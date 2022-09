Vroeger gingen topvoetballers na hun carrière golfen, nu is padel steeds vaker de favoriete hobby. Oud-internationals Robin van Persie en Arjen Robben zijn groot fan en lieten dinsdag bij een demonstratiewedstrijd in Amsterdam zien dat ze ook in deze racketsport kunnen schitteren.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is op zoek naar een viltstift. "Jij hebt als toernooidirecteur toch wel altijd een marker bij je?", vraagt Van Persie in de tot padelstadion omgebouwde Centrale Markthal in Amsterdam-West met een lach aan oud-toptennisser John van Lottum.

De 39-jarige Van Persie is normaal de man die handtekeningen moet uitdelen. Maar vlak nadat hij met Juan Lebrón en Alejandro Galán op een padelbaan heeft gestaan, verandert hij even in een fan.

Zodra Van Lottum een viltstift heeft gevonden, laat Van Persie de nummers één van de wereld in het padel een zweetbandje en een racket signeren. "We moeten toch een aandenken hebben", zegt hij tegen Robben, als de twee oud-topvoetballers op de foto gaan met de twee Spanjaarden.

"Lebrón en Galán spelen vaak wedstrijden op vrijdag en daar blijf ik gewoon voor thuis", zegt Van Persie een paar minuten later naast het centercourt. "Als vrienden op dat moment bellen of ik een drankje wil doen, antwoord ik: 'Even wachten, ik ben padel aan het kijken.' Zo leuk vind ik het."

Wat is padel? Padel is een racketsport met elementen van tennis en squash.

De bal lijkt op een tennisbal en de puntentelling is net als bij tennis.

Een padelracket heeft geen snaren, maar is gemaakt van kunststof.

Padel wordt gespeeld in een kooi. Net als bij squash mogen de wanden gebruikt worden door de spelers.

Golf verliest het bij de voetballers van padel

Toen Van Lottum jaren geleden voor het eerst ging padellen, stond hij samen met oud-voetballer Kees Kwakman tegenover Frank en Ronald de Boer. "Ik dacht dat ik die gasten wel even kon wegtikken", zegt de voormalig nummer 62 van de wereld in het tennis. "Maar ik was echt de minste van de vier."

De 46-jarige Van Lottum heeft sindsdien vaak met oud-(top)voetballers op de padelbaan gestaan. "Golf heeft het inmiddels verloren van padel bij de voetballers", zegt hij. "Ze hebben én veel tijd én zijn nog steeds competitief. En het liefst spelen ze ook tegen elkaar. Veel voetballers hebben tennis ook altijd leuk gevonden, maar padel is wat makkelijker en laagdrempeliger. En het is een stuk dynamischer dan golf."

Ronald de Boer is dinsdag aandachtig toeschouwer bij het demonstratieduel tussen Robben/Galán en Van Persie/Lebrón. Voor de wedstrijd was de oud-international - op sokken en in zijn normale kleren - al even het centercourt op gelopen om een balletje te slaan. "Ik sta regelmatig twee uur op de padelbaan met Frank. Zo blijven we fit", zegt hij. "Al zijn we in deze sport nog niet echt een gouden combinatie, we hebben nog geen prijs gepakt."

De 52-jarige De Boer denkt wel dat (oud-)topvoetballers in het voordeel zijn op de padelbaan. "Het is toch een tactisch spelletje. Het gaat om anticiperen en niet om reageren, net als in het voetbal."

Bram Meijer, vijfvoudig Nederlands padelkampioen, stond eerder dit jaar met Robben op de baan om geld op te halen voor het goede doel. Hij vindt dat voetballers "een leuk balletje kunnen slaan". "Technisch is er een verschil met de Nederlandse top, maar tactisch zien ze het spelletje goed. Ze houden het overzicht op het veld, net als bij het voetbal. Wie van de voetballers het beste kan padellen? Dan moet ik toch Robben zeggen."

World Padel Tour Amsterdam Open De World Padel Tour is het grootste profcircuit in het padel.

Van woensdag tot en met zondag is er voor het eerst een toernooi van de World Padel Tour in Nederland.

De Nederlandse toppers draaien nog niet mee met de wereldtop. De top honderd van de wereldranglijst wordt gedomineerd door Spanjaarden en Argentijnen.

De Nederlands kampioenen bij de mannen (Bram Meijer en Uriël Maarsen) en de Nederlands kampioenen bij de vrouwen (Tess van Dinteren en Milou Ettekoven) mogen door een wildcard meedoen in Amsterdam.

Robben heeft padelbaan in zijn tuin

Robben, die vanzelfsprekend linkshandig is, maakt aan de zijde van wereldtopper Galán een prima indruk. Regelmatig krijgt hij een compliment van zijn Spaanse partner na een goede bal. "Arjen was al twee weken in training voor deze wedstrijd", zegt Van Lottum met een glimlach. "Maar hij heeft dan ook een padelbaan in zijn tuin, dat helpt."

Die luxe heeft Van Persie niet ("Ik denk dat mijn tuin wat kleiner is dan die van Arjen"). Maar de coach van Feyenoord onder 16 oogst wel het grootste applaus van de avond, als hij een bal van buiten de baan terugkrijgt op de helft van Robben en Galán, een van de spectaculairste acties in het padel.

"Maar in deze sport ben ik toch vooral een harde werker", lacht Van Persie. "Ik ben een verdedigende middenvelder, een type-Nigel de Jong. Lekker bikkelen."

De Rotterdammer had ooit de hoop dat hij ook in het padel ver kon komen, toen hij na zijn voetbalcarrière vier tot vijf keer week op de baan stond en steeds beter werd. "Ik heb er even aan gedacht", zegt hij. "Tot ik uit de droom werd geholpen door een wedstrijd tegen Uriël Maarsen (Maarsen is samen met Meijer Nederlands kampioen, red.). Toen wist ik: het is niet reëel om in het padel de top te halen. Ik moet dit gewoon lekker als hobby blijven doen."