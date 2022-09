Na zijn ontslag bij Derby County zat Phillip Cocu bewust bijna twee jaar zonder club. De voormalige succescoach van PSV had na al die jaren in de "sneltrein van het voetbal" behoefte aan een adempauze. Hij zat ook niet te wachten op de lege stadions in de coronatijd. Dinsdag beleefde hij zijn eerste werkdag bij Vitesse. "Ik ben mezelf tegengekomen in lastige tijden."

Het is 10.40 uur als Cocu op een regenachtige dinsdagochtend op Papendal met zwart-witte schoenen over een paadje naar het trainingsveld loopt. In zijn donkerblauwe trainingsjas en dito trainingsbroek lijkt hij nog net zo fit als de spelers die om hem heen lopen, zo afgetraind oogt hij.

Het gemoed is even opgewerkt. Terwijl twee camera's in zijn nek hijgen, zegt hij tot twee keer toe goedemorgen tegen de tientallen aanwezigen. Van één supporter krijgt hij een hand. "Welkom terug!", krijgt de oud-speler van Vitesse mee.

Met zijn aanstelling bij Vitesse breekt er voor de 51-jarige Cocu een nieuwe start als trainer aan. De oud-international werd een grote toekomst als trainer toegedicht: bij zijn eerste club PSV werd hij drie keer landskampioen, pakte hij de KNVB-beker en won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Na zijn vertrek in 2018 ging het snel bergafwaarts met de trainer Cocu. Bij Fenerbahçe werd hij na vier maanden ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Bij zijn volgende club Derby County kende hij een goede seizoensstart, maar daarna werd het snel minder, met een ontslag in november 2020 tot gevolg.

22 maanden zonder club later staat Cocu op het trainingsveld van de nummer veertien van de Eredivisie. En dus werkt hij niet meer met Steven Bergwijn, Roberto Soldado of Wayne Rooney, maar met Melle Meulensteen, Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen.

Phillip Cocu beleefde dinsdag zijn eerste werkdag bij Vitesse. Phillip Cocu beleefde dinsdag zijn eerste werkdag bij Vitesse. Foto: Pro Shots

'Bewuste keuze om tijdje niks te doen'

Cocu zegt twee uur later in de perszaal dat hij zich als oud-international nergens te groot voor voelt. En helemaal niet voor de club waar hij van 1990 tot 1995 voor speelde. "Ik hecht niet zoveel waarde aan grote namen. Ik kom hier om de club volgens mijn visie te leiden. What's in a name, hè? Ik blijf dicht bij mezelf."

Cocu bleef de afgelopen 22 maanden nog dichter bij zichzelf. Zijn vertrek bij de Engelse tweededivisionist Derby County leidde tot bezinning bij de "denker", nadat zijn tweede buitenlandse avontuur ook tot een ontslag had geleid. Cocu nam bewust afstand van het trainersvak.

"Het viel samen met de coronatijd met de lege stadions en alle beperkingen. Toen heb ik er bewust voor gekozen om een tijdje niks te doen. Ik wilde wachten totdat we die tijd een beetje achter ons hadden gelaten."

"En in het voetbal zit je in een sneltrein. Dat is mooi, maar je gaat er ook voor 100 procent in. Door er een beetje afstand van te nemen, verbreed je je wereld en krijg je weer andere inzichten." Cocu bezocht clubs, bekeek wedstrijden en ontmoette mensen om zijn horizon te verbreden.

Tussen de regels door zei Cocu dat de buitenlandse jaren er bij hem hadden ingehakt. "Het is geweldig als je alles wint en aan het einde van het jaar met de schaal in je handen staat, maar je komt jezelf tegen in lastige tijden. Dat was heel leerzaam. Maar ik ben geen andere trainer geworden."

Phillip Cocu doceert op het trainingsveld. Phillip Cocu doceert op het trainingsveld. Foto: Pro Shots

'Blij dat ik veel heb afgezegd voor Vitesse'

In januari liet Cocu voor het eerst aan zijn management weten dat hij openstond voor een nieuwe club. Het duurde uiteindelijk negen maanden totdat hij instapte bij Vitesse. De lange zoektocht naar de juiste club stelde het geduld van Cocu op de proef.

"Het gevoel werd steeds sterker. In het begin geef je signalen dat je lekker aan de slag wilt. Dat wordt eigenlijk steeds erger. Tot het moment dat je niet meer kunt stilzitten op je stoel. Dat gevoel kreeg ik een beetje."

Wanhopig was Cocu niet. "Er zijn heel diverse dingen voorbijgekomen, waarvan best veel vanuit het buitenland. Alleen moet je altijd uitkijken dat je iets gaat doen omdat je zo graag aan de slag wilt. Nu ben ik blij dat ik best wel veel dingen heb afgezegd om hier aan de slag te kunnen."

Phillip Cocu sprak na afloop van zijn eerste training met de pers. Phillip Cocu sprak na afloop van zijn eerste training met de pers. Foto: Pro Shots

Cocu niet bang voor afbreukrisico

De keuze voor Vitesse is mede ingegeven door zijn spelerscarrière. De middenvelder streek als twintigjarig talent neer in Arnhem en speelde bij Vitesse in een tijd dat Nieuw-Monnikenhuize de uitvalsbasis was en Stadion GelreDome nog niet eens bestond.

In de hoofdstad van Gelderland legde Cocu de basis voor een fraaie loopbaan: hij verdiende in 1995 een transfer naar PSV, waarmee hij grote successen vierde. Vervolgens kwam hij voor FC Barcelona en nog een keer PSV uit. Hij maakte 101 keer zijn opwachting in het Nederlands elftal.

"Ik heb speciale gevoelens voor deze club. De Europese wedstrijden tegen Real Madrid en KV Mechelen staan me nog bij. We speelden elk jaar structureel om de vierde en vijfde plaats en deden dus mee om Europees voetbal. Dat is door de situatie (de overnameperikelen, red.) nu lastig, maar soms moet je een stapje terug zetten om het weer op te bouwen."

Cocu kijkt ernaar uit om Vitesse, dat onlangs is overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Common Group, naar zijn hand te zetten. Bang voor een afbreukrisico is hij niet. "Als je angst hebt om ergens aan te beginnen, of denkt wat er gebeurt als het niet lukt, had je iets anders moeten gaan doen."

Na een lange adempauze kwam hij tot de conclusie dat hij als trainer wilde doorgaan. Dinsdagochtend zat hij met een "heerlijk gevoel" in de auto op weg naar zijn eerste werkdag bij Vitesse. "Het lekkerste moment was om het veld op te stappen en te gaan trainen."