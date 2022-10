Bij Toulouse FC doen twee woorden ertoe: debout toujours. Altijd staand. Het is het motto van de Occitaanse club die zich terugvocht naar het hoogste niveau van de Franse voetbalcompetitie, bij de hand genomen door Branco van den Boomen. "Het leek alsof ik vleugels had."

Het zuidwesten van Frankrijk staat historisch onverschillig tegenover voetbal. In de regio viert rugby hoogtij, terwijl de enige voetbalclub die Occitanië rijk is het afgelopen decennium wegkwijnde. Bij thuiswedstrijden bleef het stadion van Toulouse FC grotendeels leeg en het voetbal dat op de grasmat werd gelegd was nog troostelozer dan de bezoekersaantallen.

De club eindigde vanaf 2012 vier opeenvolgende seizoenen op de zeventiende plaats in de Ligue 1. Drie jaar later smoorde kansloze degradatie naar het tweede niveau alle overgebleven voetbaldromen in de kiem.

Glorietijden heeft Toulouse eigenlijk nooit gekend, maar zo diep, zo uitzichtloos, was de club nog nooit gevallen. TéFéCé, zoals de locals hun club liefkozend noemen, balanceerde op de rand van de afgrond. Ligue 2 was niet het einde, vreesden velen: vallen kon nog dieper.

Tot 7 mei 2022. Te midden van paarse rook arriveerde de spelersbus bij het Stade de Toulouse voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de afgelopen tien jaar. Tientallen ultra's, de Tolosa Indians, wachtten juichend hun helden op. In het stadion ontrolde in de oosthoek een vorstelijke tifo - een visuele representatie van clubliefde - waarop de spelers stonden afgebeeld als Occitaanse ridders.

Le petit Wembley, zoals het stadion weleens wordt genoemd, na jaren weer vol, sidderde onder de uitzinnige voetbalfans, kraakte bij iedere vrije trap en corner, en explodeerde toen de scheidsrechter affloot, want op 7 mei 2022 werd Toulouse FC kampioen van de Ligue 2. Plots was de afgeschreven club weer terug.

Branco van den Boomen speelde eerder voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, opnieuw FC Eindhoven en De Graafschap. Foto: AFP

Van den Boomen twijfelde geen moment over Toulouse

Zes spelers in het Elftal van het Jaar, de beste trainer, topscorer van de competitie én beste speler van de Ligue 2 bekroonden het succes van Toulouse. Behaald met een budget van minder dan 30 miljoen euro, gericht op het gebruik van geavanceerde data en de uiterst succesvolle eigen academie - waar spelers als Bafodé Diakité (Lille OSC) en Issa Diop (Fulham) uit voortvloeiden.

Herrezen uit de as. Bij de hand genomen, dat mogen we wel stellen, door een Nederlander. Een meesterwerk van Franse zijde met een oranje tintje. Van den Boomen behoorde in Nederland niet tot de sterspelers. Bij Ajax kwam de creatieve middenvelder niet uit de verf, via omwegen als SC Heerenveen, Willem II en FC Eindhoven belandde hij uiteindelijk bij De Graafschap.

Met die club lag hij in 2020 op koers om te promoveren naar de Eredivisie totdat wegens de coronapandemie het voetbalseizoen vroegtijdig werd afgebroken. Geen kampioen en dus ook geen promotie. Een tegenslag, een die er mede voor zorgde dat Van den Boomen geen moment twijfelde toen Toulouse interesse uitte. Hij vroeg nog wel aan zijn vriendin - inmiddels zijn vrouw - hoe zij tegenover een verhuizing naar Frankrijk stond, maar dat was meer een formaliteit. De knoop had hij zelf al doorgehakt. Tien dagen later zat hij in Toulouse, ruim anderhalf jaar later schreef hij geschiedenis en werd hij verkozen tot beste speler van Frankrijk.

Bij Willem II en Heerenveen was ik mentaal nog niet waar ik moest zijn

Branco van den Boomen

Toulouse gooide alles op de schop in 2020

Diezelfde zomer dat het team degradeerde en Van den Boomen voor 350.000 euro werd aangetrokken kocht RedBird Capital Partners, midden in de langste verliesreeks in de clubhistorie, de club voor 20 miljoen euro. De Amerikaanse investeringsmaatschappij, aandeelhouder van Liverpool en sinds afgelopen zomer ook eigenaar van AC Milan, beloofde dat het Toulouse weer zou laten winnen.

De club werd rigoureus omgegooid en Damien Comolli, eerder werkzaam bij Liverpool, werd aangesteld als directeur voetbal. Hij maakte schoon schip: van de spelers die halverwege 2020 degradeerden naar het tweede niveau, stond slechts een handjevol bij het begin van het nieuwe seizoen aan de aftrap.

Ook het scoutingsapparaat werd omgegooid. Waar clubs normaliter spelers door hun scouts laten bekijken, besloten de nieuwe eigenaren van Toulouse om exclusief op data te scouten. Negen analisten van Zelus Analytics, een databedrijf waarvan RedBird ook de eigenaar is, werken exclusief voor de club en identificeren spelers aan de hand van verschillende criteria.

De analisten zochten in de data naar een 'middenvelder' met 'goede passing' die 'belangrijk in de eindfase' kon zijn, en één naam kwam naar boven. Of nou ja, één. Volgens Van den Boomen was hij niet de eerste keus van Comolli. "Maar nadat andere jongens bedankten omdat ze toch liever in de Ligue 1 speelden, kwamen ze bij mij uit." Zijn uitzonderlijke traptechniek gaf de doorslag.

Dankzij datascouting kon Toulouse met een relatief klein budget spelers van over de hele wereld scouten, ook in kleinere competities. Dat is te zien aan de selectie, die bestaat uit zeventien verschillende nationaliteiten, van de Nederlanders Stijn Spierings, Thijs Dallinga, Zakaria Aboukhlal en Van den Boomen, tot de Deen Mikkel Desler en Issiaga Sylla uit Guinee. Misverstanden levert dat niet op. Iedereen spreekt voetbalfrans, aldus Van den Boomen. "We begrijpen elkaar."

De spelers van Toulouse vieren begin augustus een goal tegen OGC Nice. Foto: Getty Images

Van den Boomen groeide uit tot assistkoning

Het eerste seizoen na de overname eindigde in een anticlimax: Toulouse liep in de nacompetitie promotie mis en Comolli stelde een nieuwe coach aan, Philippe Montanier. Dat bleek een meesterzet. Montanier omarmde de datagedreven scoutingfilosofie en voegde aanvallende en tactische veelzijdigheid toe aan het team. Onder zijn leiding ontpopte Van den Boomen zich tot een van de dragende krachten. "Hij gaf mij het gevoel dat ik belangrijk was, al vanaf het moment dat hij kwam. Daar ben ik hem dankbaar voor."

Van den Boomen werd de grote leider op het middenveld, strooiend met fabelachtige crosspasses zoals uit tegen Nancy (0-4), een prachtig schot dat het halve veld doorkruiste. Vooral bij spelhervattingen toonde hij zich levensgevaarlijk. Zelf heeft Van den Boomen mooie herinneringen aan de uitwedstrijd tegen AJ Auxerre afgelopen maart (1-2). Hij scoorde tweemaal en rekende daarmee af met de grootste concurrent voor de titel. De winst bracht promotie dichterbij. Of zoals Van den Boomen zelf zegt: "Nadat we die hadden gewonnen, dacht ik: oké, we hebben het gemaakt."

En of hij het had gemaakt. Van den Boomen gaf 21 assists en werd terecht tot 'assistkoning' gekroond. Daarnaast maakte hij zelf ook nog eens twaalf goals. Ongekende statistieken voor een speler die jarenlang onder de radar van de grotere clubs was gebleven.

"Voetbal is voor mij 30 procent fysiek en 70 procent mentaal. Bij Willem II en Heerenveen was ik mentaal nog niet waar ik moest zijn. De techniek, de tactiek, het fysieke, dat was er wel. Maar mentaal moest ik nog zoveel stappen zetten." Die stappen heeft hij nu bij Toulouse gemaakt, mede door het vertrouwen dat Montanier in hem had en heeft. Zijn uitverkiezing tot beste speler van de Ligue 2, de eerste Nederlander ooit, was de ultieme bekroning van zijn harde werk.

Toulouse bekleedt de twaalfde plaats in de Ligue 1. Foto: Getty Images

Van den Boomen stuit vrijdag op Lyon van Bosz

Toch blijft hij pretentieloos. Voetballers zeggen niet snel over zichzelf hoe goed ze zijn, Van den Boomen is niet anders. Maar ook hij kan niet ontkennen dat hij afgelopen seizoen belangrijk was voor de club. Héél belangrijk. "Maar afgelopen seizoen zat ook alles mee. Het leek alsof ik vleugels had." Ook in de Ligue 1 vliegt Van den Boomen. In negen wedstrijden gaf hij vier assists, twee daarvan afgelopen weekend tegen Montpellier, en creëerde hij 29 kansen.

Waar strandt het schip voor Toulouse? Van den Boomen is een bescheiden jongen, wil niet naast zijn schoenen lopen, maar in zijn stem klinkt vastberadenheid, een bepaald soort hoop en durf. "We hebben de potentie. En we zijn met elkaar kampioen geworden, als team. Daar halen we onze kracht uit. Als we gewoon fit blijven met z'n allen, niet te veel geplaagd worden door blessures en schorsingen, kunnen we wel een aanval op de top tien doen."

Maar eerst wacht vrijdagavond Olympique Lyonnais. De club van Peter Bosz kent een slechte seizoenstart, maar Van den Boomen verkijkt zich daar niet op. "Het is een sterke ploeg met veel individuele kwaliteiten, dus het wordt gewoon zwaar. Maar als we in de wedstrijd kunnen blijven…"