Na drie maanden is de hand van de nieuwe trainer Alfred Schreuder nog niet zichtbaar bij Ajax. Althans, niet in positieve zin. Schreuder zelf en captain Dusan Tadic zeggen dat de ploeg meer tijd nodig heeft, maar ondertussen lijkt de Champions League-campagne al mislukt.

Uiteraard kwam de vraag voor Schreuder na de historische nederlaag (1-6) dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Napoli. Is het crisis? "Of je het crisis noemt of niet, maakt me niet uit. Het is duidelijk dat het niet goed is", was het antwoord van de coach, die daarna de Europese campagne tot dusver opsomde.

"Tegen Rangers (4-0-overwinning, red.) was het wel goed. Uit tegen Liverpool was minder, maar daar kun je verliezen. En deze wedstrijd tegen Napoli was Ajax-onwaardig."

Toch lijkt het recordverlies tegen Napoli geen incident. Voor het eerst sinds het roerige half jaar in 2017 onder Marcel Keizer heeft Ajax vier wedstrijden op rij niet gewonnen. Dat gebeurde nooit onder Erik ten Hag en het contrast met de afgelopen seizoenen is ook enorm. Vorig jaar rond deze tijd rekende Ajax in een galavoorstelling af met Borussia Dortmund, dat met een 4-0-nederlaag afdroop.

"We zijn een stuk of zes belangrijke spelers kwijtgeraakt", verklaarde Tadic het verval. "We hebben te veel nieuwe spelers en dus hebben we tijd nodig om automatismen in de ploeg te krijgen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik zeg niet dat we een kwaliteitsprobleem hebben'

Ajax deed afgelopen zomer voor 222 miljoen euro spelers van de hand. Na zo'n uittocht zou elke ploeg moeite hebben om nieuwe automatismen te kweken, ook omdat Ajax spelers met zeer specifieke opbouwkwaliteiten verloren.

Met Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui voetbalde Ajax in veel wedstrijden makkelijk onder de druk van de tegenstander uit. Dit seizoen verloopt dat proces moeizamer, zeker tegen teams van een sterk kaliber.

Napoli hoefde dinsdag niet eens volle bak druk te zetten om doelman Remko Pasveer te verleiden tot de lange bal. Dat leidde in de meeste gevallen tot balverlies, waarbij de defensieve organisatie bij die momenten vaak zorgwekkend was.

Bij de 1-3 kwamen dinsdag alle problemen samen. Na een lange bal van Pasveer belandde de bal na onder meer een verloren luchtduel uiteindelijk bij André-Frank Zambo Anguissa, die Piotr Zielinski lanceerde. Op dat moment stond bijna het hele team van Ajax voor de bal.

Napoli is op weg naar de 1-3 in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Ziggo Sport

Vorig seizoen incasseerde Ajax in de eerste drie Champions League-wedstrijden slechts één goal, nu zijn dat er acht. In de Eredivisie staat de teller na zes speelronden op zes tegengoals, ten opzichte van één vorig seizoen.

Net als voorin met het vertrek van Antony (en Sébastien Haller) lijkt Ajax ook achterin aan kwaliteit te hebben ingeboet. Met Mazraoui en Martínez is daar een halve linie vertrokken. Schreuder: "Ik zeg niet dat we een kwaliteitsprobleem hebben. Maar het is duidelijk dat we veel wisselingen hebben gehad. Begin dit seizoen leek alles snel te staan, maar nu zie je problemen."

Er is meer aan de hand in de hoofdstad. Met meer rode kaarten dan doelpunten (nul om een) als treffende statistiek rendeert Tadic niet als vervanger van de verkochte Antony op de rechtsbuitenpositie.

De dure bankzitter Lucas Ocampos is vooralsnog ook geen waardig opvolger van de Braziliaan en achterin zijn de problemen zoals geschetst niet minder groot. "Het was goedkoop zoals we de goals weggaven tegen Napoli. Gewoon niet goed verdedigd en heel veel fouten", zei Schreuder, die pas na 72 minuten zijn eerste wissels doorvoerde.

Dat zegt iets over het vertrouwen - of het gebrek daaraan - dat de oefenmeester heeft in zijn selectie. Ajax kocht afgelopen zomer voor 105 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar van de aankopen hadden dinsdag alleen Calvin Bassey en Steven Bergwijn een basisplaats. Ocampos, Lorenzo Lucca, Francisco Conceição en Owen Wijndal bleven op de bank, waar zij onder anderen naast de allang afgeschreven Lisandro Magallán zaten.

Stand groep A 1. Napoli 3-9 (+11)

2. Liverpool 3-6 (0)

3. Ajax 3-3 (-2)

4. Rangers FC (-9)

'We zetten geen stappen meer'

Schreuder maakte zich dinsdagavond vooral zorgen over het gebrek aan ontwikkeling. "We zetten de laatste weken geen stappen. Het is onrustig in fases, ook omdat het vertrouwen weg is. De enige manier om hieruit te komen is karakter tonen. Pas daarna kan het ook voetballend weer beter gaan."

Tadic zei woorden van gelijke strekking. "Iedereen moet voor zichzelf nagaan wat er is gebeurd tegen Napoli en waarom dat is gebeurd", aldus de Serviër.

"En daarna moeten we verder kijken, ook in deze zware poule. Kop omhoog. Het seizoen is nog niet verloren. Het duurt nog heel lang, ook in Europa. Maar zo'n avond als tegen Napoli mag nooit meer gebeuren."