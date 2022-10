Spits Erling Haaland breekt in zijn eerste maanden bij Manchester City record na record in de Premier League. Liverpool is zondag mogelijk het volgende slachtoffer van de Noorse topschutter. Wat maakt de 22-jarige doelpuntenmachine zo exceptioneel? Twee oud-spitsen aan het woord.

"Haaland is een roofdier, een jachtluipaard met het vermorzelvermogen van een leeuw. Hij vreet verdedigers met huid en haar op. Zo staat hij in het leven", zegt Youri Mulder. De voormalig spits van FC Twente, Schalke 04 en het Nederlands elftal is diep onder de indruk van de scoringsdrift van Haaland. Manchester City betaalde afgelopen zomer 60 miljoen euro aan Borussia Dortmund in ruil voor de aanvaller.

Haaland bereikte na negen Premier League-duels al de mijlpaal van vijftien goals. Dat is een record voor een debutant op het hoogste Engelse niveau. Het vorige record stond op naam van Andy Cole, die in zijn debuutseizoen 1993/1994 namens Newcastle United na vijftien wedstrijden tot dit aantal kwam. Bovendien had Haaland al na acht duels drie hattricks gemaakt in de Premier League, waardoor hij Michael Owen (48 duels) en Ruud van Nistelrooij (59 duels) ver achter zich liet.

"Opzienbarend hoe goed hij het doet", zegt oud-international Kees Kist, in de jaren zeventig en tachtig topschutter van onder meer AZ en Paris Saint-Germain. "Van zo'n start durf je alleen maar te dromen. Hij ontwikkelt zich stormachtig. Hij is uniek, je kunt hem niet vergelijken met Johan Cruijff, Lionel Messi, Robert Lewandowski of wie dan ook. Misschien een beetje met de pijlsnelle Kylian Mbappé, die is ook op de brommer. Maar Haaland heeft toch iets meer kwaliteiten, ook naast zijn fysiek vermogen."

Spelers die als snelst drie hattricks maakten in de Premier League: 1. Erling Haaland - na 8 duels

2. Michael Owen - 48 duels

3. Ruud van Nistelrooij - 59 duels

4. Fernando Torres - 64 duels

5. Andy Cole - 65 duels

6. Luis Suárez - 71 duels

'Haaland weet precies waar hij moet staan'

Wat zijn dan de kwaliteiten die Haaland uniek maken, naast zijn lengte (1.95 meter), snelheid en kracht? Mulder: "Haaland heeft een enorme explosiviteit. Hij kan in een paar meter al op volle snelheid zijn. Daar zit het verschil met andere snelle spelers. Haaland kan rap grote afstanden overbruggen, maar ook in de kleine ruimte snel wegkomen."

De oud-spits roemt de topscorer van de Premier League ook om zijn technische kwaliteiten. "Hij doet me denken aan de Braziliaanse Ronaldo. Die combineerde ook snelheid met techniek, maar kon wel een tegenstander passeren. Dat doet Haaland niet zo snel", zegt Mulder. Hij bespeurt ook 'torinstinct' bij de Noor. "Haaland kan heel goed inschatten waar de bal komt. Hij weet precies waar hij moet staan, want hij heeft al zoveel voorzetten binnengewerkt."

Kist beaamt deze analyse. "Haaland anticipeert heel goed op situaties. Dan denk je: hoe is het mogelijk dat hij daar weer staat? Dat doet hij instinctief", claimt de winnaar van de Europese Gouden Schoen in 1979. "Haaland weet precies wat er voor en achter hem gebeurt op het veld. Ik zie dat als oud-spits. Dat voel ik nu nog steeds als ik in de supermarkt sta. Het territorium om jou heen heb je in beeld, ook al zie je het niet. Dat gevoel heeft Haaland heel sterk."

Mulder ziet nog wel een minpunt bij Haaland, namelijk zijn afhankelijkheid van de klasse van zijn medespelers. "Bij City spelen ze uitstekend positiespel en is de laatste pass altijd goed. Maar bij het Noorse elftal geeft Haaland niet thuis. Hij tilt het niveau natuurlijk wel iets omhoog, maar kan hij ook met een slecht team goed presteren? Neemt hij een ploeg op sleeptouw? Waren de Noren bijvoorbeeld wel gekwalificeerd voor het WK als ze een speler als Diego Maradona, Cristiano Ronaldo of Messi in hun midden hadden?"

'Hij gaat de status van Messi en Ronaldo aantikken'

Ronaldo en Messi hadden op 22-jarige leeftijd - toen ze nog vaak als buitenspeler fungeerden - respectievelijk 53 en 80 doelpunten in clubverband gemaakt. Dat is gemiddeld 0.25 en 0.50 goal per wedstrijd. PSG-aanvaller Mbappé had op die leeftijd 131 keer gescoord in 202 wedstrijden (gemiddeld 0.65 goal per duel). Haaland staat, met nog ruim een half jaar tot zijn 23e verjaardag in juli, al op 155 goals in 195 wedstrijden (0.80 goals per duel).

"Haaland maakt makkelijk 700 of 800 doelpunten in zijn loopbaan", denkt Mulder. "Hij gaat de status van Messi en Ronaldo aantikken. Iedereen heeft het over hem. Net als bij Messi en Ronaldo is hij de belangrijkste speler in een topcompetitie. Alle ogen zijn op hem gericht, maar dat deert hem niet. Hij loopt gewoon rustig door Manchester en doet zijn ding. Hij blijft een nuchtere Noor."

Ook Kist voorspelt een florissante carrière, mits Haaland groot blessureleed bespaard blijft. "Al die verhalen dat hij lever van een koe eet en zoveel spiermassa is aangekomen zijn leuk, maar hij moet wel fit blijven. Hij kan iets geweldigs neerzetten als hij op dezelfde voet doorgaat. Spelers als Cruijff en Messi hebben over een heel lange periode een topniveau gehaald. Haaland is nog maar 22 jaar. Hij moet het ieder jaar laten zien. Op dat niveau blijven is niet makkelijk, maar hij is op de goede weg."

