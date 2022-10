Een telefoontje van haar zaakwaarnemer Guido Albers zette het leven van Jackie Groenen vorige maand op zijn kop. Halsoverkop vertrok ze van Manchester United naar Paris Saint-Germain, wat van de Brabantse de duurste Nederlandse speelster ooit maakte. "Ik wilde heel graag in de Champions League spelen."

Groenen maakt zich op om naar een training van Manchester United te rijden als op een maandagochtend de telefoon gaat. Het is haar zaakwaarnemer Albers. Hij heeft nieuws: United is akkoord gegaan met een bod van 150.000 euro van Paris-Saint Germain. 's Middags kan ze al naar Parijs om de transfer af te ronden.

"Ik heb eigenlijk in één dag mijn hele leven moeten omgooien", zegt Groenen ruim drie weken later tegen NU.nl. Een dag na haar aankomst wordt ze medisch gekeurd. Woensdag traint ze voor het eerst met de selectie en een week later maakt ze haar debuut bij PSG. Sindsdien speelt ze om de paar dagen bij de nummer twee van Frankrijk.

Tijd om te verhuizen heeft Groenen niet gehad. Ze leeft nog altijd van de spullen die ze bij vertrek uit Manchester in één koffer heeft gestopt. Meer dan de helft van de kleding ligt nog in Manchester. Haar vriend pakt momenteel nog spullen in. "Het was heel druk en hectisch. Het was alleen maar reizen, trainen en reizen."

Jackie Groenen is sinds halverwege september speelster van Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

'Ik ben 27 en wil de Champions League in'

Het vertrek van Groenen uit Manchester kwam enigszins als een verrassing. Vlak voor het EK van afgelopen zomer in Engeland zei ze zich helemaal thuis te voelen bij United, waar ze op dat moment drie jaar onder contract stond en nog een doorlopende verbintenis had.

"Het is geen makkelijke keuze geweest. Het was zelfs een heel moeilijke afweging: eigenlijk wilde ik bij Manchester United heel erg bewijzen dat we de Champions League konden halen. Maar ik zat daar al drie jaar voor te vechten en het lukte steeds niet. Ik dacht: dit is een goede tijd om die stap te maken."

Groenen liet United weten dat ze naar een club uit de Champions League wilde overstappen, maar de clubleiding van 'The Red Devils' weigerde aanvankelijk mee te werken. Pas na veel getouwtrek kwam de transfer naar Parijs rond. De middenvelder zegt er niet mee gezeten te hebben.

"Tot aan de dag dat ik vertrok leek het erop dat ik bij Manchester zou blijven en daar was ik oké mee. Allebei de opties waren voor mij goed. Ik heb het er heel erg goed gehad. Het heeft niks te maken met Manchester United of Engeland."

"In de Champions League krijg je elke week de kans om op het hoogste niveau te spelen. Ik ben 27 jaar en wil stappen maken. Op deze leeftijd wil ik nog een laatste keer een flinke push aan mijn carrière geven. Ik weet niet of de allerlaatste keer is, dat zien we over een paar jaar wel. Maar dit is wel de push die ik nodig had."

Jackie Groenen op de foto met een fan bij het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

'Over half jaar niet meer duurste Nederlandse ooit'

Groenen sprak vooraf nog met Lieke Martens, die haar voorging met een transfer van FC Barcelona naar PSG. "En het beviel haar heel erg goed. Het niveau op de trainingen was goed. Bij PSG sta ik op het veld met speelsters van wie ik denk: daar kan ik me heel erg aan optrekken."

Met een transfersom van 150.000 euro loste Groenen haar Oranje-ploeggenote Sherida Spitse af als duurste Nederlandse voetbalster ooit. In 2013 betaalde het Noorse SK Lillestrøm 25.000 euro voor Spitse. In het vrouwenvoetbal stappen speelsters vaak transfervrij over.

Groenen hecht weinig waarde aan haar nieuwe status. "Ik heb er niet echt een aandeel in gehad. Het is supermooi voor het moment, maar gezien de ontwikkelingen is dat over een half jaar alweer klaar. Het is wel fijn om als speelster binnen te komen met het gevoel dat ze me echt graag wilden hebben. Dat is fijner dan dat jezelf opdringt."

De eerste weken in Parijs zijn Groenen goed bevallen. Sinds haar komst speelde ze alle wedstrijden in de basis. En het belangrijkste: ze plaatste zich met PSG voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Vorig seizoen reikten de Parijzenaars tot de halve finales van het grootste clubtoernooi ter wereld.