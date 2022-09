Het verhaal van Zakaria Bakkali is op zijn minst ingewikkeld te noemen. Het leidt langs ongekende - zij het korte - hoogtepunten en niet te versmaden dieptes, waarvan de balans helaas naar het laatste doorslaat. Hoe raakte een talentvolle aanvaller de greep op zijn carrière kwijt?

Ergens in het midden van de balans bleef de groeibriljant in Bakkali gloeien, waardoor clubs toch weer in hem investeerden. Nieuw in die rij is RKC Waalwijk, dat het dit weekend opneemt tegen PSV. Die club liet hij twee keer verbluffend achter: bij zijn debuut en zijn vertrek.

Valencia, Deportivo La Coruña, Anderlecht en Beerschot: ze schoven stuk voor stuk de verhalen over een bedenkelijke mentaliteit en een bemoeierige omgeving opzij. Zij zagen de vlam in Bakkali na moeilijke jaren nog branden.

Of: ze wílden die nog zien gloeien. Niet veel later waren de clubs stuk voor stuk een illusie armer en een teleurstelling rijker. De ommekeer was niet gekomen. RKC Waalwijk voegde zich deze zomer in het rijtje dat nog in de flitsvoetballer gelooft.

Toegegeven: Bakkali is pas 26 jaar én ook in Noord-Brabant laat hij op trainingen en in oefenduels dingen zien waarvan zijn teamgenoten denken: hij is zó veel beter dan wij. Aan zijn voetbalkwaliteiten heeft nog nooit iemand getwijfeld. Ook Vincent Kompany niet. Hij knapte bij Anderlecht alleen af op het bekende verhaal eromheen.

Bakkali pingelde iedereen misselijk als kind

Het is 30 juli 2013. De voetballiefhebber kijkt met verbijstering naar een zeventienjarig ventje dat in het rood-wit van PSV in de voorronde van de Champions League met een paar flitsen de verdediging van Zulte Waregem uiteenrijt. Een nieuwe ster is geboren.

Dat weten ze bij PSV dan allang. Op twaalfjarige leeftijd plukken de Eindhovenaren Bakkali weg bij Standard Luik, dat hem op zijn beurt weghaalt bij FC Luik. Bij laatstgenoemde club is hij officieel nooit lid, maar speelt hij wel mee. Zo gaat dat in de Vurige Stede.

Dáár weer voor pingelt Bakkali iedereen misselijk op het beton van Bressoux, ook de oudere jongens. Cour Jaket noemen ze het, een door rode bakstenen omzoomd pleintje, met op de achtergrond flats en bouwvallige golfplaten.

Een verpauperde buurt is Droixhe-Bressoux, dat het nieuws haalt doordat Nacer Chadli, Christian Benteke en Mehdi Carcela het van de bakstenen tot het gras maken - in een andere, armere buurt welteverstaan. De nieuwste groeibriljant van de wijk woont aan de Rue Raymond Geenen, een van de 'betere' delen.

Spelersloopbaan Zakaria Bakkali 2013/2014: PSV

2014/2015: PSV

2015/2016: Valencia

2016/2017: Valencia

2017/2018: Deportivo La Coruña

2018/2019: Anderlecht

2019/2020: Anderlecht

2020/2021: Anderlecht en Beerschot

2021/2022: Anderlecht

2022/2023: RKC Waalwijk

Handreiking uit de armoede

Maar zelfs de blingbling van alle sterren die er opgroeiden, verbleekt vaak bij de criminaliteit van de buurt. Aan de boorden van de Maas is de Luikse wijk een van de armste delen van België. De tijd heeft er stilgestaan.

Bressoux-Droixhe is een smeltkroes van culturen en een buurt waar je haast móét voetballen om uit de armoede te kunnen ontsnappen. Het drijft jongens naar de vele pleintjes in de omgeving en iedere speler die maar een beetje talent heeft, wordt het baken van hoop. Hij speelt vanaf dat moment niet meer alleen voor zichzelf, maar hij werkt ook aan de toekomst van het hele gezin.

In het geval van de Belgisch-Marokkaanse Bakkali zijn dat drie broers en drie zussen. Moeder Bakkali overlijdt al op jonge leeftijd en zijn vader raakt arbeidsongeschikt door rugproblemen. PSV biedt een handreiking uit de verloedering van de buitenwijk, waar kinderen voortdurend op het randje balanceren. De pleintjes bieden dan wel een uitvlucht uit de verleiding die op elke straathoek loert, maar het voetbal op beton is nog altijd een verlengstuk van de straat.

Het gras in Eindhoven brengt in die zin een betere omkadering. Vader en zoon Bakkali stappen elke ochtend om 5.00 uur in de auto, maar het eerste jaar is niet alleen slopend. De twaalfjarige Bakkali raakt door de taal wat geïsoleerd in een vreemde omgeving en mist zijn vertrouwde Luik. Hij wil terug naar Standard.

PSV behoudt hem met een appartement en een auto van de club in Eindhoven. Ook dan, wanneer de twee in de buurt wonen, staat vader íédere training langs de lijn. Zo ook op vrije middagen. Terwijl zijn lichting al naar huis is, kijkt vader toe hoe zoonlief zijn traptechniek verfijnt. Abdelkader Bakkali is Zakaria's houvast.

Zakaria Bakkali met toenmalig PSV-trainer Phillip Cocu voor een duel met AC Milan in 2013 in de voorronde van de Champions League. Zakaria Bakkali met toenmalig PSV-trainer Phillip Cocu voor een duel met AC Milan in 2013 in de voorronde van de Champions League. Foto: Pro Shots

Op een bepaald moment gaat het mis

Willem Weijs is op dat moment jeugdtrainer bij PSV en komt Bakkali jaren later, in 2021, ook weer tegen bij Anderlecht, waar hij dan assistent-trainer is. "Hij was niet alleen gigantisch getalenteerd, maar hij was ook een leuk ventje. En toen ik hem in zijn vrije tijd met een zak ballen het veld zag oplopen, dacht ik: ook dat zit wel goed."

Het zit ook jarenlang goed bij Bakkali, maar op een bepaald moment gaat het mis. Weijs merkt zelf een eerste kentering na de Nike Premier Cup. Op 's werelds meest vooraanstaande jeugdtoernooi voor voetballers uit zijn leeftijdscategorie wordt Bakkali, nog net geen zestien, verkozen tot beste speler. Ineens buitelen makelaars en clubs over elkaar heen; iedereen wil wat van de jonge PSV'er. "Het lijkt wel of er een leven vóór en een leven ná dat toernooi is", vertelt Weijs.

Bakkali tekent uiteindelijk 'gewoon' bij PSV, dat hem vastlegt tot 2015. Maar wanneer hij ruim anderhalf jaar later dat glansrijke debuut in de hoofdmacht maakt én al binnen een paar maanden voor de 'Rode Duivels' uitkomt - bondscoach Marc Wilmots vergelijkt hem zelfs met Eden Hazard - breekt de hel opnieuw los. De toekomst van de nog altijd maar zeventien jaar oude Bakkali ligt opnieuw voor hem open.

Zakaria Bakkali naast Adam Maher tijdens het seizoen 2013/2014 bij PSV. Zakaria Bakkali naast Adam Maher tijdens het seizoen 2013/2014 bij PSV. Foto: Pro Shots

'Iedereen begon mee te praten'

Een jaar later, in de zomer van 2014, is PSV helemaal klaar met Bakkali. Hij zegt steeds bij te tekenen, om het dan toch niet te doen. "Uiteindelijk ging het mis op geld en een verschil van cultuur", zegt Marcel Brands nu.

"Wij zijn binnen ons budget heel ver gegaan, maar op een bepaald moment kwam er zo veel op die jongen af dat iedereen binnen én buiten de familie begon mee te praten. Bakkali zelf was een manneke zonder al te veel branie, hij was gewoon een voetbaldier, maar op een bepaald moment had hij het stuur van zijn eigen carrière niet meer in handen."

In een reconstructie van Voetbal International uit 2014 wordt ook een wispelturige Bakkali geportretteerd. Doordat iedereen van alles van hem wil, wisselt hij even vaak van nummer als van onderbroek, wat hij dan weer vergeet door te geven met alle gevolgen van dien. "We hebben hem veel te veel gepamperd", klinkt het in dat verhaal bij monde van de PSV-medewerkers.

Zo zou Bakkali voor zijn verjaardag een iPad toegeschoven krijgen en kan hij zich net wat meer permitteren dan de rest. Brands is daar nu, bijna tien jaar later, genuanceerder in. "Ik denk niet dat hij een voorkeursbehandeling kreeg. We wilden ver voor hem gaan, dat wel. Ik heb héél veel tijd en energie in die contractverlenging gestoken."

Weijs: "Ik heb later ook bij Ajax gewerkt en daar is minder ruimte voor dit soort gedrag. Dat is toch de cultuur van de club, waarbij PSV net wat zachter is dan Ajax. En cultuur verander je niet een-twee-drie."

Bakkali zelf stipt in een interview in oktober 2015 in Sport/Voetbalmagazine juist aan te weinig steun te hebben ontvangen. "Wat ik meemaakte, daar gaan spelers aan kapot. Als zij zich goed hadden gedragen tegenover mij, zat ik er misschien nu nog." En ook: "De media hebben hard hun best gedaan om me vuil te maken. PSV heeft geprobeerd mij een imago aan te meten dat niet strookte met de realiteit."

In dienst van Valencia, waar Zakaria Bakkali geen indruk maakte. In dienst van Valencia, waar Zakaria Bakkali geen indruk maakte. Foto: Pro Shots

'Het was heel pijnlijk om hem tegen te komen'

Het verhaal erna is bekend. Valencia pikt hem transfervrij op, maar daar toont hij nog slechts een schim van wie hij was in zijn beste jaren bij PSV, die hij ironisch genoeg op zijn zeventiende beleefde.

Ook bij Deportivo La Coruña en Anderlecht is er eerst hoop, gevolgd door teleurstelling. "Het was heel leuk om hem tegen te komen, maar ook heel pijnlijk", zegt Weijs, die bij de Brusselaars binnenkwam toen Bakkali al was teruggezet naar het tweede elftal.

"Hij kampte duidelijk met overgewicht en ik proefde bij hem ook schaamte dat we elkaar na die hoopvolle periode bij PSV uiteindelijk hier tegenkwamen. Hij vertelde dat hij fit ging worden en dat er nog niks verloren was, maar ik hoorde dat hij bij RKC ook weer gewoon met extra kilo's binnenkwam…"

"Het is ook niet zo dat hij nog maar twintig is, hè? Dat het kwartje nog moet vallen. Hij heeft dit nu al zo vaak herhaald dat het op een repeterend verhaal lijkt. Al hóóp ik dat hij nu bij RKC gaat laten zien hoe verschrikkelijk goed hij kan voetballen."

En hoop: die blijft gloeien zolang de groeibriljant niet is gedoofd. Hoezeer hij ook de voedingsbodem is voor teleurstelling.