De generale repetities liggen achter ons: nu de laatste interlandperiode voor het WK erop zit, schetsen we de stand van zaken bij de landen die de grootste kans maken op wereldgoud. Afgaande op de recente resultaten kennen Brazilië en Argentinië de minste zorgen op weg naar Qatar. In Europa is Nederland een positieve uitzondering. Maar hoe staan de andere toplanden ervoor?

Brazilië

Laatste 5 duels: 5 zeges, 0 gelijke spelen en 0 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Servië (24 november), Zwitserland (28 november) en Kameroen (2 december)

Bij de meeste bookmakers geldt Brazilië als favoriet voor de wereldtitel. Op basis van het spelersmateriaal en de recente resultaten is dat niet heel vreemd. In elke linie van het team van bondscoach Tite lopen wereldtoppers rond: van doelman Alisson tot verdedigers als Thiago Silva en Marquinhos en van middenvelders als Casemiro en Fabinho tot aanvallers als Neymar, Vinícius Júnior en Antony.

Brazilië kwalificeerde zich moeiteloos voor het WK en maakte ook in de oefencampagne indruk, al is het wel de vraag hoe 'De Goddelijke Kanaries' zich weren tegen toplanden. Mede door de coronacrisis is er al jaren niet geoefend tegen de Europese grootmachten en de resultaten in duels met Argentinië waren wisselend.

Het grote voordeel van Brazilië ten opzichte van de concurrentie is dat de ploeg een ingespeeld geheel vormt. Bondscoach Tite is al sinds 2016 in functie en gaat uit van een vaste kern. In de jacht op een eerste wereldtitel sinds 2002 zal veel afhangen van Neymar, die bij Paris Saint-Germain uitstekend is begonnen aan het seizoen. Op dertigjarige leeftijd krijgt de dribbelaar misschien wel zijn laatste kans op een WK-triomf.

Vermoedelijke opstelling:

Argentinië

Laatste 5 duels: 4 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Saoedi-Arabië (22 november), Mexico (26 november) en Polen (30 november)

Geen land is langer ongeslagen dan Argentinië, dat op 3 juli 2019 voor het laatst in het stof moest bijten. De serie zonder verliesbeurt behelst na de zege op Jamaica van woensdag liefst 35 wedstrijden. Het belangrijkste duel in die reeks is zonder twijfel de met 1-0 gewonnen finale om de Copa América tegen Brazilië in 2021.

De renaissance van de wereldkampioen van 1978 en 1986 komt enigszins onverwacht na het tegenvallende WK 2018, waarin het doek in de achtste finale viel tegen Frankrijk. Zeker omdat er met tacticus Jorge Sampaoli eindelijk een bondscoach van naam voor de groep stond, werd er vier jaar geleden veel verwacht van Messi en de zijnen.

Zijn opvolger Lionel Scaloni heeft een aanzienlijk kariger cv, maar met de oud-prof van onder meer Lazio aan het roer is het gaan draaien bij Argentinië. Messi benadert zijn beste vorm en het defensieve blok met onder anderen ex-Ajacied Lisandro Martínez geeft nauwelijks kansen weg. Kanttekening hierbij is wel dat de Zuid-Amerikanen de afgelopen jaren niet zijn uitgekomen tegen Europese toplanden. Pas in Qatar zullen we echt weten hoe sterk dit Argentinië is.

Vermoedelijke opstelling:

Lionel Messi's beste klassering op een WK is de tweede plaats in 2014. Lionel Messi's beste klassering op een WK is de tweede plaats in 2014. Foto: Getty Images

Nederland

Laatste 5 duels: 4 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Senegal (21 november), Ecuador (25 november) en Qatar (29 november)

Oranje is al sinds de rentree van Louis van Gaal in de nazomer van 2021 zonder nederlaag. Onder leiding van de 71-jarige keuzeheer repareerde Nederland de vroeg opgelopen schade in de WK-kwalificatie en plaatste het zich zeer overtuigend voor de finaleronde van de Nations League in eigen land. Daarmee onttrekt Nederland zich aan de plaag van wisselvalligheid die de meeste andere Europese toplanden heeft getroffen.

Een van de vraagstukken in de aanloop naar het eindtoernooi is welke keeper het doel zal verdedigen. Wordt het Remko Pasveer, die deze week een stabiele indruk maakte tegen Polen en België? Of kiest Van Gaal net als in 2014 voor Jasper Cillessen? De afgelopen jaren is het een duiventil onder de lat van Oranje.

Daarentegen is Memphis Depay, mits fit, onomstreden als aanvalsleider. De 28-jarige aanvaller van Barcelona maakte sinds begin 2021 liefst 21 doelpunten in het Nederlands elftal. Verder is het voor Van Gaal te hopen dat Frenkie de Jong snel herstelt van zijn bovenbeenblessure, want in het afsluitende Nations League-duel met België bleek hoe stroperig het aanvalsspel van Oranje verloopt zonder de inbreng van de technicus.

Vermoedelijke opstelling:

Kroatië

Laatste 5 duels: 4 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Marokko (23 november), Canada (27 november) en België (1 december)

Vlak voor de zomerstop van het afgelopen seizoen toonde Kroatië aan dat het minimaal een dark horse is op het WK. Met Luka Modric, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic als regisseurs op het middenveld werd Frankrijk van de mat gespeeld; de 0-1 zege had hoger kunnen uitvallen.

Na de zilveren medaille op het WK 2018 kende Kroatië een terugval, mede veroorzaakt door het afscheid van Mario Mandzukic, Ivan Rakitic en Danijel Subasic. Modric bleef de nationale ploeg trouw en aan de hand van de maestro van Real Madrid kwalificeerden de Kroaten zich deze week voor de finaleronde van de Nations League.

Dat gebeurde met nieuwe gezichten als aanvaller Ante Budimir en Josko Gvardiol, die afgelopen zomer ondanks de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea ervoor opteerde bij RB Leipzig te blijven. Bondscoach Zlatko Dalic beschikt over een brede selectie: spelers als Andrej Kramaric, Mario Pasalic en Mislav Orsic startten tijdens de beslissende Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk op de bank.

Dat Kroatië al zo lang kan putten uit zo'n reservoir aan talent is bijzonder voor een land dat nog geen vier miljoen inwoners telt.

Vermoedelijke opstelling:

Luka Modric leidde Kroatië in 2018 naar het zilver in Rusland. Luka Modric leidde Kroatië in 2018 naar het zilver in Rusland. Foto: Getty Images

België

Laatste 5 duels: 3 zeges, 1 gelijkspel en 1 nederlaag

Tegenstanders in groepsfase: Canada (23 november), Marokko (27 november) en Kroatië (1 december)

De necrologieën over de Gouden Generatie zijn al vaak geschreven. België greep in 2016 en 2018 naast een uitgelezen kans op Europese en mondiale glorie. Het EK 2020, waarin Italië te sterk bleek in de kwartfinale, was misschien al een brug te ver voor de routiniers. Ook de resultaten in de Nations League beloven niet veel goeds voor de eindronde in Qatar.

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne verdienen het predicaat 'wereldtop', maar verder zijn er veel vraagtekens in de ploeg van Roberto Martínez. Eden Hazard is al sinds zijn transfer naar Real Madrid in 2019 geen schim van de speler die menig Premier League-defensie op een hoopje speelde en Romelu Lukaku probeert zich bij Internazionale te herstellen van zijn rol in de marge bij Chelsea. Verder zegt het veel dat Jan Vertonghen (Anderlecht) en Toby Alderweireld (Antwerp FC) zijn neergestreken in de Belgische competitie, die van een heel ander niveau is dan de leagues waarin ze eerder uitkwamen.

Zit er dan helemaal niets achter de Gouden Generatie? Dat zeker niet. Talenten als Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Amadou Onana kunnen de overgebleven leden van de Gouden Generatie de helpende hand toesteken bij hun laatste kunstje. En misschien gedijt België wel als underdog, een rol die het lang niet heeft kunnen innemen.

Vermoedelijke opstelling:

Spanje

Laatste 5 duels: 3 zeges, 1 gelijkspel en 1 nederlaag

Tegenstanders in groepsfase: Costa Rica (23 november), Duitsland (27 november) en Japan (1 december)

Tien jaar geleden veroverde Spanje de Europese titel zonder spits. In de met 4-0 gewonnen finale tegen Italië stelde bondscoach Vicente del Bosque doodleuk zes van de originele middenvelders op. Doordat topspits David Villa ontbrak en zijn vervangers hopeloos uit vorm waren, had de oefenmeester ook weinig opties.

Anno 2022 heeft nog steeds geen enkele Spaanse spits zich ontfermd over de erfenis van Villa. In het Nations League-duel met Zwitserland van afgelopen week stond flankspeler Marco Asensio zelfs in de punt van de aanval, een vondst die niet briljant uitpakte. Álvaro Morata, die lang onder vuur lag omdat hij veel kansen miste, loodste Spanje naar de finaleronde van de Nations League met een late treffer tegen Portugal (0-1) en heeft nu duidelijk een streepje voor op zijn concurrenten.

Net als in 2012 zullen de problemen van Spanje niet op het middenveld liggen. Met Pedri, Gavi en Sergio Busquets beschikt de wereldkampioen van 2010 over een van de beste middenlinies ter wereld. Als zij een aanvaller kunnen bedienen die met scherp schiet, behoort Spanje tot de titelfavorieten.

Vermoedelijke opstelling:

Portugal

Laatste 5 duels: 3 zeges, 0 gelijke spelen en 2 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Ghana (24 november), Uruguay (28 november) en Zuid-Korea (2 december)

Toen Cristiano Ronaldo in 2002 debuteerde als prof had Portugal slechts drie keer deelgenomen aan een WK: in 1966, 1986 en 2002. Met de meervoudige Gouden Bal-winnaar in de gelederen zijn de Zuid-Europeanen een stamgast geworden op de mondiale eindronde. Dat ligt niet alleen aan de ruimhartige FIFA (dat nogal scheutig is geworden met het uitdelen van WK-tickets), maar ook aan de factor-Ronaldo.

De statistieken van 'CR7' zijn onvoorstelbaar en veel van zijn records zullen decennia blijven staan. Maar een smetje op zijn loopbaan is dat hij nog nooit heeft gescoord tijdens de knock-outfase van een WK. Tijdens zijn eerdere vier mondiale eindrondes was Ronaldo opgebrand na een lang clubseizoen. Door de bijzondere periode waarin het WK deze keer wordt gespeeld gaat die vlieger deze keer niet op. Sterker nog: de topscorer aller tijden in de Champions League zal waarschijnlijk meer opgeladen dan hem lief is beginnen aan het toernooi, aangezien hij bij Manchester United geen vaste waarde is.

Bij Portugal is hij dat wel. Bondscoach Fernando Santos moet er vooral voor zorgen dat Ronaldo's gebreken in met name het meeverdedigen worden gecamoufleerd door zijn collega's. Op het EK van vorig jaar viel de puzzel niet in elkaar, met vooral een teleurstellende Bruno Fernandes. In de Nations League leek Portugal op weg naar een plek in de finaleronde, totdat Spanje dinsdag bij het scheiden van de markt toesloeg: 0-1.

Toch moet alleen al vanwege de aanvallende opties (Ronaldo, João Félix, Rafael Leão en Diogo Jota) minimaal een plek in de kwartfinale worden verwacht van de Europees kampioen van 2016.

Vermoedelijke opstelling:

Cristiano Ronaldo gaat al zo'n twee decennia mee bij Portugal. Cristiano Ronaldo gaat al zo'n twee decennia mee bij Portugal. Foto: Getty Images

Denemarken

Laatste 5 duels: 3 zeges, 0 gelijke spelen en 2 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Tunesië (22 november), Frankrijk (26 november) en Australië (30 november)

Denemarken plaatste zich zeer eenvoudig voor het WK en greep net naast een ticket voor de finaleronde in de Nations League: de halvefinaleplaats op het EK 2020 berustte dus niet op toeval.

Bondscoach Kasper Hjulmand heeft er ten opzichte van dat toernooi natuurlijk een enorme aanwinst bij in de persoon van Christian Eriksen, die tijdens de eerste wedstrijd van dat EK tegen Finland een hartstilstand kreeg. De dertigjarige aanvaller maakte in februari van dit jaar namens Brentford zijn rentree, waarna hij in de zomer overstapte naar Manchester United. Door de uitstekende resultaten heeft Hjulmand weinig aanleiding zijn elftal van nieuw bloed te voorzien.

Een klein punt van zorg is de vorm van Kasper Schmeichel, die afgelopen zomer Leicester City verruilde voor OGC Nice en bij zijn nieuwe ploeg weinig overtuigend aan het seizoen is begonnen. De routinier maakte tijdens de WK-opwarmer tegen Frankrijk desondanks een prima indruk, zoals de hele Deense ploeg imponeerde tijdens de 2-0-zege.

Vermoedelijke opstelling:

Christian Eriksen was in 2010 de jongste speler op het WK. Christian Eriksen was in 2010 de jongste speler op het WK. Foto: Getty Images

Duitsland

Laatste 5 duels: 1 zege, 3 gelijke spelen en 1 nederlaag

Tegenstanders in groepsfase: Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december)

Heeft Duitsland ooit met zo veel vraagtekens toegeleefd naar een WK? De kampioen van 1954, 1974, 1990 en 2014 heeft een chronisch probleem op de backposities, op het middenveld lijken Joshua Kimmich en Ilkay Gündogan geen complementair koppel door de ruimtes die ze weggegeven bij balverlies en van een Miroslav Klose-achtige aanvaller die garant staat voor goals is al jaren geen sprake.

Het zijn problemen die werden geassocieerd met het tijdperk-Joachim Löw, maar die zijn opvolger Hansi Flick nog onvoldoende heeft verholpen. In bepaalde fases van wedstrijden lijkt er geen maat te staan op Duitsland en worden tegenstanders van het kastje naar de muur getikt. De ploeg lijkt alleen de onverzettelijkheid te missen die 'Die Mannschaft' vroeger tot zo'n gevreesde tegenstander maakte. Je zou de ploeg van Flick bijna een vleugje Lothar Matthäus gunnen.

Tijdens het laatste Nations League-duel met Engeland (3-3) liep alles op rolletjes, totdat door defensieve onachtzaamheid de opponent in het zadel werd geholpen en binnen twaalf minuten drie doelpunten werden geïncasseerd. WK's worden nooit gewonnen door teams die gedurende wedstrijden zulke verschillende gedaantes tonen.

Vermoedelijke opstelling:

Het Duitse elftal voor de laatste WK-test tegen Engeland (3-3). Het Duitse elftal voor de laatste WK-test tegen Engeland (3-3). Foto: Getty Images

Frankrijk

Laatste 5 duels: 1 zege, 2 gelijke spelen en 2 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Australië (22 november), Denemarken (26 november) en Tunesië (30 november)

Frankrijk heeft de topvorm voor het WK niet bepaald te pakken. Dit kalenderjaar leden 'Les Bleus' al drie nederlagen in een competitieve wedstrijd, een negatief record. Al die verliesbeurten kwamen tot stand in de Nations League: tegen Denemarken (twee keer) en Kroatië.

Door het teleurstellend verlopen EK van vorig jaar - waarin Zwitserland in de achtste finale na een strafschoppenserie zorgde voor de uitschakeling van Frankrijk - ligt bondscoach Didier Deschamps sowieso onder een vergrootglas.

De keuzeheer is door de terugval aan het twijfelen geslagen. Tijdens de gewonnen Nations League in oktober van vorig jaar maakte Frankrijk in een 3-4-1-2-systeem een stabiele indruk, maar dit jaar liet Deschamps zijn ploeg weer geregeld met vier verdedigers aantreden.

Naast dit gegoochel met systemen krijgt de bondscoach ook vaak het verwijt dat hij te weinig gebruikmaakt van de aanstormende talenten. Frankijk kan natuurlijk terugvallen op de individuele klasse van onder anderen Karim Benzema en Kylian Mbappé, die vorige week in de Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk scoorde na een majestueuze solo. De WK-deelname van Paul Pogba is wegens een knieblessure hoogst twijfelachtig.

Vermoedelijke opstelling:

Didier Deschamps weet dat het bij een vroege WK-uitschakeling waarschijnlijk einde verhaal is als bondscoach. Didier Deschamps weet dat het bij een vroege WK-uitschakeling waarschijnlijk einde verhaal is als bondscoach. Foto: Getty Images

Engeland

Laatste 5 duels: 0 zeges, 3 gelijke spelen en 2 nederlagen

Tegenstanders in groepsfase: Iran (21 november), de Verenigde Staten (25 november) en Wales (29 november)

Het WK in Qatar geldt al jaren als stip aan de horizon voor de FA. Toenmalig bondsvoorzitter Greg Dyke zei al in 2015 dat het de ambitie van Engeland moet zijn om zich in 2022 tot wereldkampioen te kronen. Het was in een periode dat de doorstroom van Engelse talenten stokte door het enorme aantal buitenlanders in de Premier League en de bond de clubs stimuleerde te investeren in jeugdopleidingen.

Na het drama op het EK 2016 (eliminatie tegen IJsland in de achtste finale) en het aantreden van bondscoach Gareth Southgate had Engeland jarenlang een stijgende lijn te pakken. De halve finale op het EK 2018 werd gevolgd door een bijna-Europese titel in 2021.

Sindsdien zit de klad erin. 'The Three Lions' degradeerden afgelopen week roemloos uit de Nations League, waarbij vooral de wankele defensie in het oog sprong. Tijdens de laatste WK-test tegen Duitsland (3-3) was het optreden van Jude Bellingham een meevaller. De negentienjarige middenvelder van Borussia Dortmund krijgt in Qatar de kans de status van toptalent te verruilen voor die van wereldster.

Hoe staan de opponenten van Oranje in de groepsfase ervoor? Senegal won tijdens de afgelopen interlandperiode met 2-0 van Bolivia en speelde met 1-1 gelijk tegen Iran. Het is geen toeval dat het team van bondscoach Aliou Cissé in beide duels weinig kansen en goals weggaf. Begin dit jaar kreeg Senegal op weg naar de Afrika Cup-eindzege slechts twee doelpunten om de oren.

Qatar heeft misschien wel te laat gepiekt. De gastheer van het 22e WK legde in 2019 beslag op de Azië Cup, maar sindsdien zijn indrukwekkende resultaten uitgebleven. Deze week verloor Qatar van het beloftenteam van Kroatië en Canada en werd gelijkgespeeld tegen Chili.

Op basis van de uitslagen van deze maand heeft Oranje weinig te vrezen van Ecuador. 'La Tri' speelden doelpuntloos gelijk tegen Saoedi-Arabië en Japan. In beide duels stond voormalig Vitesse-speler Renato Ibarra in de basis. De flankspeler komt tegenwoordig uit voor het Mexicaanse Club Tijuana.

