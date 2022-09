Na jaren op de reservebank, een zware knieblessure en een clubloos half jaar, is Andries Noppert (28) ineens een van de beste keepers van Nederland. De sc Heerenveen-doelman maakt zelfs deel uit van de voorselectie van Oranje. Waarom heeft het zolang geduurd? En is hij écht goed genoeg voor Oranje? "Nu hij wekelijks speelt, kan hij snel nóg beter worden."

Hij speelde al een keer in oranje. Althans, in een oranje tenue. Nadat De Adelaarshorst vorig seizoen wekenlang gekscherend "Noppert in Oranje" had gezongen, vond de clubleiding van Go Ahead Eagles het een leuk idee om daar richting Koningsdag op ludieke wijze gehoor aan te geven. En zo stond Noppert in een knaloranje tenue op doel tegen Fortuna Sittard.

De keeper zelf was aanvankelijk minder enthousiast, vertelde hij een week geleden in een podcast van ESPN. "Ik heb het wel gedaan, omdat de opbrengst naar een goed doel ging. Daar deed ik het voor. Maar na een of twee keer vond ik zo'n grap over Oranje wel leuk geweest. Ik houd er niet van om dingen groter te maken dan ze zijn, want dan hebben hebben mensen snel een bepaald beeld van je."

Het is een les uit het verleden. In zijn jaren bij NAC had Noppert al snel het imago van - zoals hij het zelf noemt - "clown". Hij was geliefd bij de supporters in de stad omdat hij van een feestje hield. Niet omdat hij zo goed aan het keepen was. "Andries was en is een vrolijke gozer", vertelt Robert Maaskant, die in 2015 trainer van NAC was toen Noppert er onder contract stond. "En in het Bredase houden ze wel van een cultfiguur. Als je langer dan 2 meter bent, steek je er letterlijk al gauw bovenuit."

Maaskant stelde Noppert nooit op. "Hij was derde doelman achter Jelle ten Rouwelaar en Gabor Babos, dat waren topkeepers in die tijd. Maar Andries was nog jong. De intentie was om hem door te laten groeien naar het niveau van een vaste Eredivisie-keeper. Dat is gebeurd, maar het heeft wel lang geduurd."

De loopbaan van Andries Noppert (7 april 1994) 2013/2014: Heerenveen - geen competitiewedstrijden

2014-2017: NAC - 6 competitiewedstrijden

2018-2019: Foggia - 8 competitiewedstrijden

2019/2020: FC Dordrecht - 2 competitiewedstrijden

2021-2022: Go Ahead Eagles - 15 competitiewedstrijden

2022-heden: Heerenveen - 6 competitiewedstrijden

Andries Noppert in een oranje tenue in april 2022. Het Nederlands elftal lijkt dan nog onhaalbaar. Andries Noppert in een oranje tenue in april 2022. Het Nederlands elftal lijkt dan nog onhaalbaar. Foto: Getty Images

Brandbommen in de tuin

Zo'n zeven jaar later, in januari 2022, is het eindelijk zover: Warner Hahn vertrekt bij Go Ahead en de op dat moment al bijna 28-jarige reservekeeper Noppert neemt zijn plek over als eerste doelman bij de Eredivisionist. Over wat er in die jaren daarvoor allemaal gebeurd is in de carrière van de geboren Fries, kun je bijna een boek schrijven.

Als kind is Noppert talentvol turner, die zelfs kampioen van Nederland wordt. Toch kiest hij voor voetbal en doorloopt hij de jeugdopleiding van Heerenveen, waarna hij bij NAC in bijna vier seizoenen zes competitiewedstrijden speelt. Hij worstelt met zijn imago in Breda. "Er stond in die tijd elke dag wel iets in de krant over wat er niet goed was aan mij", vertelde Noppert bij ESPN.

Een avontuur in de Italiaanse Serie B bij Foggia levert niet veel meer speeltijd op (acht competitiewedstrijden), maar buiten het veld is het wel een enerverende periode. Na een nederlaag vliegen bij medespelers brandbommen van boze supporters de tuin in. Niet veel later is de club failliet. Noppert gaat naar FC Dordrecht, waarbij hij na twee wedstrijden zwaar geblesseerd raakt aan zijn knie. Daarna is hij zes maanden clubloos, tot Go Ahead - toen nog spelend in de Keuken Kampioen Divisie - hem binnenhaalt als reservekeeper.

Het zijn jaren waarin Noppert weleens de opmerking hoort dat hij beter iets anders kan gaan doen, maar daar luistert hij niet naar. Als je tien keer valt, moet je tien keer opstaan, is zijn motto. "Hij was bij NAC al een jongen met een enorm geloof in eigen kunnen", herinnert Maaskant zich. "Hij had een eigenwijze kop, maar dat is niet erg. Hij wilde gewoon graag."

Andries Noppert in 2019 als keeper van Serie B-club Foggia. Andries Noppert in 2019 als keeper van Serie B-club Foggia. Foto: Getty Images

'Hij stond voor iedereen klaar'

De ommekeer komt bij Go Ahead, al zit hij ook daar eerst een jaar op de bank. Eerst krijgt Jay Gorter de voorkeur en daarna Hahn. "Andries was de steun en toeverlaat van de eerste keeper", zegt oud-doelman Rein Baart, vorig seizoen keeperstrainer bij Go Ahead.

Nee, hoe graag Noppert ook bij Go Ahead eindelijk eens eerste keeper wil zijn, zijn instelling lijdt er niet onder. Integendeel, vertelt Baart. "Hij deed zijn zegje als het moest en altijd op een positieve manier. Andries stond voor iedereen klaar. Als tweede en ook daarna als eerste doelman."

Als hij eenmaal eerste keeper in Deventer is, gaat het snel. Hij is de eerste Go Ahead-doelman in 36 jaar die drie Eredivisie-duels op rij de nul houdt, dwingt een transfer naar jeugdliefde Heerenveen af en deze maand volgt het voorlopige hoogtepunt: bondscoach Louis van Gaal verrast door Noppert op te nemen in zijn voorlopige Oranjeselectie.

Groter kan het contrast bijna niet zijn na zijn jaren op de reservebank in de Eredivisie en Eerste Divisie. "Toen ging het allemaal kut, nu gaat het allemaal goed", vatte Noppert het onlangs samen. Rancune naar al die trainers die hem op de bank hielden heeft hij niet. Hij zoekt het liever bij zichzelf. Achteraf bezien had hij andere keuzes moeten maken. Anderzijds, door al die tegenslag voelt hij zich nu mentaal ijzersterk. Hij is volwassener geworden, zeker in vergelijking met zijn NAC-jaren. Al zal hij er wel een biertje op drinken als hij vrijdag een plek in de definitieve Oranjeselectie krijgt.

Andries Noppert in 2014 bij NAC, samen met toenmalig eerste doelman Jelle ten Rouwelaar. Andries Noppert in 2014 bij NAC, samen met toenmalig eerste doelman Jelle ten Rouwelaar. Foto: Pro Shots

'Hij schoot een paar vrije ballen zo de tribune in'

De vraag is wat Van Gaal van plan is met Noppert. "De bondscoach is altijd gecharmeerd geweest van meevoetballende keepers. En dat is nou niet bepaald de specialiteit van Andries", weet Maaskant.

Dat is ook de conclusie van Harm Zeinstra, die voor zijn podcast Showkeepers vrijwel alle Nederlandse profkeepers volgt. "Vorige maand tegen Feyenoord hield Noppert alles tegen, maar hij schoot ook een paar vrije ballen zo de tribune in", vertelt Zeinstra, oud-doelman van FC Emmen, Cambuur en Heracles. "Vergelijk dat eens met Mark Flekken, die heeft voor Van Gaal echt meerwaarde in de aanvalsopbouw. Jasper Cillessen en Justin Bijlow hebben dat ook in redelijke mate. Noppert niet."

Noppert heeft andere kwaliteiten. Baart noemt hem "betrouwbaar en onverstoorbaar". Maaskant wijst op de lengte van Noppert: 2,03 meter. "Als je zo lang bent, dan heb je een hoop dingen mee als keeper. En nu hij wekelijks speelt, kan hij snel nóg beter worden."

Zeinstra is vooral onder de indruk van de wijze waarop Noppert positie kiest. "Bij vroege voorzetten, hoog en laag, zie ik hem bewust en alert de ruimte die voor hem ligt bespelen. Hij ziet als geen ander: deze bal kan ik hebben en dus zet ik een stap vooruit. Daarin lijkt hij een beetje op Donnarumma. Die kan dat echt verschrikkelijk goed. En dan heb ik het nog niet eens over wat Noppert op de lijn laat zien. Door zijn lengte heeft hij een enorme reach."

Andries Noppert heeft de bal klemvast tijdens Heerenveen-Sparta. Andries Noppert heeft de bal klemvast tijdens Heerenveen-Sparta. Foto: Getty Images

'Dit is een iets te smalle database'

De term reach kwam in juni ook voorbij op een persconferentie van Van Gaal. Het is voor de bondscoach een graadmeter in zijn zoektocht naar een specialist die Oranje in een penaltyserie op het WK in Qatar een ronde verder kan helpen. Van Gaal deed het in 2014 met Tim Krul tegen Costa Rica en nu - bij afwezigheid van Krul - ziet Van Gaal mogelijk een vergelijkbare rol weggelegd voor de boomlange Noppert.

"Dat zou kunnen, zeker omdat Noppert veel langer is dan de andere Oranjekeepers", analyseert Zeinstra. "Bij afstandsschoten hebben kleinere keepers tijd om hun voetenwerk in te zetten om in de hoek te komen. Bij strafschoppen is die tijd er bijna niet. Dan speelt lengte een grotere rol. Maar ja, het gaat niet alleen om de reach. Als een keeper te laat afzet of te vroeg in de hoek ligt, dan heb je er niets aan. Wat dat betreft is het interessant om te zien wat Noppert de afgelopen jaren deed bij strafschoppen."

Daar ligt een probleem. "We hebben bij Go Ahead met Noppert te weinig strafschoppen tegen gehad om dat te kunnen beoordelen", vertelt Baart. En dat is niet alleen bij Go Ahead het geval. Doordat Noppert in de afgelopen seizoenen in totaal maar 37 competitiewedstrijden speelde, is het aantal penalty's tegen op een hand te tellen. Bij Foggia waren het er twee, waarvan Noppert er een hield. En dan keepte hij verder alleen nog bij de strafschop van Fortuna-spits Burak Yilmaz, die de bal vorige maand snoeihard langs hem in de bovenhoek schoot.

"Een gemiddelde van een op drie is niet slecht, maar dit is een iets te smalle database", zegt Zeinstra met glimlach. "Misschien dat de staf van Oranje daarom de komende interlandperiode op de training wil zien wat Noppert doet bij strafschoppen. En dan kan hij een optie worden voor het WK." Baart: "De Adelaarshorst die ludiek zingt over Noppert in Oranje. En dan gebeurt het ook nog. Dat zou toch prachtig zijn? Alleen daarom al hoop ik dat hij erbij zit."