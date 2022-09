Met zes keepers en wetenschappelijk onderzoek onder leiding van voormalig volleybalbondscoach Peter Murphy is Oranje meer dan ooit bezig met penalty's. Bondscoach Louis van Gaal spreekt van innovatie die van cruciaal belang kan zijn op het WK in Qatar. Daarmee lijken jaren van scepsis definitief voorbij. "Mensen werden oprecht boos als ik zei dat je op strafschoppen kon trainen."

Gyuri Vergouw heeft een droom. Ooit wil hij meemaken dat het Nederlands elftal wereldkampioen wordt, maar eind jaren negentig besefte hij al dat dat nooit zou lukken als Oranje niet beter werd in het nemen van strafschoppen.

De econoom en organisatieadviseur met voorliefde voor voetbal en statistiek deed twee jaar lang onderzoek. "Ik nam eerdere onderzoeken mee, gebruikte statistieken en interviewde oud-spelers. Alles wat je kon bedenken op het gebied van penalty's heb ik onderzocht. Vanuit de nemer én de keeper. De belangrijkste conclusie was: op strafschoppen kun je trainen", vertelt Vergouw ruim twee decennia later.

Een paar weken voor het EK van 2000 presenteerde hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn boek 'Strafschop, zoektocht naar de ultieme penalty'. Danny Blind, nu de assistent van Van Gaal, nam het eerste exemplaar in ontvangst. "Hij zei dat hij het interessant vond, maar dat hij er niets mee ging doen", herinnert Vergouw zich.

Het zou niet de enige keer zijn dat Vergouw geconfronteerd werd met scepsis. Vlak voor de start van het EK 2000 was hij te gast bij de talkshow Barend & Van Dorp. "Ik heb daar gezegd dat het goed zou zijn als Oranje zou trainen op strafschoppen én ook uitgelegd waar je dan op kon trainen. De reactie? Onzin. En toen ik voorstelde om vlak voor de serie de keeper te wisselen werd het nog erger. Reservedoelman Sander Westerveld had veel betere cijfers dan Edwin van der Sar, beredeneerde ik. De rest van de studio vond het een idioot plan."

Vergouw had zijn boek op dat moment al naar toenmalig bondscoach Frank Rijkaard gestuurd, maar die zag er ook niets in. "Ik durf te stellen dat 99 procent van Nederland in die tijd vond dat je niet kon trainen op strafschoppen", zegt Vergouw. "De zagen het als een loterij. Maar ja, toen miste Oranje vijf van de zes strafschoppen in de halve finale tegen Italië en prompt was ik wereldnieuws. De dag erna heb ik zeventien interviews gegeven."

De penaltyseries van Oranje Halve finale EK 1992: Verlies tegen Denemarken

Kwartfinale EK 1996: Verlies tegen Frankrijk

Halve finale WK 1998: Verlies tegen Brazilië

Halve finale EK 2000: Verlies tegen Italië

Kwartfinale EK 2004: Winst tegen Zweden

Kwartfinale WK 2014: Winst tegen Costa Rica

Halve finale WK 2014: Verlies tegen Argentinië

Frank de Boer miste in de halve finale van het EK 2000 twee strafschoppen. Frank de Boer miste in de halve finale van het EK 2000 twee strafschoppen. Foto: Getty Images

'In 2014 was het oog van de meester zaligmakend'

Het boek van Vergouw werd meer dan 20.000 keer verkocht, maar aan de top van het Nederlandse voetbal voelde hij zich nog steeds niet gehoord. Jarenlang stuurde hij elke nieuwe bondscoach zijn boek met een begeleidende brief. Naar Dick Advocaat, Marco van Basten, Bert van Marwijk en ook naar Van Gaal, die in 2000 de opvolger was van Rijkaard. Vergouw: "Nooit heb ik een bericht terug gehad van een bondscoach."

Het is inmiddels lang geleden. Desgevraagd liet Van Gaal deze week weten dat hij niet kan herinneren dat hij ooit post gehad heeft van Vergouw. Het was van de vele vragen die hij over strafschoppen kreeg deze interlandperiode, waarin met Jasper Cillessen, Mark Flekken, Remko Pasveer, Andries Noppert, Justin Bijlow en Kjell Scherpen liefst zes keepers worden getest op zoek naar een penaltykiller.

De reach en reactiesnelheid van de keepers worden gemeten. En met de hulp van Murphy, die in de jaren tachtig en negentig bondscoach was van de Nederlandse volleybalsters, moet ook op mentaal vlak een stap worden gezet. De 75-jarige geboren Canadees is inmiddels expert in teamdynamiek en persoonlijke voorkeuren. "Hij gaat met de keepers bespreken hoe je een nemer in verlegenheid kan brengen", vertelde Van Gaal, die er verder niet al te diep op in wilde gaan. "Anders gaan meer landen het doen. Wij zijn waarschijnlijk het eerste land."

Zo gaat de voorbereiding op een eventuele penaltyserie veel verder dan in de aanloop naar en tijdens het WK van 2014. "Toen was het oog van de meester zaligmakend", doelde Van Gaal op zichzelf. "Nu gaan we het wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie."

Met die innovatie van Van Gaal valt het volgens Vergouw wel mee. "Begrijp me niet verkeerd, ik ben dolblij dat Van Gaal de wetenschap omarmt in de hoop meer kans te maken in een strafschoppenserie. Maar hij is geen innovator. Het was innovatief geweest als Van Gaal dit twintig jaar geleden had gedaan. Toen was er al veel onderzoek. Andere nationale ploegen zijn hier al jaren mee bezig."

Andries Noppert zit als potentiële penaltyspecialist bij de Oranjeselectie. Andries Noppert zit als potentiële penaltyspecialist bij de Oranjeselectie. Foto: Getty Images

'Het was onzin, een serie was een loterij'

Het is bekend dat de Engelse bondscoach Gareth Southgate zijn spelers al langer tot in detail laat trainen op strafschoppen, inclusief psychologische trucs. En in Duitsland deed Georg Froese in 2011 aan de Universiteit van Heidelberg promotieonderzoek naar psychologische factoren die invloed hebben op de prestaties van strafschopnemers.

De Duitse voetbalbond gaf hem er een prijs van 30.000 euro voor omdat het onderzoek zo waardevol was voor het Duitse voetbal. Vergouw: "En dat terwijl de Duitsers met vijf uit zes gewonnen series op EK's en WK's toen al bijzonder goed presteerden met penalty's."

Het contrast is groot met de rits pijnlijke strafschoppenseries van Oranje op eindtoernooien, al was er op het WK 2014 de legendarische penaltyreeks in de kwartfinale tegen Costa Rica. Veertien jaar nadat Vergouw pleitte voor de wissel Westerveld voor Van der Sar zag hij Van Gaal Cillessen naar de kant halen voor Tim Krul. De ingevallen keeper stopte strafschoppen van Bryan Ruiz en Michael Umaña, terwijl de Nederlandse nemers foutloos waren.

"Ik genoot op dat moment in stilte, het voelde als een enorme overwinning. Jarenlang heb ik lezingen gegeven over strafschoppen en dat was niet altijd een pretje. Mensen werden oprecht boos als ik zei dat je op strafschoppen kon trainen. Het was onzin, een serie was een loterij. Zo was de cultuur in het Nederlandse voetbal. Wij hadden het voetbal uitgevonden. Het was eerder magie dan statistiek."

De legendarische wissel op het WK 2014: Tim Krul vervangt Jasper Cillessen. De legendarische wissel op het WK 2014: Tim Krul vervangt Jasper Cillessen. Foto: Getty Images

'De trainer was één ding vergeten: een scheidsrechter'

Inmiddels is het sentiment veranderd, merkt Vergouw. De nieuwe generatie trainers heeft volgens hem - in navolging van die in veel andere landen - interesse in "big data" en wil daarom ook op een wetenschappelijke manier naar strafschoppen kijken.

Een paar jaar geleden vroeg een van die trainers Vergouw om advies. "Ik zal niet zeggen wie het was en welke club, maar het was een club die op dat moment afstevende op degradatie uit de Eredivisie. En dat mede doordat ze veel penalty's misten en niets tegenhielden."

Vergouw ging naar het stadion waar de trainer aan bijna alles gedacht had. Geluid van supporters klonk door de speakers en er waren spelers opgetrommeld die als taak hadden de nemer uit zijn concentratie te halen. "Maar de trainer was één ding vergeten: een scheidsrechter. Dat is zo belangrijk. Zonder scheidsrechter die fluit is het nemen van een strafschop totaal anders."

Nadat iemand gevonden was die de rol van scheidsrechter op zich wilde nemen, kon de penaltytraining beginnen. Vergouw observeerde en gaf advies. "In het restant van het seizoen hebben ze vervolgens geen strafschop meer gemist én alle penalty's tegen werden gekeerd door hun keeper. Maar bovenal, ze ontsnapten aan degradatie uit de Eredivisie."

De Europees kampioen van Oranje onder 17 van 2018, met onder andere Ryan Gravenberch, Mohamed Ihattaren en Jurriën en Quinten Timber. De Europees kampioen van Oranje onder 17 van 2018, met onder andere Ryan Gravenberch, Mohamed Ihattaren en Jurriën en Quinten Timber. Foto: Getty Images

'Als je mist op de training, moet je sprinten'

Het fluiten van de scheidsrechter lijkt niet meer dan een detail, maar de manier waarop een speler erop reageert kan volgens onderzoeken doorslaggevend zijn. Huidig sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen kan erover meepraten. "Een gespannen speler zal zodra het fluitje klinkt aan zijn aanloop beginnen", vertelt hij. "Om die spanning onder controle te krijgen, kun je beter een seconde of twee wachten. Dan pak je als nemer de regie."

Toen Van Wonderen in 2018 als bondscoach met Oranje onder 17 actief was op het EK in Engeland trainde hij dagelijks aan de hand van dit soort wetenschappelijke adviezen. "In de aanloop naar het toernooi zag ik een Engelse documentaire over strafschoppen, volgens mij van de BBC. Dat triggerde me. Er kwamen allerlei trucs voorbij waar we mee aan de slag zijn gegaan. Houd vast aan je hoek. En als je mist op de training, moet je sprinten. Zo kon ik er toch iets van druk op krijgen."

Het gevolg was dat Oranje onder 17 - met spelers als Jurriën Timber en Brian Brobbey - in de kwartfinale, halve finale én in de finale onverslaanbaar was vanaf de penaltystip. Vijftien strafschoppen raak, geen enkele misser en een Europese titel als eindresultaat.

De penaltytrainingen vier jaar geleden bij Oranje onder 17 lijken minder diep te gaan dan oefensessies bij het huidige Oranje. Maar volgens Vergouw kunnen de relatief eenvoudige handvatten van de jeugdploeg ook het Nederlands elftal helpen in Qatar. Hij wijst op de serie in de halve finale van het WK 2014 tegen Argentinië en in het bijzonder de strafschop van Ron Vlaar. De verdediger moest, doordat Klaas-Jan Huntelaar niet meer wilde, ineens als eerste naar de stip.

"Vervolgens hoort Vlaar een fluitje, begint meteen te rennen en mist. Bij de daaropvolgende penalty wacht Lionel Messi wel twee seconden voor zijn aanloop en laat Cillessen kansloos. Dat is een verschil", zegt Vergouw. "En dat mag in Qatar niet weer fout gaan. Van Gaal baalt nog steeds van die serie tegen Argentinië en dus wordt nu alles uit de kast gehaald als het om penalty's gaat. Eindelijk. Want alleen als je goed bent in strafschoppen, kun je wereldkampioen worden."