Met zijn debuut in de Oranjeselectie is de 38-jarige Remko Pasveer bijna recordhouder, maar de keeper van Ajax hoopt op meer. Hij kan achter zijn 'buurman' Sander Boschker de op een na oudste Oranjedebutant ooit worden en hoopt op een plek in de WK-selectie. "Soms moet je het geluk hebben dat alles op zijn plek valt."

In 2006 maakte Pasveer al een eindtoernooi mee met een Nederlands team, maar dat was Jong Oranje. Hij was reservekeeper in een selectie met onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, Stijn Schaars, Ron Vlaar en Demy de Zeeuw, die in Portugal Europees kampioen werd.

Zestien jaar later zijn ze bijna allemaal gestopt. "Maar Kenneth Vermeer keept ook nog", zegt Pasveer aan de rand van het trainingsveld van Oranje in Zeist. Hij denkt nog even diep na. "Volgens mij speelt Ismaïl Aissati ook nog steeds."

In totaal hebben 18 van de 22 Europees kampioenen van 2006 een punt achter hun loopbaan gezet. Vermeer (MLS-club FC Cincinnati), Aissati (op het tweede niveau van Turkije bij Denizlispor) en Haris Medunjanin (Heracles Almelo) zijn nog actief, maar zitten in de herfst van hun carrière. Pasveer is de uitzondering, met zijn debuut in de Oranjeselectie als nieuw hoogtepunt.

"Wat dat over mij zegt? Dat ik elk jaar vooruit ben gegaan, ook de afgelopen jaren nog. Bij de een gaat het nou eenmaal wat sneller dan bij de ander."

Remko Pasveer (links) met Collins John om zijn nek na het winnen van het EK 2006 met Jong Oranje. Remko Pasveer (links) met Collins John om zijn nek na het winnen van het EK 2006 met Jong Oranje. Foto: Getty Images

'Je neemt als trainer een risico'

Op zijn 26e was Pasveer keeper in de Eerste Divisie bij Go Ahead Eagles. Hij kende daarna stabiele jaren in de Eredivisie bij Heracles Almelo, werd reservekeeper bij PSV en was bij Vitesse weer een vaste Eredivisiekeeper. Daarna excelleerde hij afgelopen seizoen bij Ajax in de Champions League. Op zijn 37e werd hij de eerste doelman in het miljoenenbal ooit die in een wedstrijd drie schoten van Erling Haaland keerde.

Zo lijkt Pasveer een veel betere doelman dan toen hij pakweg dertig was. "Qua ervaring ben ik dat zeker", vindt hij. "Maar verder kan ik het moeilijk vergelijken. Op mijn dertigste zat ik op de bank bij PSV. Ik weet niet hoe het was gelopen als ik toen wel veel gespeeld had. Soms moet je het geluk hebben dat alles op zijn plek valt, en dat is bij Ajax gebeurd."

Aan het begin van dit seizoen was het nog de vraag of Pasveer eerste doelman zou blijven in de Johan Cruijff ArenA. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal kreeg Jay Gorter de kans. En op de slotdag van de transfermarkt probeerde Ajax tevergeefs Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos naar Amsterdam te halen.

"Ik heb me in die tijd geen zorgen gemaakt", vertelt Pasveer. "Ik kan me niet voorstellen dat ze vlak voor de deadline een keeper halen om die direct in te zetten. Dan heb je een keeper die het vorige seizoen niet heeft meegemaakt, de jongens niet kent en ook de speelstijl niet. Dat is een groot risico voor een trainer."

Aan de andere kant begrijpt hij dat Ajax verder kijkt, met het oog op de toekomst. "Met Maarten Stekelenburg en ik zijn er twee keepers die niet nog vijf, zes jaar meegaan. Ik bekijk het van jaar tot jaar."

Remko Pasveer op de training van Oranje in Zeist. Remko Pasveer op de training van Oranje in Zeist. Foto: ANP

'Ik heb Boschker nog niet gesproken'

Bij Oranje kijkt Pasveer uiteraard ook naar de korte termijn. De situatie lijkt op die van Sander Boschker in 2010, die op zijn 39e de oudste Oranjedebutant ooit werd en vervolgens deel uitmaakte van de zilveren WK-selectie. "Ik heb Sander nog niet gesproken sinds ik bij weet dat ik bij de Oranjeselectie zit. Dat had wel gekund, hij woont ongeveer 200 meter bij mij vandaan in Hengelo."

Pasveer hoopt uiteraard ook op zijn interlanddebuut, al zal donderdag tegen Polen waarschijnlijk Jasper Cillessen starten. Zondag speelt Oranje in de Johan Cruijff ArenA de laatste interland voor het WK. België is dan de tegenstander.

"Als klein jongetje droomde ik ervan bij Oranje te komen. Dat is nu gelukt, maar de droom is pas echt uitgekomen als ik speel. Ik wil een interland achter mijn naam hebben. En daarna een WK? Natuurlijk. Als je nu bij de selectie zit, wil je ook de WK-selectie halen."