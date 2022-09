Het seizoen in de Vrouwen Eredivisie gaat vrijdag van start met twee nieuwe ploegen. Volgens de KNVB is dat een goede ontwikkeling, maar de topclubs vrezen kwaliteitsverlies. "De verschillen zijn te groot."

Op het veld van de KNVB Campus staan maandag op de mediadag van Vrouwen Eredivisie plukjes speelsters te praten met journalisten. "Ik had echt niet verwacht dat er zo veel media zouden komen", zegt FC Twente-keeper Daphne van Domselaar. "Het is goed om te zien dat er steeds meer aandacht is voor het vrouwenvoetbal."

Vrijdag begint het nieuwe seizoen van de Vrouwen Eredivisie met Oranjesterren als Sherida Spitse en Van Domselaar én twee nieuwe clubs: Telstar en Fortuna Sittard. Daarmee komt het aantal deelnemende ploegen op elf en is de door de KNVB gewenste competitieopzet van twaalf clubs bijna gerealiseerd.

Dat is volgens Lucienne Reichardt, de nieuwe manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, een grote stap in de professionalisering van de Vrouwen Eredivisie. "Uiteindelijk moet er ook een promotie-degradatiesysteem worden ingevoerd, zodat ploegen echt iets hebben om voor te strijden, namelijk een plek in de Eredivisie."

Sascha van Zelst en Felice Hermans (Telstar) op de KNVB Campus in Zeist. Sascha van Zelst en Felice Hermans (Telstar) op de KNVB Campus in Zeist. Foto: ANP

Verschil in niveau is groot

Het is de vraag of het niveau in de breedte hoog genoeg is voor een uitbreiding. Vorig seizoen waren de verschillen tussen de teams namelijk erg groot.

Landskampioen FC Twente won onder meer met 9-1 van Excelsior en sloot het seizoen af met een positief doelsaldo van 69. De club uit Enschede stak er samen met Ajax (doelsaldo van +48) bovenuit. Daarachter was er een kloof met nummer drie PSV, dat op zeventien punten van de kampioen finishte met een doelsaldo van +6.

"Ik vraag me af of de twee nieuwe clubs een goede toevoeging zijn, gezien de uitslagen van vorig seizoen", zegt Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. "Je wil dat er genoeg wedstrijden zijn, maar ook dat teams competitief zijn."

Daar is René Roord, de technisch manager vrouwenvoetbal bij FC Twente, het niet helemaal mee eens. Volgens hem is een verschil in niveau in een competitie niet meer dan normaal. "Dat hoort bij voetbal. Je kunt het ook zien als iets positiefs, de kleinere clubs kunnen voor speelsters een goede opstap zijn naar topclubs als FC Twente en Ajax."

Van Domselaar verwacht op korte termijn nog geen positief effect van de groei van negen naar elf clubs. "Het verschil in niveau zal nu misschien nog wel groot zijn. Je hebt meer clubs, maar je kan niet ineens veertig van de beste speelsters uit de hoge hoed toveren."

Eindstand seizoen 2021/2022 1. FC Twente 24-60 (+69)

2. Ajax 24-54 (+48)

3. PSV 24-43 (+6)

4. ADO Den Haag 24-39 (+17)

5. Feyenoord 24-35 (-8)

6. PEC Zwolle 24-28 (-13)

7. sc Heerenveen 24-18 (-25)

8. VV Alkmaar 24-17 (-39)

9. Excelsior 24-11 (-55)

Spaanse en Engelse competities als doel

Van Domselaar speelde twee maanden geleden voor tienduizend fans in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Dit seizoen zal ze voor een paar honderd toeschouwers op Sportpark Het Diekman haar thuisduels afwerken.

"Maar ik denk dat ik in deze competitie nog veel kan leren", zegt de 22-jarige keeper. "Als we tegen VV Alkmaar spelen, zal ik iets minder te doen hebben. Dat zijn dan minder leuke wedstrijden. Maar tegen Ajax moet ik mezelf van mijn beste kant laten zien, dan ben ik niet beter dan de rest."

Ze sloeg na het voor haar succesvolle EK aanbiedingen van buitenlandse (top)clubs af om nog minimaal een jaar in de Eredivisie te blijven. Ze is zeker niet de enige Oranje-international die in eigen land speelt, maar het lijdt geen twijfel dat landen als Spanje en Engeland momenteel het summum zijn in het vrouwenvoetbal.

Het duel tussen tussen FC Barcelona en Real Madrid in de kwartfinale van het afgelopen Champions League-seizoen ligt nog vers in het geheugen. De 91.553 toeschouwers in Camp Nou zorgden voor een recordaantal fans bij een wedstrijd in het vrouwenvoetbal.

De KNVB wil uiteindelijk op het niveau komen van de topcompetities Primera División Femenina en Women's Premier League. Dat doel lijkt nog ver weg. "Engeland en Spanje zijn wat betreft faciliteiten en geld gewoon nog twee stapjes hoger dan Nederland", zegt Van Domselaar. "Het is jammer dat veel talenten naar het buitenland vertrekken, maar ik kan ze geen ongelijk geven. Het vrouwenvoetbal is daar veel populairder."

Daphne van Domselaar tijdens de competitiewedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Daphne van Domselaar tijdens de competitiewedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Foto: Pro Shots

Alleen Ajax en PSV hebben cao voor speelsters

Ook qua arbeidsomstandigheden loopt Nederland achter op Spanje, waar alle voetbalsters onder een cao vallen. In Nederland hebben alleen Ajax en PSV een collectieve arbeidsovereenkomst voor hun speelsters.

"Als we als Eredivisie vooruit willen, dan moeten we er ook voor zorgen dat de eisen om aan de competitie mee te doen dusdanig zijn, dat speelsters zich optimaal kunnen ontwikkelen", vindt Ajax-manager Koster.

"Er wordt nu een keuze gemaakt voor uitbreiding, maar ik zie liever dat de competitie voor 70 procent uit contractspeelsters bestaat."

FC Twente won vorige week al de supercup door Ajax met 3-2 te verslaan. FC Twente won vorige week al de supercup door Ajax met 3-2 te verslaan. Foto: Pro Shots

KNVB heeft eisen aangescherpt

De KNVB heeft de eisen om mee te doen op het hoogste niveau bij de vrouwen dit seizoen wel aangescherpt. Clubs moeten onder meer voldoende budget tot hun beschikking hebben, zodat ze voor langere tijd kunnen meedoen aan de competitie.

Ook moeten clubs in het nieuwe seizoen minimaal twee speelsters onder contract hebben staan en moeten deze voetbalsters minimaal 55 procent van het minimumloon krijgen. Volgend seizoen wordt dat aantal opgeschaald naar een minimum van vier contractspeelsters.

"Het begint allemaal bij de financiën. Dat is het grootste punt waar wij als Eredivisie nu op tekortschieten", zegt Van Domselaar. "Uiteindelijk moeten we gewoon allemaal een cao krijgen. Dat zijn kleine stapjes waardoor we steeds professioneler kunnen worden."

FC Utrecht heeft vorige week de ambitie uitgesproken om vanaf het seizoen 2023/2024 de twaalfde club in de Vrouwen Eredivisie te worden. "Het is mooi om te zien dat vrouwen en meisjes onderdeel worden van de voetbalcultuur, dat ze van waarde zijn", zegt Koster. "Maar als we als Nederland iets willen, zullen we moeten investeren."