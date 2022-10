Nederland blijft na de gewonnen interlands tegen Polen en België op de achtste plek op de FIFA-ranglijst staan, blijkt donderdag. Maar hoe werkt die ranglijst eigenlijk?

De FIFA-ranglijst wordt sinds de zomer van 2018 op een nieuwe manier berekend. De FIFA koos voor een nieuwe methode, omdat de vorige rekenwijze de wereldvoetbalbond op de nodige kritiek kwam te staan. Het vorige model zou te weinig rekening houden met de sterkte van tegenstanders én het belang van wedstrijden.

De huidige rekenmethode wordt ook wel de somformule genoemd. Die naam is gekozen omdat bij het opmaken van de ranglijst wordt gekeken naar het resultaat van een interland.

Wint een land een wedstrijd, dan worden er punten opgeteld. Bij een nederlaag volgt puntenaftrek. Dat is anders dan bij de vorige methode, toen er gebruik werd gemaakt van een gemiddelde over een periode van vier jaar.

Hoeveel punten een land mag bijschrijven, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo leveren gewonnen oefeninterlands minder punten op dan gewonnen wedstrijden op een eindtoernooi. Ook zijn er verschillen tussen een zege in de groepsfase en een zege in de knock-outfase van een eindtoernooi.

Daarnaast voorspelt de FIFA welk land de grootste kans heeft op de zege - het zogenoemde 'verwachte resultaat'. De uitkomst beïnvloedt hoeveel punten een land mag bijschrijven. Zo levert een zege van Oranje op lijstaanvoerder Brazilië beduidend meer punten op dan een zege op Kirgizië, de nummer 95 van de ranglijst.

Oranje deed afgelopen interlandperiode goede zaken. Foto: Getty Images

Rekenvoorbeeld Nederlands elftal

Met bovenstaande factoren heeft de FIFA een formule opgesteld: Pb + I * (W-We) = P. Deze formule oogt in eerste instantie als abracadabra, maar aan de hand van een voorbeeld van het Nederlands elftal proberen we haar inzichtelijk te maken.

Nederland speelde de afgelopen interlandperiode twee Nations League-wedstrijden. Die werden allebei gewonnen: het uitduel in Polen eindigde in 0-2 en in de Johan Cruijff ArenA won Oranje met 1-0 van België.

Formule: Pb + I * (W-We) = P Pb: points before (puntenaantal vooraf)

I: importance (belang)

W: result (resultaat)

We: expected result (verwacht resultaat)

P: points (puntenaantal)

Pb: points before (puntenaantal vooraf)

De berekening begint met het puntenaantal dat Nederland had voor de interlands tegen Polen en België. Uit de vorige FIFA-ranglijst blijkt dat Oranje het duel met Polen begon met 1.679,41 punten. Door de winst op Polen nam het puntenaantal voor de wedstrijd tegen België al iets toe, tot afgerond 1.685,03 punten.

I: importance (belang)

Om het belang van een interland aan te geven, bedacht de FIFA negen verschillende categorieën en daarbij passende waardes. In het geval van Nederland gaat het om twee duels in de groepsfase van de Nations League, die ieder een waarde van 15 hebben.

Belang en daarbij passende waardes I=05 - Oefenduels buiten reguliere interlandperiodes

I=10 - Oefenduels tijdens reguliere interlandperiodes

I=15 - Groepsfaseduels van de Nations League

I=25 - Duels op eindronde van Nations League

I=25 - Kwalificatieduels voor continentale eindtoernooien en het WK

I-35 - Duels op continentale eindtoernooien tot de kwartfinales

I=40 - Duels op continentale eindtoernooien vanaf de kwartfinales

I=50 - Duels op WK tot de kwartfinales

I=60 - Duels op WK vanaf de kwartfinales

W: result (resultaat)

Aan het resultaat dat wordt behaald, zijn drie verschillende waardes toegekend. Voor winst staat 1 punt, voor een gelijkspel een half punt en voor een nederlaag 0 punten. Nederland won in de interlandperiode beide duels, dus twee keer 1 punt.

Formule voor na de zege op België: 1.685,03 + 15 * (1-We) = P We: expected result (verwacht resultaat)

P: points (puntenaantal)

We: expected result (verwacht resultaat)

Voor het verwachte resultaat is een aparte formule in het leven geroepen waarvoor je doorgeleerd moet hebben. We doen hier een poging. De formule luidt als volgt: 1/(10^(-dr/600) + 1).

In deze cijferbrij staan alle elementen vast, behalve de '-dr'. Bij '-dr' dient het verschil in punten tussen beide landen op de FIFA-ranglijst ingevuld te worden.

In het geval van Nederland (1.679,41) en Polen (1.546,18) was het verschil voor aanvang van de wedstrijd 133,23 punten. Op het moment dat Nederland het opnam tegen België had Oranje afgerond 1.685,03 punten. België had 1.826,19 punten en dus was het verschil 141,16 punten.

We na het duel met Polen: 1/(10^(-133,23/600) + 1) = 0,625108602

We na het duel met België: 1/(10^(141,16/600) + 1) = 0,367787204



P: points (puntenaantal)

Het is tot slot een invuloefening van de verzamelde waardes om het nieuwe puntenaantal op de FIFA-ranglijst te berekenen. Na het duel van Nederland met Polen is de berekening voor Oranje als volgt:

(Pb + I * (W-We) = P

1.679,41 + 15 * (1-0,625108602) = 1.685,03

Het nieuwe puntenaantal van Nederland op de FIFA-ranglijst was na het duel met Polen dus afgerond 1.685,03. Met dat puntenaantal kunnen we doorrekenen met de zege op België en dus het huidige puntenaantal van Oranje op de ranglijst.

Pb + I * (W-We) = P

1.685,03 + 15 * (1-0,367787204) = 1.694,52



Huidige stand op FIFA-ranglijst (tussen haakjes vorige positie) 1. Brazilië - 1.841,30 (1)

2. België - 1.816,71 (2)

3. Argentinië - 1.773,88 (3)

4. Frankrijk - 1.759,78 (4)

5. Engeland - 1.728,47 (5)

6. Italië - 1.726,14 (7)

7. Spanje - 1.715,22 (6)

8. Nederland - 1.694,51 (8)

9. Portugal - 1.676,56 (9)

10. Denemarken - 1.666,57 (10)