Met twee smadelijke nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) kende Manchester United onder Erik ten Hag de slechtste competitiestart in dertig jaar. Vier zeges verder en met de topper tegen Manchester City in aantocht is de Nederlander Manager van de Maand geworden in de Premier League. Vanwaar de ommekeer?

De Britse krant The Guardian wond er begin augustus geen doekjes om: het was crisis bij United na de slechtste start voor een debuterende manager sinds John Chapman in 1921. "De reputatie van Ten Hag is al aan flarden. De wedstrijd tegen Brentford was net zo slecht als de duels in de donkere periode onder David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer. En nog veel slechter dan welk optreden dan ook onder zijn veel bespotte voorganger Ralf Rangnick. Ten Hag zal een uitzonderlijke manager moeten zijn om hiervan te herstellen."

Anderhalf maand later schijnt de zon volop voor de 52-jarige tukker. United won nadien achtereenvolgens van Liverpool (2-1), Southampton (0-1), Leicester City (0-1) en koploper Arsenal (3-1). Zondag wacht de derby tegen landskampioen en aartsrivaal Manchester City. Fans kijken door de opleving van United hoopvol uit naar de kraker, ondanks de kansloze 4-1-nederlaag in het Etihad Stadium vorig seizoen.

Mede door Ten Hag durft de aanhang weer te filosoferen over een prijs. Sinds het vertrek van clublegende Sir Alex Ferguson - twee keer de Champions League en dertien landstitels - in 2013 won United slechts de FA Cup (2016), de League Cup (2016) en de Europa League (2017). Ten Hag is nog ver verwijderd van een waardevolle bokaal, maar de trainer heeft met zijn vechtersmentaliteit inmiddels wel de juiste snaar geraakt, bij zowel spelers als publiek.

Stand Premier League: 1. Arsenal 7-18 (+10)

2. Manchester City 7-17 (+17)

3. Tottenham Hotspur 7-17 (+11)

4. Brighton 6-13 (+6)

5. Manchester United 6-12 (0)

De andere speelstijl van Ten Hag

Na de afstraffing tegen Brentford kondigde Ten Hag in duidelijke bewoordingen een nieuwe koers aan. "Je hoeft niet over details te praten als de houding van de spelers al niet goed is", foeterde de oud-trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax. "Je kan het over onze voetbalfilosofie hebben of over onze tactiek, maar eerst moet je de simpele dingen goed doen. En dat begint met de juiste attitude. De spelers moeten zich op het veld aan de afspraken houden en keihard knokken."

Ten Hag pompte fighting spirit in de ploeg, maar de hand van de coach werd ook zichtbaar in de tactiek. Bij de nederlagen tegen Brighton en Brentford had United respectievelijk 63 en 67 procent van het balbezit, maar op het eind geen resultaat. Bij de volgende wedstrijd tegen topclub Liverpool was het omgekeerde het geval. United had slechts 30 procent van de tijd de bal, maar kon wel drie punten bijschrijven.

Het seizoen is nog pril, maar uit de statistieken blijkt dat er veel is veranderd bij Manchester United. De club was afgelopen seizoen qua aantal passes de vijfde ploeg in de Premier League, terwijl deze jaargang Ten Hag en consorten op die ranglijst vooralsnog veertiende staan. Daarnaast is het aantal balcontacten drastisch verminderd. In het seizoen 2021/2022 waren er slechts vijf clubs die vaker de bal raakten dan 'The Red Devils', terwijl de ploeg dit jaar liefst zestien teams voor zich duldt. Deze lijn wordt doorgetrokken in het aantal doelpogingen. Vijftien teams hebben dit seizoen in de Premier League vaker op doel geschoten dan United, terwijl de voormalige grootmacht afgelopen jaar nog als vijfde op de lijst stond.

Bij de topper tegen Arsenal kwam de nieuwe speelstijl onder Ten Hag goed tot uiting. United, met slechts 39 procent balbezit, counterde op Old Trafford naar de 3-1-winst door doelpunten van Antony en Marcus Rashford (twee keer). "Er moest iets gebeuren na de twee nederlagen. Ten Hag besefte dat hij zijn Ajax-filosofie moest laten varen om resultaten te behalen", constateerde de lokale krant Manchester Evening News. "Het is geen permanente wijziging, maar wel een duidelijk signaal dat de voormalig Ajax-trainer flexibel weet te zijn. Een essentiële eigenschap om niet alleen te overleven, maar ook om te floreren bij United."

De stemming rond Ten Hag is omgeslagen, constateerde ook oud-middenvelder Paul Scholes. De clublegende is blij dat de coach zijn gedachtegoed heeft geparkeerd. "Zijn voorgangers hadden daar wat moeite mee. Van Gaal kwam met een woord dat ik haat: filosofie. Ik begrijp dat managers met hun eigen filosofie komen, maar ik vind dat United een eigen filosofie moet hebben. En een coach zou die moeten respecteren", zei Scholes in de podcast The Overlap. "Van Gaal wilde op balbezit spelen, maar United is geen club die op balbezit speelt. Zeker niet in de grote wedstrijden. De fans op Old Trafford worden nerveus als een keeper in zijn eigen strafschopgebied een verdediger wil aanspelen. Dat past in de filosofie van Manchester City, FC Barcelona en Ajax, maar niet bij United."

'Alle aanwinsten van United hebben karakter'

Ook de tendens rond de zomeraankopen van United is in positieve zin veranderd. Na de blamage tegen Brentford kreeg verdediger Lisandro Martínez, voor 57 miljoen euro overgekomen van Ajax, nog de wind van voren. "Ik weet zeker dat hij het niet gaat redden in de Premier League, want hij is maar 1.75 meter", zei Liverpool-icoon en oud-verdediger Jamie Carragher bij Sky Sports. "Iedere tegenstander gaat hem opzoeken. Ze zijn niet goed snik als ze dat niét doen. United heeft een heel groot probleem."

Inmiddels vormt Martínez een sterk verdedigingsduo met de opgeleefde Raphaël Varane, waardoor de bekritiseerde Harry Maguire genoegen moet nemen met een plek op de bank. Ook Antony (Ajax), Casemiro (Real Madrid), Tyrell Malacia (Feyenoord) en de transfervrije Christian Eriksen (Brentford) kunnen vooralsnog op goedkeuring rekenen van de achterban. Uitgerekend vijfvoudig Champions League-winnaar Casemiro, voor ruim 70 miljoen euro gehaald, speelt als enige vooralsnog een bijrol onder Ten Hag.

Alle aanwinsten hebben volgens Manchester Evening News een belangrijke eigenschap gemeen, namelijk karakter. "Een kwaliteit die tot voor kort ontbrak in de United-selectie. De verpersoonlijking hiervan is Malacia, met 15 miljoen euro een 'sobere' aankoop van Ten Hag. Na het falen van Luke Shaw greep Malacia zijn kans, om het daarna niet meer uit handen te geven. Van alle aankopen is hij het stilst in de kleedkamer. Hij laat zijn voeten wel spreken op het voetbalveld, tot tevredenheid van de fans."

Aanwinsten Christian Eriksen, Tyrell Malacia en Antony krijgen het vertrouwen van Erik ten Hag.

Rashford leeft op, Ronaldo kwijnt weg

Bij veel oudgedienden is er nieuw elan te bespeuren. Onder anderen verdedigers Varane en Diogo Dalot, middenvelders Scott McTominay en Bruno Fernandes en aanvaller Jadon Sancho lijken goed te gedijen in het nieuwe systeem van Ten Hag. De grootste bloei is zichtbaar bij Rashford, die in plaats van Cristiano Ronaldo in het centrum van de aanval wordt geposteerd. De 24-jarige Engelsman kwam vorig seizoen tot slechts 5 treffers in 32 wedstrijden, terwijl hij dit jaar in 6 duels al 3 keer heeft gescoord.

"Ik kan moeilijk over het verleden praten, maar ik zie nu in ieder geval een blije Marcus Rashford", zei Ten Hag. "We hebben de laatste maanden hard met hem gewerkt om bepaalde elementen in zijn spel te verbeteren. Hij vertaalt dit goed naar de wedstrijden en dat is mooi om te zien. Hij geniet van iedere dag op de club. Hij lacht altijd van oor tot oor. Door zijn positive vibes en drang om te verbeteren, draagt hij aanzienlijk bij aan het succes van de ploeg."

Er zijn ook enkele spelers die onder Ten Hag opeens tweede viool spelen. Naast Maguire en Shaw passeerde Ten Hag ook sterspeler Cristiano Ronaldo. De 37-jarige Portugees trok vorig seizoen de kar bij 'The Red Devils', met 24 doelpunten in 39 wedstrijden in alle competities. Dit jaar stokt de teller na drie basisplaatsen en vijf invalbeurten op slechts één treffer; de 0-2 tegen Sheriff Tiraspol in de Europa League. Door zijn reserverol speculeren de Engelse media volop over de toekomst van Ronaldo, die mogelijk in de winterse transferwindow vertrekt.

Marcus Rashford viert zijn eerste doelpunt in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Arsenal. Foto: EPA

'Manchester City? Ik heb er zin in'

Zondag om 15.00 uur wacht de volgende test voor Ten Hag, namelijk de derby tegen Manchester City. United zal waarschijnlijk achterover leunen en het spel laten aan de formatie van Josep Guardiola, de oud-collega van de Nederlander bij Bayern München. Ten Hag gaf vrijdag bij de persconferentie aan dat hij niet alleen rekening houdt met de kwaliteiten van Erling Haaland, de Noorse spits die met elf doelpunten topscorer is van de Premier League. "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Manchester City", zei Ten Hag.