Dirk Kuijt kan geen goed meer doen na vijf nederlagen in zijn eerste tien wedstrijden als coach van ADO Den Haag. Het leedvermaak om de 104-voudig international, die in 2017 nog een heldenrol speelde in zijn allerlaatste wedstrijd voor Feyenoord, is groot. De transitie van "volksheld tot clown Bassie" was een proces van vijf jaar. Een reconstructie.

"Hij is de laatste weken verworden van volksheld tot een soort clown Bassie", schreef Ronald Waterreus recentelijk over oud-collega Kuijt in zijn column in De Limburger.

Oud-doelman Waterreus had gezien hoe ADO Den Haag thuis had verloren van Jong PSV in een erbarmelijke wedstrijd. Daardoor zakte de club uit de derde stad van Nederland af naar de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Kuijt verkondigde toen hij bij ADO aan zijn eerste klus als hoofdcoach begon dat hij voor promotie wilde gaan.

Daar komt hoongelach van. "Typisch Nederlands", vindt Kuijt dat. Waarna het hoongelach nog verder toenam. Kuijt is inderdaad verworden tot mikpunt van spot, maar in tegenstelling tot Bassie buiten zijn eigen wens om.

Ook wat de tijdspanne betreft sloeg Waterreus de plank mis. Wie Kuijts post-voetballoopbaan volgt, ziet dat zijn imago vijf jaar geleden al aan het kantelen sloeg, niet lang nadat hij zijn imposante voetbalcarrière op grootse, zelden vertoonde wijze had afgesloten.

Dirk Kuijt brak rond de eeuwwisseling door bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Voor de eeuwigheid

"Een doelpunt voor de eeuwigheid", gilde commentator Frank Snoeks. Met drie treffers, waarvan de eerste al binnen veertig seconden, leidde Kuijt Feyenoord in 2017 naar de eerste landstitel in achttien jaar.

Een ultieme bekroning voor zijn loopbaan die hem voerde langs FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en weer Feyenoord. Hij speelde 104 interlands, won WK-zilver en -brons en werd geridderd, gekust en gekroond en op handen gedragen door bijna iedereen.

Kuijt bereikte dat allemaal namelijk niet zozeer op basis van aangeboren voetbaltalent, maar door wilskracht, leergierigheid, tactisch inzicht, aanpassend vermogen, goede relaties met trainers en medespelers en een onverwoestbaar geloof in zichzelf. Maar altijd was daar de relativering van Kuijt zelf. Hij was geen held, hij was een teamspeler. Zijn mantra: "Iets samen bereiken is het mooiste."

Als beginnend hoofdtrainer zou hij in de publieke opinie een voorsprong van jewelste moeten hebben. Maar na vijf nederlagen in tien wedstrijden als kersverse hoofdcoach van ADO Den Haag wordt al her en der om zijn hoofd gevraagd. Terwijl er best wat verzachtende omstandigheden aan te voeren zijn.

ADO verloor op basis van (veel) statistieken een aantal keer onterecht. Kuijt werkt met een van de jongste elftallen van de Keuken Kampioen Divisie, bij een club die een litteken opliep door de nipt gemiste promotie en de daaropvolgende ongeregeldheden. ADO is sowieso een club die het onrustige vaarwater lijkt te koesteren.

Maar wat Kuijt ook zegt, telkens is daar een lawine aan hoon. Kuijt ontbeert het krediet dat een oud-topvoetballer van zijn statuur normaal gesproken beschermt tegen een matige start van een trainerscarrière (zie Frank Rijkaard, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst).

Spelersloopbaan Dirk Kuijt 1998-2003: FC Utrecht

2003-2006: Feyenoord

2006-2012: Liverpool

2012-2015: Fenerbahçe

2015-2017: Feyenoord

De weerzin ontstond in etappes

De weerzin tegen Kuijt heeft zich gestaag opgestapeld. Het begon allemaal op een zonnige zaterdagmiddag begin april 2018 op sportpark Nieuw Zuid, te Katwijk. Kuijt, zoon van een visser, groeide er op bij bespeler Quick Boys, op zaterdag rondhangend bij het eerste en ervoor en erna eindeloos voetballend, zoals zijn drie zoontjes dat vandaag de dag doen.

Rond het hoofdveld is het afgeladen, het volk staat zelfs in de duinen. De Dirk Kuijt-tribune en de fraaie businessruimte, die gebouwd kon worden dankzij de beroemdste pupil, puilen uit. Wat is er aan de hand? Na twintig jaar maakt Kuijt zijn rentree voor Quick Boys, waarbij hij als zeventienjarige vier wedstrijden in het eerste had gespeeld om daarna aan een twintig jaar durende droomreis te beginnen.

Hij was kort na zijn glorieuze afscheid als profvoetballer bij Quick Boys aan de slag gegaan als stagiair naast vriend en hoofdtrainer Gert Aandewiel. Direct was hij zeer aanwezig, schetsen ingewijden. Quick Boys-spits Yordi Teijsse ontplofte na een woordenwisseling met Kuijt en werd daarop geschorst. Kuijt besluit daarop zelf zijn voetbalschoenen weer aan te trekken.

Het nieuws van De Terugkeer lekt voortijdig uit via RTV West, pers en publiek rukken massaal uit en worden getrakteerd op een regelrechte teleurstelling. Quick Boys verliest met 0-2, Kuijt blijkt niet meer de Kuijt van de twee decennia daarvoor. Hij oogt hoekig en stram, wat niet raar is gezien zijn leeftijd en een periode van bijna een jaar zonder serieuze wedstrijden en trainingen.

Na afloop staat hij de pers te woord. Tegenover de voormalige überprof steken twee ploeggenoten nog in tenue de brand in een sigaret, flesje bier tussen de knieën geklemd. Er klinkt gelal van toeschouwers, thuisspelende elftallen, vrijwilligers en bestuursleden die overal rond het hoofdveld bier drinken in de zon. Kuijt zegt: "Dit had niet de grote Dirk Kuijt-show moeten worden."

Dat werd het ook niet, in sportief opzicht. Wel in mediatechnisch opzicht. Dat wekt wrevel. 'Die Kuijt, die moest nog zo nodig, die dacht dat hij superman was en nog even het verschil kon maken tussen de amateurs', is de teneur. De toevoeging van Kuijt dat hij de wedstrijden bij Quick Boys gebruikt om fit te worden voor zijn erewedstrijd in De Kuip helpt ook niet.

Dirk Kuijt in 2004 bij zijn oude club Quick Boys. Foto: Pro Shots

Sentiment onder Feyenoorders kantelde al eerder

Kuijt kon bij veel 'Kattukers' al geen goed meer doen door zijn verhuizing naar een nieuwgebouwde villa met voetbalveld en zwembad in buurgemeente Noordwijk, die qua mentaliteit, bevolking en aangezicht de tegenpool is van Katwijk. Ondanks de inspanningen van Kuijt op en naast het veld promoveert Quick Boys dat seizoen niet.

Kuijt gaat het seizoen erna bij Feyenoord aan de slag, bij het hoogst aangeschreven jeugdelftal nota bene. Geassisteerd door de ervaren Cor Adriaanse, dat wel. Hij is er niet altijd, schrijft Willem van Hanegem in zijn column in het AD. Kuijt wil soms bij Liverpool kijken of is om andere redenen verhinderd. Kuijt weerspreekt dat in zijn column in De Telegraaf.

Het sentiment is onder veel Feyenoorders al eerder gekanteld door een door Jaap de Groot geschreven boek waarin Kuijt vrij nadrukkelijk de landstitel naar zich toe trekt. Er verschijnt ook een film over dat laatste seizoen, waarin zijn rijkdom bepaald niet verborgen blijft, net als zijn struggles met coach Van Bronckhorst. In de roddelmedia verschijnen verhalen over een buitenechtelijke relatie. Daarop volgde een scheiding van zijn vrouw Gertrude, eveneens uit Katwijk en al 22 jaar aan zijn zijde.

Het stond alles bij elkaar in schril contrast met zijn imago als voetballer: een gelovige familieman die keihard werkt en zichzelf wegcijfert voor het teambelang, een spits die overal loopt om de ploeg te helpen, tot rechtsback op het WK 2014 aan toe. Nooit en te nimmer een onvertogen woord. Het werkte altijd al op de zenuwen van Johan Derksen, die hem omschreef als minister van Buitenlandse Zaken, een volksmenner, een politiek correcte kwebbelaar die nooit een scheet laat. ("Dat doe ik heus wel, hoor. Vraag maar aan mijn vrouw", zei Kuijt desgevraagd.)

Er is verrassend weinig ophef als bekend wordt dat Feyenoord afscheid van hem neemt.

De notoire provocateur Derksen stond lang alleen in zijn Kuijt-afkeer, maar krijgt de laatste jaren steeds meer medestanders. Er is verrassend weinig ophef als bekend wordt dat Feyenoord afscheid van hem neemt. Directeur Frank Arnesen wil hem niet als hoofdtrainer, ondanks een eerdere toezegging van zijn voorganger. Arnesen kiest voor Arne Slot, die Feyenoord terugbrengt voor het Europese voetlicht. Dat moment verdeelt al de geesten over Kuijt, die even afstand neemt, ook om de scheiding met Gertrude af te wikkelen. Maar er komt pas echt een strontkar over hem heen bij zijn terugkeer in de spotlights, begin februari 2021 in het Ziggo-programma Rondo. De reden: een nieuwe look. In plaats van de krullen vol gel is zijn haar naar achteren geföhnd, zijn gezicht oogt strakker.

Koren op de molen van Derksen, maar ook van tal van andere analisten. Zelfs oud-ploeggenoot Ibrahim Afellay grapt erover in Studio Voetbal. Vervolgens komt via het AD naar buiten dat Kuijt gokt bij een illegale goksite. Soms met wel 25.000 euro per dag. Hij is daarover verhoord door de politie. Volgens Kuijt is "alle heisa uit zijn verband gerukt". "Ik heb een gokje gewaagd, net als heel veel mensen gedaan hebben denk ik in hun leven", erkende hij bij RTL 7. "Misschien wel iets meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik zal ook niet ontkennen dat ik misschien naïef ben geweest. En dat ik het in de toekomst anders ga doen, is ook zeker een feit."

Dirk Kuijt bivakkeert met ADO Den Haag in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

Moraal Kuijt blijft ondanks kritiek ongebroken

De imagoschade is aanzienlijk. Maar Kuijt blijft overtuigd van de trainer in zichzelf. Als assistent fungeren ziet hij niet zitten. "Ik ben een type persoon dat graag zelf de leiding neemt." Hij wacht op zijn kans, is ondertussen analist bij RTL 7. Ook in die hoedanigheid oogst hij kritiek.

Zijn moraal is echter ongebroken. Hij werkt driftig aan een "enorm boekwerk" met zijn trainersvisie, vertelt hij tijdens een telefoongesprek. Hij heeft Liverpool en Manchester City bezocht, veel gespard met Louis van Gaal, die ook veel in Noordwijk verblijft. Enthousiast: "Een geïnteresseerde club kan ik precies laten zien wat ze van me kunnen verwachten."

Die nieuwe club komt snel: ADO Den Haag. Dat serveerde tijdens het voorbije seizoen al twee trainers af en wordt gegijzeld door overnameperikelen. Nog steeds is het er een bestuurlijke janboel en lekt alles naar buiten. Naast de grasgroene hoofdcoach wordt een technisch manager aangesteld met zo mogelijk nog minder ervaring: Daryl Janmaat.

Net als Kuijt wordt Janmaat begeleid door zaakwaarnemer Rob Jansen - een goede bekende bij de Haagse club, maar niet iemand voor wie iedereen applaudisseert. Zoals eigenlijk niemand dat voor elkaar doet in het Haagse. In dit krachtenveld hoopt Kuijt met de ervaren assistenten John Metgod en Chris van der Weerden aan zijn zijde alsnog beslagen genoeg ten ijs te komen.

Scepsis overheerst, maar Kuijt zelf is vol goede moed. Volgens een goede vriend is het goed dat Kuijt terugkeert in de voetbalwereld. "Dirk heeft focus nodig, hij moet zich ergens in kunnen vastbijten." Al snel blijkt dat hij zijn selectie behoorlijk heeft overschat.

ADO Den Haag zette vorige week FC Eindhoven opzij. Foto: Pro Shots

Selectie ADO Den Haag ontbeert vooral zelfvertrouwen

Die ontbeert eigenlijk van alles. Vooral zelfvertrouwen. Kuijt probeert het erin te pompen, verstopt zich niet. Met engelengeduld blijft hij de pers uitleggen dat hij vertrouwen blijft houden in zijn ploeg. Alsnog regent het daarna grapjes en verwensingen. Zijn gezicht stond te ernstig, te ontspannen of te strak. Hij was te clichématig of juist te uitgesproken.

Zelfs na winst op het hooggenoteerde FC Eindhoven vorig weekeinde (1-0) klonk er nog gemor. Kuijt had na afloop bij ESPN gezegd dat hij "nog nooit heeft getwijfeld aan zichzelf". Dat hij vervolgens meldde dat hij er wel degelijk rekening mee hield dat hij bij verlies was ontslagen, vervloog volledig in het meningencircuit.

Dirk Kuijt kan geen goed meer doen. En toch, als iemand dit sentiment kan keren, is het Dirk Kuijt. Als zeventienjarige FC Utrecht-speler kreeg hij het al zwaar te verduren. Hij werd in meerdere opzichten betiteld als een lelijke voetballer die nooit verder zou komen dan een rol als invaller bij FC Utrecht. Hij kickt er zelfs op, dit soort uitdagingen, zeggen bekenden van hem. Hoe zwaarder de storm hoe harder hij gaat werken om erdoor heen te ploegen.