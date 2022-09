Vincent Janssen was in juni onderwerp van een spitsendiscussie toen hij vlak na zijn huwelijk zijn rentree in het Nederlands elftal maakte. Zes doelpunten bij zijn nieuwe Belgische club Royal Antwerp verder is de kritiek verstomd. "Maar ik reken me nog niet rijk voor het WK."

In Mexico begrepen fans en journalisten er niets van toen Janssen in mei werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. Was het daadwerkelijk de zelden scorende spits van CF Monterrey die na een afwezigheid van vijf jaar zijn comeback in Oranje mocht maken? Zelf had Janssen ook geen rekening gehouden met zijn uitverkiezing, getuige zijn bruiloft midden in de interlandperiode.

Bondscoach Louis van Gaal was in de laatste maanden richting het WK op zoek naar een aanspeelpunt in de voorhoede, een "echte Van Gaal-spits". Omdat Janssen onder voormalig bondscoach Danny Blind goed rendeerde en er veel blessures in de selectie waren, koos Van Gaal voor de Brabander, ook al had die maar drie keer gescoord dat seizoen. Het kwam de keuzeheer op veel kritiek te staan.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Bijna vier maanden later ziet de wereld er helemaal anders uit voor Janssen. Na zijn sterke optreden in de Nations League-wedstrijd tegen Wales (3-2) stapte de Brabander over naar het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars en in België is hij uitgegroeid tot een grote ster. Met zes doelpunten is hij zelfs topscorer van de Jupiler Pro League.

Ook Janssen zelf merkt dat het sentiment rond zijn uitverkiezing bij Oranje is gekanteld. "In het begin was er veel over mij te zeggen. Er waren heel veel verschillende meningen", zegt de spits dinsdag langs het trainingsveld in Zeist. "Nu heb ik ze eigenlijk niet gehoord. Dat is iets positiefs. Ik sta hier met een ander gevoel."

Vincent Janssen is met zes doelpunten topscorer van België. Vincent Janssen is met zes doelpunten topscorer van België. Foto: Pro Shots

'Ik heb mezelf niet verrast bij Antwerp'

Janssen werd in juni via een belletje op de hoogte gesteld van de interesse van Antwerp. "Ik heb voor mezelf nagedacht: wil ik nog langer in Mexico blijven of terug richting Europa? Ik wilde niet per se terug. Maar toen ik van dit project hoorde en de interesse serieus werd, wilde ik gaan."

Dat Janssen in een zichtbaardere competitie zijn kansen op een plek in de WK-selectie kon vergroten, was voor hem niet dé reden om naar België te verhuizen. De kortere afstand tot zijn familie in Oss en de aanwezigheid van Van Bommel op de Bosuil waren evenmin doorslaggevend.

Voor Janssen klopte het totaalplaatje bij het ambitieuze Antwerp. Met een jaarsalaris van naar verluidt 2,5 miljoen euro is hij bovendien een van de best verdienende voetballers van België. De club betaalde 5,5 miljoen euro om hem in Mexico op te halen. Bij Monterrey CF kwam hij in drie seizoenen tot het teleurstellende aantal van 24 doelpunten in 94 wedstrijden.

Voorlopig is Janssen elke euro waard: met zes goals is hij topscorer van de Belgische competitie. Daarmee heeft hij ook een belangrijk aandeel in de sensationele koppositie van Antwerp. De club heeft na negen wedstrijden nog alles gewonnen.

"Het gaat goed, maar ik heb mezelf niet verrast", zegt Janssen, die gedijt bij het fysieke spel in de Belgische competitie. "Ik weet wat ik kan. In Mexico heb ik alles gewonnen wat er te winnen valt. Misschien was het niet mijn productiefste jaar qua goals, maar ik heb ook goede wedstrijden gespeeld."

Vincent Janssen slaagde in juni volgens bondscoach Louis van Gaal voor zijn examen bij Oranje. Vincent Janssen slaagde in juni volgens bondscoach Louis van Gaal voor zijn examen bij Oranje. Foto: Pro Shots

'Ik reken me nog niet rijk voor het WK'

Door zijn goals in België hield Janssen voor het eerst in lange tijd rekening met een uitnodiging van Van Gaal. Als plan B achter spitsen Memphis Depay en Steven Bergwijn kreeg hij de voorkeur boven Brian Brobbey. Die startte weliswaar sterk bij Ajax, maar belandde begin deze maand op de bank en speelde sindsdien sporadisch voor de Amsterdammers.

Janssen trekt op basis daarvan nog geen conclusies richting het WK in Qatar, ook al zei Van Gaal dat Janssen in juni voor zijn examen was geslaagd. "Het is natuurlijk fijn als hij tevreden is over wat je op het veld doet, maar ik reken mezelf zeker nog niet rijk. Het is nog een tijd tot aan het WK."

"Of ik me nog extra moet bewijzen in de komende twee wedstrijden? Bewijzen is zo… Ik wil laten zien wat ik kan. Ik weet dat ik mijn best moet doen om de selectie te halen. Ik moet doelpunten maken en belangrijk zijn, dan zie ik wel of ik op de lijst sta."

Een plek in de WK-selectie zou de kroon op de carrière van de voormalige spits van Tottenham Hotspur, AZ en Almere City zijn. "Het is wel iets wat je graag op je lijstje wil zetten. Ik heb altijd al gezegd dat ik een eindtoernooi wil meemaken. Het zou een mooie ervaring zijn."

Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Polen. Het duel in Warschau begint om 20.45 uur. Zondag sluit Oranje de Nations League af met een krachtmeting met België in Amsterdam (aftrap 20.45 uur). De 'Derby der Lage Landen' is ook de laatste wedstrijd van de ploeg Van Van Gaal voor het WK. Nederland begint op 21 november aan het toernooi met een duel met Senegal.