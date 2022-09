Nu de transferperiode in bijna alle voetballanden gesloten is, maakt NU.nl de balans op van een enerverende zomer. Over de chaotische maanden bij Ajax, het financiële succes van de Europese campagne van Feyenoord en de ongekende overmacht van de Premier League.

Ajax verliest vijf basisspelers in chaotische én lucratieve zomer

"Dit moet geen patroon zijn. Dit is echt een incident", zei Gerry Hamstra begin augustus tegen de NOS over de chaotische zomer van Ajax. De 52-jarige Groninger is sinds het gedwongen vertrek van Marc Overmars in februari samen met oud-spits Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technische beleid in de Johan Cruijff ArenA. Het duo kreeg geen tijd om rustig te wennen, want Ajax beleefde misschien wel zijn drukste transferperiode ooit.

De regerend kampioen verloor vijf spelers die vorig seizoen een vaste basisplaats hadden: Noussair Mazraoui (Bayern München), Ryan Gravenberch (Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Lisandro Martínez (Manchester United) en Antony (Manchester United). En dan vertrokken met Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais) en Perr Schuurs (Torino) ook nog twee verdedigers die dicht tegen de eerste elf aanschurkten.

Door de vele transfers kon Ajax 216 miljoen euro bijschrijven. Dat is bijna een verbetering van het record van het seizoen 2019/2020, toen de Amsterdammers na de succesvolle Champions League-campagne liefst 218 miljoen euro verdienden op de transfermarkt.

Hamstra en Huntelaar legden in totaal 105 miljoen euro neer om de selectie van de nieuwe trainer Alfred Schreuder weer op peil te brengen, ruim 40 miljoen euro meer dan Ajax ooit uitgaf in een transferperiode. Voor de Eredivisie zijn Steven Bergwijn (31,25 miljoen euro), Calvin Bassey (23 miljoen euro), Brian Brobbey (16,35 miljoen euro) en Owen Wijndal (10 miljoen euro) adequate vervangers voor de vertrokken basisspelers. De komende maanden moet blijken of Ajax genoeg heeft gedaan om ook in de Champions League te kunnen schitteren.

Netto resultaat op transfermarkt voor Ajax 2017/2018: +56,95 miljoen euro

2018/2019: -35,4 miljoen euro

2019/2020: +158,95 miljoen euro

2020/2021: +46,3 miljoen euro

2021/2022: +27,5 miljoen euro

2022/2023: +111,12 miljoen euro

Feyenoord casht flink door succesvolle Conference League-campagne

Het financiële gat tussen Feyenoord en de andere twee traditionele topclubs Ajax en PSV groeide het afgelopen decennium flink. Het relatief kleine aantal uitgaande transfers is daarvoor een van de belangrijkste redenen.

De succesvolle Conference League-campagne, die vorig seizoen pas eindigde in de finale tegen AS Roma (1-0-nederlaag), zorgde voor een duidelijke ommekeer. De Rotterdammers cashten deze zomer flink door het vertrek van Luis Sinisterra (voor 25 miljoen euro naar Leeds United), Tyrell Malacia (voor 15 miljoen euro naar Manchester United), Marcos Senesi (voor 15 miljoen euro naar Bournemouth) en Fredrik Aursnes (voor 13 miljoen euro naar Benfica).

Succestrainer Arne Slot moet in zijn tweede seizoen in De Kuip weer een volledig nieuw elftal opbouwen (Feyenoord haalde 15 spelers en verloor er 21), maar onder de streep hield de nummer drie van de Eredivisie van vorig seizoen wel ruim 33 miljoen euro over aan de transferperiode. Dat is het beste resultaat ooit (het record stond op 23 miljoen euro winst in het seizoen 2014/2015) en mogelijk cruciaal voor de toekomst van Feyenoord.

Totaal aan uitgaande transfers bij Feyenoord 2017/2018: 33,3 miljoen euro

2018/2019: 8,95 miljoen euro

2019/2020: 22,4 miljoen euro

2020/2021: 0 euro

2021/2022: 6,70 miljoen euro

2022/2023: 69,3 miljoen euro

PSV voelt zich grote winnaar door behoud Gakpo

"Het was onrustig, hectisch en op bepaalde momenten heel moeilijk. Er is veel gebeurd", zei Cody Gakpo woensdagavond na de ruime zege van PSV op FC Volendam (7-1) tegen de NOS. Manchester United, Leeds United, Southampton, Everton, Arsenal, Nottingham Forest; ze werden de afgelopen weken allemaal genoemd als de nieuwe club van de sterspeler van PSV.

Donderdagochtend, een paar uur na het verstrijken van de deadline in Nederland, maakte Gakpo in ieder geval voor vier maanden een einde aan alle transfergeruchten. De 23-jarige aanvaller blijft in 'zijn' Brabant en dat zal voor elke PSV-fan voelen als de grootste overwinning van de transferzomer in de Eredivisie.

"We hebben binnen de club alles uit de kast getrokken om Cody hier te houden", zei de nieuwe PSV-trainer Ruud van Nistelrooij, die de afgelopen maanden met Luuk de Jong, Guus Til, Anwar El Ghazi, Walter Benítez en Xavi Simons flink wat kwaliteit mocht verwelkomen, tegen de NOS. Maar vooral door het behoud van Gapko is de hoop op de eerste landstitel sinds 2018 flink gestegen in Eindhoven.

Cody Gakpo is met zes treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie. Cody Gakpo is met zes treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie. Foto: ANP

FC Utrecht heeft veel grote namen, maar nog geen zege

Jordy Zuidam zal blij zijn dat het september is. Alleen Feyenoord zorgde deze zomer voor meer transfers dan de technisch directeur van FC Utrecht. Amin Younes was woensdag op Deadline Day de veertiende en laatste aanwinst van de ambitieuze subtopper.

De 29-jarige Younes, oud-Ajacied en achtvoudig Duits international, past in het rijtje grote namen en ervaren spelers dat Zuidam naar Stadion Galgenwaard wist te lokken. Eerder kwamen drievoudig Oranje-international Nick Viergever (33), voormalig Eredivisie-topscorer Bas Dost (33), Feyenoorder Jens Toornstra (33) en Ajacied Sean Klaiber (28) al naar Utrecht.

Is het genoeg om de top drie aan te vallen? Voorlopig niet, want de ploeg van de eveneens nieuwe trainer Henk Fraser staat na vier Eredivisie-duels pas op twee punten en nul zeges. "Het is logisch dat er nu wat verwacht wordt van ons", zei Fraser donderdag tegen het AD. "Sterker: die druk leggen we onszelf op."

Aantal transfers in Nederland stijgt bijna naar recordhoogte

De (nasleep van de) coronacrisis zorgde vorig jaar voor een dipje in het aantal transfers in Nederland. Maar deze zomer handelden de clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie er weer flink op los. De KNVB registreerde in totaal 661 overschrijvingen, 52 transfers meer dan een seizoen geleden en slechts 9 minder dan het record uit 2019.

Fortuna Sittard tekende voor de opvallendste transfer door de Turkse topspits Burak Yilmaz (37) naar Limburg te halen. Ajax brak zijn eigen record voor duurste Nederlandse uitgaande transfer (Antony ging voor 95 miljoen euro naar Manchester United), terwijl Feyenoord met Quinten Timber (hij kwam voor 7,40 miljoen euro van FC Utrecht) zijn duurste aankoop ooit deed.

Aantal zomerse transfers in Nederland 2016: 582

2017: 648

2018: 645

2019: 670

2020: 661

2021: 609

2022: 661

Premier League vernietigt andere grote competities

Amadou Onana was vorig seizoen bij viervoudig Frans kampioen Lille voor het eerst in zijn carrière basisspeler op het hoogste niveau. Deze zomer vertrok de 21-jarige middenvelder voor 35 miljoen euro naar Everton, dat een paar maanden geleden nipt degradatie uit de Premier League wist te voorkomen.

Aston Villa, vorig seizoen veertiende in de Premier League, betaalde Sevilla 31 miljoen euro voor verdediger Diego Carlos, het gepromoveerde Fulham haalde Sporting CP-sterspeler João Palhinha voor 20 miljoen euro, terwijl subtopper West Ham United in totaal liefst 114 miljoen euro betaalde voor Lucas Paquetá (Olympique Lyonnais), Gianluca Scamacca (Sassuolo) en Nayef Aguerd (Stade Rennais). En dan hebben we de uitspattingen van topclubs Chelsea (269 miljoen euro aan uitgaven) en Manchester United (238 miljoen euro aan uitgaven) nog niet eens genoemd.

In totaal gaven de twintig Premier League-clubs deze transferzomer het duizelingwekkende bedrag van 2,24 miljard euro uit aan nieuwe spelers, een nieuw record. De Italiaanse Serie A (749 miljoen euro), de Duitse Bundesliga (484 miljoen euro), de Franse Ligue 1 (557 miljoen euro) en de Spaanse La Liga (505 miljoen euro) komen daar niet bij in de buurt. De Engelse topdivisie vernietigt - geholpen door nieuwe, zeer lucratieve tv-deals - de andere topcompetities volledig, in ieder geval op financieel gebied.

Totale transferuitgaven in Premier League 2017/2018: 2,18 miljard euro

2018/2019: 1,59 miljard euro

2019/2020: 1,70 miljard euro

2020/2021: 1,54 miljard euro

2021/2022: 1,68 miljard euro

2022/2023: 2,24 miljard euro

De cijfers in dit artikel komen van Transfermarkt.nl