Bonuspunten kunnen in de coëfficiëntenstrijd tussen Nederland en Portugal weleens het verschil maken. Halverwege de groepsfase koestert de Eredivisie nog steeds een comfortabele marge op de Primeira Liga, maar is het tweede vaste Champions League-ticket daarmee ook binnen handbereik?

De Nederlandse kampioen die met 1-6 wordt vernederd door de nummer drie van het recente Serie A-seizoen. Na Ajax-Napoli is de vraag of de Eredivisie sterk genoeg is om met meerdere teams actief te zijn in de Champions League bijna een retorische.

Door de uitstekende prestaties van de laatste seizoenen is het echter nog steeds realistisch dat de Eredivisie in het seizoen 2024/2025 met twee teams van de partij is in de groepsfase van het miljardenbal. Misschien wel drie.

Na de zeges van AZ en PSV en het gelijkspel van Feyenoord van donderdag staat Nederland in de cyclus 2018-2023 op een coëfficiënt van 51,900. Portugal overlegt een score van 49,549. De Eredivisie heeft de Ligue 1 (53,831) nog in zicht, maar logischer is om het accent te leggen op het consolideren van de zesde positie.

UEFA-coëfficiëntenlijst per 6 oktober: 1. Engeland - 93,427

2. Spanje - 83,141

3. Duitsland - 71,481

4. Italië - 65,354

5. Frankrijk - 53,831

6. Nederland - 51,900

7. Portugal - 49,549

8. Schotland - 35,800

9. België - 34,000

10. Oostenrijk - 32,600

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen het pakket voor de nummer zes en dat van de nummer zeven. Het belangrijkste is dat het land dat zesde staat twee clubs mag afvaardigen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer drie van die competitie stroomt in in de voorronden van het elitetoernooi. De league die de zevende plaats bekleedt mag alleen zijn kampioen inschrijven voor de groepsfase. De nummer twee komt uit in de kwalificaties, zoals PSV begin deze jaargang.

Tickets plek zes Nummer 1 en 2: Groepsfase Champions League

Nummer 3: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Groepsfase Europa League

Nummer 4 en 5: Voorronde Conference League

Tickets plek zeven Nummer 1: Groepsfase Champions League

Nummer 2: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Play-offs Europa League

Nummer 3 en 4: Voorronde Conference League

In de praktijk schuiven tickets vaak door, bijvoorbeeld als de landskampioen ook beslag legt op de beker.

Portugal toont veerkracht na slechte zomer

Een achterstand van 2,351 punten, zoals Portugal die nu heeft op Nederland, is op wedstrijdbasis niet zo snel te repareren. De Eredivisie verdient voor elke overwinning 0,4 punt, voor Portugal is de maximale score per duel 0,33. Bij gelijke spelen gaan deze totalen door de helft.

Dat Portugal minder punten kan halen op wedstrijdniveau heeft ermee te maken dat de Primeira Liga dit seizoen aanving met zes teams en Nederland dat deed met vijf ploegen. Portugal zag Vitória Guimarães en Gil Vicente in de nazomer worden uitgeschakeld, terwijl de Eredivisie alleen FC Twente verloor.

Het slechte nieuws voor de Eredivisie is dat de Portugese misère zich niet heeft doorgezet. Drie van de vier Primeira Liga-ploegen zijn actief in de Champions League en geen daarvan zakt door het ijs. Sporting CP gaat zelfs aan kop in zijn poule en Benfica en FC Porto bezetten allebei de tweede plek. Al deze teams liggen daarmee op koers voor overwintering op het hoogste niveau, al heeft geen van de drie ploegen zijn schaapjes op het droge. In de Europa League leed Sporting Braga donderdag een 1-2-nederlaag tegen Union Saint-Gilloise, maar de Portugese subtopper staat nog steeds tweede in zijn groep.

Als het zo doorgaat, zal Portugal bij de voltooiing van de groepsfases begin november flinke bonussen incasseren. De UEFA is daar namelijk vrij scheutig mee, zeker in de Champions League. Op die manier worden er alsnog verschillen gecreëerd tussen de verschillende toernooien. Het is namelijk een beetje vreemd dat een zege in de Champions League-finale net zoveel oplevert als een overwinning in de eerste ronde van de Conference League.

FC Porto rekende dinsdag af met Bayer Leverkusen in de Champions League: 2-0. Foto: Getty Images

Verlies van zesde plaats dreigt door Portugese bonussen

Voor het overleven van de groepsfase in de Champions League staan liefst vijf bonuspunten, die de UEFA heel formeel onderverdeelt in twee categorieën: vier voor het doorkomen van de eerste ronde en eentje voor het deelnemen aan de achtste finales.

In de Europa League zijn eveneens extra punten te verdienen: vier voor groepswinst en twee voor de tweede plaats. Voor het bereiken van de achtste finales wordt ook een bonuspunt toegekend. Groepswinnaars plaatsen zich sowieso voor de laatste zestien. In de Conference League liggen er twee bonuspunten klaar voor groepswinnaars en eentje voor de nummers twee. Onderaan dit artikel staat een overzicht met alle bonuspunten die er te verdienen zijn.

Zouden de groepsfases op dit moment eindigen, dan zou Portugal liefst zeventien bonuspunten incasseren. Oftewel 2,83 punten voor de coëfficiëntenlijst. Nederland staat virtueel op negen punten (waarbij we PSV boven Bodø/Glimt plaatsen vanwege de inhaalwedstrijd tegen Arsenal), wat neerkomt op een coëfficiënt van 1,8. Komt er geen verandering in de huidige situatie, dan maakt Portugal in het najaar snel terrein goed.

De komende weken zijn daarmee cruciaal: Ajax, AZ, Feyenoord en PSV moeten de Portugese aanval afslaan door zoveel mogelijk bonuspunten te verzamelen. Tegelijkertijd is het te hopen dat de Primeira Liga-clubs een terugval beleven. Gaan we van polonaise naar malaise? Het antwoord op die vraag zal snel volgen.

Bonuspunten Champions League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 4

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1

Bonuspunten Europa League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 2

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1