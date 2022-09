Met de 25-koppige Oranjeselectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (donderdag) en België (volgende week zondag) geeft bondscoach Louis van Gaal een aardig voorproefje van zijn selectie voor het WK in Qatar. Deze vijf dingen vallen op.

1. Ajax is het Feyenoord van 2014

Ajax werd in 2014 kampioen van Nederland, maar in de 23-koppige WK-selectie van Van Gaal waren de Amsterdammers dat jaar niet zo dominant als de Feyenoorders (vier om vijf). Met Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Terence Kongolo, Daryl Janmaat en Jordy Clasie was Feyenoord hofleverancier.

Acht jaar later is alles anders. Van Gaal liet Justin Bijlow buiten zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden van deze maand, waardoor er momenteel geen Feyenoorder tot het Oranjekeurkorps behoort. PSV doet het met alleen Cody Gakpo niet veel beter. De afvaardiging van de Eindhovense club is net zo groot als die van AZ (Martins Indi) en de modale Eredivisie-clubs NEC (Jasper Cillessen) en sc Heerenveen (Andries Noppert).

Ajax levert liefst negen spelers en daarmee is voor 99 procent zeker dat de Amsterdamse club hofleverancier zal zijn op het WK. De enige andere clubs met meer dan één speler bij Oranje zijn Atalanta (Marten de Roon en Teun Koopmeiners), Internazionale (Denzel Dumfries en De Vrij) en FC Barcelona (Frenkie de Jong en Memphis Depay).

De 25-koppige Oranjeselectie die bondscoach Louis van Gaal maandag zal toelichten op een persconferentie. Foto: @KNVB

2. Strijd tussen Brobbey en Janssen lijkt beslist

Een half uur na de interland in De Kuip tegen Wales sprak Van Gaal Vincent Janssen kort toe in de mixed zone. "Je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Je hebt alles gedaan wat ik wil", zei de bondscoach op zo'n harde toon dat de aanwezige pers het kon horen.

De 28-jarige Janssen, die na vijf jaar was teruggekeerd in Oranje, was geslaagd voor zijn "examen" als aanspeelpunt in de spits. Dat type zocht Van Gaal nog voor zijn WK-selectie. Maar of Janssen Qatar zou halen, wist Van Gaal op dat moment nog niet. "Dat hangt van de prestaties van Brian Brobbey af, dat is zijn concurrent."

Het plan leek duidelijk: in september zou de twintigjarige spits van Ajax de kans krijgen in Oranje en daarna zou Van Gaal voor zijn WK-selectie een keuze maken tussen Janssen of Brobbey. Maar nu Brobbey zijn basisplaats kwijt is bij Ajax, blijft die kans in Oranje uit. En dat terwijl Janssen na een slechte start bij Royal Antwerp FC (vier wedstrijden op de bank) los is. Hij scoorde zes keer in de laatste vijf competitiewedstrijden en kan in de komende interlandperiode, bij afwezigheid van Brobbey, de laatste twijfels wegnemen bij Van Gaal.

Brian Brobbey is bankzitter bij Ajax en gepasseerd door bondscoach Louis van Gaal. Foto: Getty Images

3. Noppert lijkt de beoogde penaltyspecialist

Van Gaal zei het in november 2021 al: "Als we naar het WK gaan, dan ga ik natuurlijk een penaltyspecialist selecteren. Dat zijn jullie toch wel met mij eens?", was zijn retorische vraag aan de journalisten in de perszaal in Zeist. Het ging toen over de WK-kansen van Tim Krul, die op het WK van 2014 uitgroeide tot de nationale penaltyheld in de serie tegen Costa Rica.

Nu het WK nadert, behoort specialist Krul niet meer tot de Oranjeselectie, die vier keepers telt. Cillessen is - ook in de ogen van Van Gaal - geen specialist en Mark Flekken en Remko Pasveer hebben evenmin indrukwekkende strafschopstatisteken. Vierde keeper Andries Noppert speelde pas 37 competitiewedstrijden (en kreeg daarin in totaal drie penalty's tegen), waardoor hij niet te beoordelen is op basis van cijfers uit het verleden.

Noppert is ook geen meevoetballende keeper, zoals Van Gaal dat graag ziet. Een basisplaats lijkt daarmee onhaalbaar. Maar met zijn lengte van 2,03 meter - hij is de langste speler ooit in een Oranjeselectie - onderscheidt de sc Heerenveen-doelman zich wel van de concurrentie. Dat maakt hem met zijn enorme reach ook een potentiële penaltyspecialist. Op de training mag Noppert nu aan Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek bewijzen dat hij dat daadwerkelijk is.

Andries Noppert is de langste speler ooit in een Oranjeselectie. Foto: Getty Images

4. Lang, Danjuma en Malen mogen nog hopen, Gravenberch (bijna) niet meer

"De volgende selectie is nagenoeg de WK-selectie", zei Van Gaal in juni tijdens de vorige interlandperiode. "Maar het woordje nagenoeg is dik onderstreept", voegde hij daaraan toe.

Door die laatste opmerking van de bondscoach mogen spelers als Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Noa Lang en Luuk de Jong nog hopen op een ticket voor Qatar. Het viertal is geblesseerd (De Jong en Lang) of net weer fit (Malen en Danjuma) en ontbreekt in de huidige selectie van Van Gaal.

Voor Bijlow en Ryan Gravenberch is Qatar verder weg. Zij zijn om voetbaltechnische redenen gepasseerd door de bondscoach en krijgen voor het WK geen kans meer om zich bij Oranje te bewijzen. Dat zal op clubniveau moeten gebeuren. Zeker voor Gravenberch wordt dat een heikel karwei, want bij Bayern München wordt hij tot dusver louter als invaller gebruikt.

Op het EK van vorig jaar groeide Donyell Malen uit tot basisspeler van Oranje, maar nu is hij lang niet zeker van een plek in de WK-selectie. Foto: Getty Images

5. Keuze voor wingbacks heeft Van Gaal zo goed als gemaakt

Ajax-trainer Erik ten Hag had hem in november 2021 even niet meer nodig. Devyne Rensch moest het doen met wedstrijden bij Jong Ajax in Keuken Kampioen Divisie, waarin hij tot overmaat van ramp rood pakte tegen VVV-Venlo. Maar drie dagen later mocht Rensch zich wel in Zeist melden bij de selectie van Oranje. Zelfs in die belabberde periode kreeg de rechtsback van Van Gaal de voorkeur boven Rick Karsdorp en Joël Veltman, die basisspelers zijn in een Europese topcompetitie.

De bondscoach is duidelijk gecharmeerd van Rensch, die zijn dip inmiddels ver achter zich heeft liggen. Ook deze interlandperiode is hij erbij, waarmee hij hard op weg is naar Qatar. De wingbackposities lijken de posities waarover Van Gaal de minste twijfel heeft. Denzel Dumfries is al jaren de stabiele basiskracht op rechts, met Rensch nu als stand-in. Door de naam van Hans Hateboer staat met potlood een streep, nadat die in juni tegen Wales al na een helft gewisseld werd.

Op links hoeven Daley Blind en Tyrell Malacia louter fit te blijven om Qatar te halen, terwijl de WK-kansen van Owen Wijndal als bankzitter bij Ajax verkeken lijken. De vraag is alleen nog of Blind of Malacia gaat starten op het WK.