen bij PSV, waarmee hij als speler grote successen vierde. Bij VfL Wolfsburg kreeg hij het vorig jaar ook niet op de rit, waarna hij razendsnel werd ontslagen. Bij Royal Antwerp gunt Overmars hem vanaf deze zomer een herkansing.

Het eerherstel van Van Bommel krijgt langzaam vorm: met acht tegengoals heeft Royal Antwerp de minst gepasseerde verdediging van België en gaat het soeverein aan kop. Ook de eerste nederlaag van het seizoen, twee weken geleden tegen KV Kortrijk (2-1), bracht daar geen verandering in. Het Belgische competitieformat is voorlopig de grootste bedreiging voor Antwerp: aan het einde van het seizoen wordt het puntenaantal gehalveerd en volgen play-offwedstrijden om de landstitel.

Stand in top Jupiler Pro League 1. Royal Antwerp 11-30 (+16)

2. KRC Genk 11-28 (+15)

3. Club Brugge 11-22 (+10)

4. Royale Union SG 11-22 (+4)