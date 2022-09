Ryan Gravenberch heeft in zijn eerste maanden bij Bayern München minder gespeeld dan gehoopt. De twintigjarige oud-Ajacied zit daardoor deze interlandperiode niet in de Oranjeselectie van Louis van Gaal, maar hij heeft zijn WK-droom nog niet opgegeven.

Zijn glimlach is op een grijze septembermiddag in Zeist nog even groot als in juni, toen hij een vijfjarig contract tekende bij Bayern München. "Die glimlach zal ik altijd blijven houden", zegt Gravenberch op het terras van het spelershotel van Jong Oranje in gesprek met NU.nl. "Er moet wel iets heel geks gebeuren wil die van mijn gezicht verdwijnen."

Het gebrek aan speeltijd bij zijn nieuwe club is niet gek genoeg om zijn goede humeur aan te tasten. Ook al had de middenvelder de afgelopen weken vanzelfsprekend liever meer op het veld gestaan. In de eerste elf officiële duels van Bayern dit seizoen stond de zomeraankoop één keer in de basis (in de bekerwedstrijd tegen het kleine Viktoria Köln) en kwam hij in totaal tot 218 minuten.

"Natuurlijk wil ik altijd spelen en is het jammer dat dat toe nu toe niet gelukt is", zegt Gravenberch, die de afgelopen twee jaar bij Ajax verzekerd was van een basisplaats. "Maar de trainer bepaalt en ik moet zijn keuze respecteren. En vervolgens op de trainingen alles geven. Mijn kansen gaan wel komen."

Gravenberch heeft met de ervaren Duitse internationals Joshua Kimmich en Leon Goretzka en de Oostenrijkse international Marcel Sabitzer niet de minste concurrenten voor de twee plekken centraal op het middenveld in het 4-2-3-1-systeem van Julian Nagelsmann. De Bayern-trainer geeft dat trio voorlopig de voorkeur boven zijn nieuwste middenvelder, al zei hij vorige week op een persconferentie dat "Ryan misschien wel te weinig wedstrijden heeft gespeeld gezien zijn kwaliteiten".

"Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Hij had me ook vaker kunnen opstellen", zegt Gravenberch met een knipoog. "Ik heb er wel wat moeite mee om geduldig te blijven, maar ik zit pas twee maanden bij Bayern. Het is misschien te vroeg om te verwachten dat ik al een vaste plek in het elftal heb. Voorlopig ben ik nog relaxed en rustig."

De grote glimlach van Ryan Gravenberch bij zijn presentatie bij Bayern München. De grote glimlach van Ryan Gravenberch bij zijn presentatie bij Bayern München. Foto: Getty Images

Ouders van Gravenberch zijn meeverhuisd naar München

Gravenberch wordt daarbij geholpen door zijn ouders, die met hem zijn meeverhuisd naar Zuid-Duitsland. Het talent speelde vier jaar geleden zijn eerste profduel, waardoor het lijkt alsof hij al lang meedraait in de top. "Maar ik ben pas twintig", lacht de jongste Ajax-debutant ooit. "Daarom is het belangrijk voor me dat mijn familie bij me is in München, in ieder geval het eerste jaar. Dat voelt vertrouwd."

De tienvoudig Oranje-international is geboren en getogen in Amsterdam en speelde sinds 2010 voor Ajax. De overstap naar Bayern, voor een bedrag van 18,5 miljoen euro, is dus op alle gebieden een grote overgang. "In Amsterdam had ik superveel vrienden, kon ik van alles doen. In München is dat toch wat anders. Het is nog wat zoeken na de trainingen. Gelukkig zijn mijn ploeggenoten heel vriendelijk en relaxed. En zitten er met 'Nous' (Noussair Mazraoui, red.) en Matthijs (De Ligt, red.) twee boys in het team die ik al kende. Dat is toch wel lekker."

Zeker omdat Gravenberch in zijn eerste maanden bij de 32-voudig kampioen van Duitsland al gemerkt heeft dat alles bij Bayern nog wat groter is dan bij Ajax. Zo stond hij afgelopen zondag nog met de hele selectie in lederhose en met een flinke pul (alcoholvrij) bier bij het traditionele Oktoberfest.

"We moeten veel marketingdingen doen. En trekken sowieso heel veel aandacht aan. Als we een uitwedstrijd spelen, staan er vaak meer dan honderd mensen voor ons hotel. Omdat ze graag spelers van Bayern willen zien. Dan zie je dat dit echt een grote club is en een stapje hoger."

Ryan Gravenberch (links) bezocht met zijn ploeggenoten Oktoberfest, een traditie bij Bayern. Ryan Gravenberch (links) bezocht met zijn ploeggenoten Oktoberfest, een traditie bij Bayern. Foto: Getty Images

Gravenberch is trots op Ajax-maatje Taylor

Gravenberch volgt zijn oude club nog steeds op de voet. "Als de mogelijkheid er is, kijk ik elke wedstrijd van Ajax." Hij heeft dus ook gezien dat zijn leeftijdsgenoot Kenneth Taylor haast geruisloos zijn plek op het Ajax-middenveld heeft overgenomen.

Taylor kreeg als beloning voor zijn goede seizoenstart voor het eerst een oproep voor het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal, terwijl Gravenberch zich deze week meldde bij Jong Oranje. "Ik kan alleen maar trots op Kenneth zijn", zegt Gravenberch. "Hij doet het supergoed, dus het is gewoon verdiend dat hij nu bij Oranje zit."

Was het een teleurstelling toen je zag dat jij níét bij de selectie van Oranje zat?

"Een teleurstelling… Het is natuurlijk niet leuk dat ik er niet bij zit. Maar ik heb niet veel minuten gemaakt bij Bayern. Dus nu ben ik bij Jong Oranje, dat is geen probleem."

Jij en Kenneth Taylor kennen elkaar goed. Voelt het alsof jullie met elkaar strijden om een plek in de selectie voor het WK in Qatar?

"Zo kijk ik er niet naar. In principe kunnen we ook allebei naar het WK, toch?"

Is het WK nog steeds een groot doel voor je?

"Ja, dat is een droom voor mij. Wie weet roept Van Gaal me alsnog op als ik meer ga spelen bij Bayern. En ik moet me deze interlandperiode laten zien bij Jong Oranje. Ik kan hier twee wedstrijden spelen, dat is voor mij ook wel lekker."

Heb je overwogen om vanwege het WK nog geen overstap te maken naar het buitenland?

"Nee, eigenlijk niet. Ik had een goed gevoel bij Bayern, daarom heb ik de keuze gemaakt om naar München te gaan. En dat goede gevoel is er nog steeds. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om al spijt te hebben van mijn keuze."