Stekelenburg stopt: dit doen de Oranjespelers van de WK-finale in 2010 nu

Door het aangekondigde afscheid van Maarten Stekelenburg is na dit seizoen nog maar één lid van de zilveren Oranjeselectie van het WK 2010 actief als speler. Anderen zijn inmiddels trainer, analist, zakenman of mentaal begeleider. Eén lanceerde zelfs onlangs een padelkledinglijn. Een overzicht.

Maarten Stekelenburg (40): neemt zondag tijdens Ajax-FC Utrecht afscheid van de fans in de Johan Cruijff ArenA, waar hij dit seizoen als reservekeeper nog geen bal hoefde tegen te houden. Hij keepte in mei zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdamse club, waar hij tijdens de finale tegen Spanje ook onder contract stond.

Michel Vorm (39): Zette in de zomer van 2020 een punt achter zijn carrière, na jaren op de reservebank bij Tottenham Hotspur te hebben gezeten. Is nu mede-eigenaar van een kapperszaak en ondersteunt de keeperstrainers bij FC Utrecht.

Sander Boschker (52): Verloor direct na het WK zijn basisplaats bij FC Twente en beëindigde vier jaar later op 43-jarige leeftijd als reservekeeper zijn carrière bij de Enschedese club. Hij bleef Twente trouw. Eerst als medewerker op de commerciële afdeling en assistent-trainer bij Jong FC Twente en inmiddels is hij al jaren keeperstrainer.

Sander Boschker met Wout Brama en Bryan Ruiz, die in 2010 zijn ploeggenoten waren bij FC Twente. Foto: Pro Shots

Gregory van der Wiel (35): Was pas dertig jaar toen hij eind 2018 namens het Canadese Toronto FC de laatste wedstrijd van zijn carrière speelde. Trainde in 2020 mee bij RKC Waalwijk, maar tot een comeback kwam het niet. Vertelde eind dat jaar openhartig over zijn paniekaanvallen en depressieve gevoelens. Is nu in de zakenwereld actief.

John Heitinga (39): Stopte in februari 2016 op 32-jarige leeftijd, nadat zijn terugkeer bij Ajax mede door fysieke problemen was uitgelopen op een teleurstelling. Werkte als tv-analist, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan een trainerscarrière. Na diverse jeugdteams te hebben geleid en anderhalf jaar Jong Ajax werd hij na het ontslag van Alfred Schreuder in januari doorgeschoven naar de hoofdmacht.

Joris Mathijsen (43): Wilde na zijn vertrek bij Feyenoord in 2015 nog geen punt achter zijn loopbaan zetten, maar vond niet de juiste club. Tekende een jaar later als technisch manager bij Willem II, waarmee zijn carrière officieel voorbij was. Na zes jaar werd hij in maart 2022 ontslagen door de Tilburgse club.

Giovanni van Bronckhorst (48): De WK-finale was de laatste wedstrijd van zijn carrière. Werd assistent-trainer van Feyenoord, promoveerde in 2015 naar de functie van hoofdtrainer en leidde de club twee jaar later naar de eerste landstitel in achttien jaar. Haalde vorig jaar met Rangers FC de Europa League, maar werd een half jaar later ontslagen door de Schotse club. Hij is sindsdien clubloos.

Nigel de Jong (38): Speelde zijn laatste wedstrijd in het voorjaar van 2021 namens het Qatarese Al-Shahania SC. Was op dat moment al analist voor beIN Sports, het wereldwijde netwerk van sportkanalen in de Golfstaat. Maar daar lag niet zijn ambitie. Volgde een managementopleiding bij de UEFA en werd begin 2023 aangesteld als directeur topvoetbal van de KNVB.

Diverse internationals, onder wie Nigel de Jong en Robin van Persie, kregen in september 2022 een afscheid als international.

Mark van Bommel (46): Stopte in 2013 bij PSV. Werd daarna assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk, die bondscoach was van Saoedi-Arabië en Australië. Begon in 2018 bij PSV aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Werd na anderhalf seizoen ontslagen en bij VfL Wolfsburg lag hij er al na enkele maanden uit. Is nu trainer van het ambitieuze Royal Antwerp FC, dat meedoet om de landstitel in de Jupiler Pro League.

Dirk Kuijt (42): Nam in 2017 met een hattrick in de kampioenswedstrijd van Feyenoord glorieus afscheid als speler, al voetbalde hij een seizoen later nog enkele wedstrijden voor jeugdliefde Quick Boys in de Derde Divisie. Werd jeugdtrainer bij Feyenoord en leek voorbestemd om trainer van de hoofdmacht te worden. Dat ging niet door. Begon in 2022 bij ADO Den Haag aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en dat werd geen succes. Werd binnen een half jaar ontslagen.

Arjen Robben (39): Verraste in 2020 door - een jaar na zijn afscheid bij Bayern München - zijn rentree bij FC Groningen aan te kondigen. Kwam door blessureleed weinig in actie voor de Eredivisionist, waarvan hij de thuiswedstrijden steevast vanaf de tribune volgt. Is trainer van het elftal van zijn zoon bij Be Quick, liep in april de marathon van Rotterdam en is een van de vele oud-voetballers die uren maakt op de padelbaan.

Wesley Sneijder (38): Sloot in 2019 zijn loopbaan af bij het Qatarese Al-Gharafa. Is nu druk met de Utrechtse amateurclub DHSC en deed de trainerscursus, maar maakte die niet af. Botste met de KNVB over de inhoud van de cursus. Is nu analist bij RTL, vaste gast in het programma Veronica Offside en duikt geregeld op bij een loting van de UEFA.

Wesley Sneijder in zijn rol als analist bij RTL. Foto: Getty Images

Robin van Persie (39): Stopte in 2019 bij Feyenoord, maar bleef verbonden aan de club. Is nu jeugdtrainer bij de Rotterdammers en heeft bij het eerste elftal een ondersteunende rol als veldtrainer. En dat is niet alles. Is net als Robben zeer actief op de padelbaan en lanceerde vorig jaar zelfs een padelkledinglijn.

Klaas-Jan Huntelaar (39): Nam na de degradatie met Schalke 04 in 2021 geruisloos afscheid, al speelde hij nog even in de 'kelderklasse' bij een lager elftal van HC'03 in zijn geboortedorp Drempt. Is in tegenstelling tot veel andere WK-finalisten liever directeur dan trainer. Heeft sinds maart 2022 een technische functie bij Ajax.

Rafael van der Vaart (40): Stond onder contract bij de Deense laagvlieger Esbjerg fB toen hij vanwege fysieke problemen in het najaar van 2018 een punt achter zijn carrière zette. Was vervolgens assistent-trainer bij de club, maar kwam erachter dat het coachvak niets voor hem is. Is liever analist en is in die hoedanigheid geregeld te zien bij de NOS en Ziggo Sport.

Rafael van der Vaart (rechts) als assistent-trainer van Esbjerg fB. Foto: Getty Images

Edson Braafheid (40): Het Amerikaanse Austin Bolt, dat uitkomt op een lager niveau in de Verenigde Staten, was in 2020 zijn laatste club als prof. Woonde daarna nog enige tijd in Florida en heeft nu samen met Gianni Zuiverloon de stichting Play Mental, die zich inzet voor de mentale begeleiding van jongeren. Samen hebben ze ook een podcast, genaamd Building Bridges.

Ryan Babel (36): Is de enige veldspeler van de WK-selectie wiens carrière nog niet voorbij is, al speelt hij niet meer op het hoogste niveau. Staat - pas twee jaar na zijn 69e en laatste interland - onder contract bij Eyüpspor in de Turkse 2. Lig. Zijn contract loopt tot komende zomer.

Demy de Zeeuw (39): Is een van de weinige voetballers die meer ging verdienen ná zijn carrière. Was pas net 32 toen hij zijn laatste wedstrijd speelde bij NAC Breda, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie. Was op dat moment al succesvol zakenman en dat is hij nog steeds, met een eigen kledingmerk BALR, de Instagram-pagina 433 (met ruim 60 miljoen volgers) en het mediabureau Wannahaves. Quote schat zijn vermogen op 17 miljoen euro.

Demy de Zeeuw is succesvol zakenman. Foto: Getty Images

Ibrahim Afellay (37): Het begin van de coronapandemie bleek het einde van zijn carrière. Speelde in januari 2020 zijn laatste wedstrijd voor PSV. Een jaar later maakte hij in Studio Voetbal bekend niet meer op zoek te zijn naar een nieuwe club. Dat hij dat bij het NOS-programma vertelde, is geen toeval: hij is daar een van de vaste gasten en doet meer werk als analist.

André Ooijer (48): Was tijdens het WK clubloos, doordat PSV niet met hem verder wilde. Tekende bij Ajax, waar hij vooral "aanvoerder van de kleedkamer" was en in 2012 stopte. Keerde terug bij PSV en werkt daar sindsdien gestaag aan een carrière als trainer. Was assistent van Roger Schmidt en is dat nu van Ruud van Nistelrooij.

Stijn Schaars (39): Had naar eigen zeggen nu nog gespeeld ("waarschijnlijk ergens in de Keuken Kampioen Divisie") als hij op zijn 34e niet een dubbele beenbreuk had opgelopen op de training bij sc Heerenveen. Maakte nog wel zijn rentree en stopte in 2019 in dienst van de Friezen. Begon meteen aan een trainerscarrière. Maakte al deel uit van de staf van Jong Oranje en is momenteel trainer van PSV onder 16.

Khalid Boulahrouz (41): Speelde in 2015 op 33-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord, dat de optie in zijn contract niet lichtte. Zocht nog enkele maanden naar een nieuwe club, maar die kwam niet. Is sindsdien geregeld te zien als analist op tv, maar is ook bezig met een trainerscarrière. Was vorig seizoen specialistentrainer bij AZ.