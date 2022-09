De nieuwe manager van Chelsea is geen toptrainer met een indrukwekkend cv als Thomas Tuchel of Antonio Conte, en ook geen clubicoon als Frank Lampard. Het is een 47-jarige Brit met een onbeduidende spelerscarrière, die als coach begon in de vierde divisie van Zweden en naam maakte als tacticus bij Brighton & Hove Albion. Maak kennis met Graham Potter, de nieuwe trainer van Chelsea.

Donderdag maakte Chelsea bekend dat Potter de opvolger is van de ontslagen Tuchel, die met Chelsea in 2020 nog de Champions League won. Momenteel staan 'The Blues' zesde in de Premier League met tien punten uit zes wedstrijden. Afgelopen dinsdag werd de eerste groepswedstrijd van de Champions League met 1-0 verloren op bezoek bij Dinamo Zagreb. Aan Potter de taak om de resultaten te verbeteren.

Tijdens zijn loopbaan als speler maakte Potter geen onuitwisbare indruk. Als jeugdspeler van Birmingham City speelde hij één keer voor Jong Engeland, waarna hij tussen 1992 en 2005 als linksback voor clubs als West Bromwich Albion, York City en Macclesfield Town uitkwam.

Als hij op dertigjarige leeftijd stopt als profvoetballer behaalt hij een master sociale wetenschappen aan de universiteit van Leeds, waar hij bijklust als coach van het studententeam. Na een korte periode als technisch directeur van het vrouwenelftal van Ghana begint Potter in 2011 aan zijn eerste baan als hoofdtrainer bij Östersunds FK. Destijds kwam dat uit op het vierde niveau in Zweden.

Graham Potter zet als speler van Macclesfield in 2004 een tackle in tegen Northampton Town. Foto: Getty Images

Van de Zweedse vierde divisie naar de Europa League

Waarom Potter naar Zweden ging, verklaarde hij in 2020 in gesprek met The Athletic. "Het was het vierde niveau, dus het was niet veel beter dan het studententeam, maar daar ging het mij niet om. Ik ontmoette de voorzitter en we zaten meteen op één lijn. Ik hield van zijn idee en raakte geïnspireerd door wat hij wilde neerzetten."

Die voorzitter is Daniel Kindberg, die rijk is geworden in het vastgoed en een enorme voetbalfan is. De periode van Potter bij Östersunds lijkt mede door de financiële steun en visie van Kindberg op een carrière uit het populaire spel Football Manager. De club gaat in vijf seizoenen van het vierde naar het eerste niveau. In 2017 wint Östersunds de Zweedse beker, waardoor het mag uitkomen in de Europa League.

De inmiddels vloeiend Zweeds sprekende Potter loodst zijn ploeg in de voorrondes langs PAOK en Galatasaray en bereikt met de Zweedse provincieclub zelfs de knock-outfase, waarin het Arsenal treft. De heenwedstrijd in Zweden gaat met 0-3 verloren, maar in het Emirates Stadium verrast Östersunds alles en iedereen door met 2-1 te winnen. Het zojuist gedegradeerde Swansea City heeft genoeg gezien en haalt Potter naar Engeland.

Het sprookje eindigt overigens met een nare bijsmaak. In 2019 wordt voorzitter Kindberg veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar omdat hij gemeenschapsgeld heeft gebruikt om de club financieel te ondersteunen. Potter maakt dat niet meer mee; hij maakt dan al furore in Engeland.

Graham Potter met Arsène Wenger voorafgaand aan Arsenal-Östersunds in 2018. Foto: Getty Images

Flexibele tacticus die resultaat boekt

Na een korte periode bij Swansea in het Championship - die met een tiende plaats wat tegenvalt - wordt Potter medio 2019 de manager van Brighton. Onder leiding van de tacticus eindigt Brighton met een voor Premier League-begrippen bescheiden begroting als vijftiende, zestiende en negende.

De voetbalstijl van Potter laat zich moeilijker omschrijven dan die van bijvoorbeeld Josep Guardiola of Diego Simeone. Wie tegen Brighton speelt, weet niet wat het kan verwachten. Soms speelt de ploeg op balbezit, soms houdt het de rijen gesloten en gokt het op een snelle counter. Onder Potter speelde het in ruim drie jaar al in zeven verschillende formaties. Van 4-4-2 of 4-2-3-1 tot 3-4-2-1 of 3-5-2: Brighton beheerst het onder Potter allemaal.

Toonbeeld hiervan is oud-Ajacied Joël Veltman. De Nederlander werd door Potter ingezet als centrale verdediger, rechtsback in een viermansdefensie en als rechter wingback die de hele rechterkant moet bestrijken.

De flexibele aanpak van Potter werpt in combinatie met een slim aan- en verkoopbeleid zijn vruchten af voor Brighton. Naast de prima sportieve prestaties verkoopt het spelers als Ben White (naar Arsenal voor 58 miljoen euro) en Marc Cucurella (naar Chelsea voor 65 miljoen euro).

Komt Potter op basis van zijn goede prestaties in aanmerking voor een topclub? De manager denkt zelf van niet. In gesprek met BBC Sport zegt hij als hij in 2021 in verband wordt gebracht met een overstap naar Everton: "Het is moeilijk om een grote naam te worden als je Potter heet, vooral als je voornaam Graham is. Voeg daar nog een lang gezicht met een rode baard aan toe en dan weet je genoeg", zei hij met een knipoog.

Joël Veltman werd als Brighton-speler door Potter al op drie verschillende posities gebruikt. Foto: Getty Images

Ongebruikelijke aanstelling

De aanstelling van Potter is in veel opzichten een ongebruikelijke aanstelling. Hij is na clublegende Lampard pas de tweede Engelse trainer van Chelsea in deze eeuw. Daarnaast koos de club uit Londen in het recente verleden vooral voor bewezen toptrainers als José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benítez en Antonio Conte.

Het cv van Potter is veel minder indrukwekkend; de enige prijs die hij won als trainer is nog altijd de Zweedse beker. Het is verder de vraag of bij een topclub net zo vaak van tactiek kan worden veranderd als bij een underdog als Brighton.

Bij topclub Chelsea worden meteen resultaten verwacht en Potter zal minder tijd krijgen dan bij Östersunds en Brighton. Tekenend hiervoor: Potter had bij Brighton de leiding over 134 wedstrijden. Dat is meer dan de vijf vorige trainers van Chelsea.

De aanstelling van een minder grote naam als Potter past wellicht bij een nieuw tijdperk op Stamford Bridge, waar niet langer oligarch Roman Abramovich de scepter zwaait, maar de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. Dat ook deze clubeigenaar ongeduldig kan zijn blijkt echter uit het feit dat Chelsea afgelopen transferwindow nog ruim 280 miljoen euro uitgaf aan spelers die pasten bij het voetbalidee van Tuchel. Acht dagen na het sluiten van het transferwindow staat er een andere trainer voor de groep.

Vanwege het overlijden van Koningin Elizabeth II staat er dit weekend geen Premier League-voetbal op het programma. Het debuut van Potter als Chelsea-trainer is daardoor waarschijnlijk volgende week woensdag om 19.00 uur tegen Red Bull Salzburg. Vanaf dan mag Potter proberen te bewijzen dat zijn methode ook werkt bij een absolute topclub die meteen om de prijzen moet strijden.