Na de foutloze groepsfase van vorig seizoen gaat Ajax opnieuw op jacht naar overwintering in de Champions League. De vraag is: hoe verhoudt de selectie van trainer Alfred Schreuder zich tot de andere 31 deelnemers aan het hoofdtoernooi? Qua ervaring en marktwaarde is de club een middenmoter, maar als het gaat om transferinkomsten staat Ajax bovenaan.

Heeft Manchester United met 95 miljoen euro te veel betaald voor Antony? Volgens de gerenommeerde website Transfermarkt.com - voor veel clubs een graadmeter - wel. Veel te veel zelfs.

De marktwaarde van Antony ligt momenteel rond de 35 miljoen euro, beredeneert Transfermarkt.com. Dat is evenveel als Jurriën Timber, de waardevolste speler in de huidige Ajax-selectie. Lucas Ocampos volgt met 27 miljoen euro en Edson Álvarez is met een geschatte marktwaarde van 22 miljoen euro nummer drie op de lijst.

In totaal vertegenwoordigt de selectie van Ajax een waarde van 254,1 miljoen euro. Dat is minder dan de 343 miljoen euro van afgelopen seizoen. Ook in 2020 (272 miljoen euro) en 2019 (352 miljoen euro) werd Ajax hoger ingeschaald. Dat komt mede doordat bepalende krachten in de Johan Cruijff ArenA op leeftijd zijn en daardoor minder marktwaarde vertegenwoordigen. Zo is de marktwaarde van de 32-jarige Daley Blind de afgelopen drie jaar gedaald van 25 naar 9 miljoen euro. Captain Dusan Tadic is nu 12 miljoen euro waard.

Waardevolste Ajax-spelers volgens Transfermarkt.com 1. Jurriën Timber - 35 miljoen euro

2. Lucas Ocampos - 25 miljoen euro

3. Edson Álvarez - 22 miljoen euro

4. Steven Bergwijn - 18 miljoen euro

5. Steven Berghuis - 14 miljoen euro

Napoli bijna twee keer zoveel waard als Ajax

Bij de 32 Champions League-clubs is er maar één met een selectie die hoger wordt ingeschaald dan 1 miljard. Dat is Manchester City met een marktwaarde van in totaal 1,04 miljard euro. De City-speler met de hoogste marktwaarde is Erling Haaland (150 miljoen euro), die op de internationale lijst alleen Kylian Mbappé (160 miljoen euro) van Paris Saint-Germain boven zich heeft staan. De selectie van Paris Saint-Germain is net geen 1 miljard euro waard: 921,5 miljoen euro.

In totaal zijn er achttien Champions League-clubs met een waardevollere selectie dan Ajax. Het gaat om onder meer Liverpool (met 883 miljoen euro de nummer drie) en Napoli (met 446,1 miljoen euro de nummer zestien), die tegenstander zijn van de Eredivisionist in groep A. Ajax lijkt het wel aan zijn stand verplicht om Rangers FC onder zich te houden in de groep, want de marktwaarde van de selectie van de Schotse club wordt geschat 127,2 miljoen euro.

Op de 32e en laatste plaats staat de selectie van Maccabi Haifa. Volgens Transfermarkt.com zijn alle spelers van de Israëlische club bij elkaar 21,7 miljoen euro waard. Ter vergelijking: dat is minder dan de marktwaarde van de selectie van Fortuna Sittard (22 miljoen euro).

Waardevolste selectie CL-deelnemers 1. Manchester City - 1,04 miljard euro

2. Paris Saint-Germain - 921,5 miljoen euro

3. Liverpool - 883 miljoen euro

4. Bayern München - 846,5 miljoen euro

5. Chelsea - 798,5 miljoen euro

6. Real Madrid - 786,5 miljoen euro

7. FC Barcelona - 781,22 miljoen euro

8. Tottenham Hotspur - 657,3 miljoen euro

16. Napoli - 446,1 miljoen euro

19. Ajax - 254,1 miljoen euro

26. Rangers - 127,2 miljoen euro

32. Maccabi Haifa - 21,7 miljoen euro

Kylian Mbappé heeft de hoogste marktwaarde van alle Champions League-spelers. Kylian Mbappé heeft de hoogste marktwaarde van alle Champions League-spelers. Foto: Getty Images

Blind heeft meer CL-ervaring dan Rangers-selectie bij elkaar

Op een novemberavond in 2011 liet toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer ze als jonkies debuteren in de Champions League tegen Olympique Lyon: Daley Blind en Davy Klaassen.

En dinsdagavond tegen Rangers, elf jaar later, zijn Blind en Klaassen er weer bij, maar dan als gelouterde profs. Het is tekenend voor het (voor Eredivisie-begrippen) extreem ervaren Ajax.

Recordhouder Blind begint tegen Rangers aan zijn 45e Champions League-wedstrijd voor de Amsterdammers. Inclusief zijn jaren bij Manchester United staat de teller op 56 wedstrijden in het miljoenenbal. Klaassen heeft inmiddels 24 Champions League-duels achter zijn naam staan.

Ajax-spelers met meeste CL-wedstrijden Daley Blind - 56 wedstrijden

Dusan Tadic - 31 wedstrijden

Davy Klaassen - 24 wedstrijden

Lucas Ocampos - 19 wedstrijden

Maarten Stekelenburg - 17 wedstrijden

Edson Álvarez -17 wedstrijden

Ajax staat met aantal CL-wedstrijden achttiende

Bij elkaar opgeteld komt de selectie van de 36-voudig landskampioen tot 236 wedstrijden in de Champions League. Dat is goed voor een achttiende plaats op de lijst van de 32 clubs in het hoofdtoernooi.

De selectie van titelhouder Real Madrid is met 1.055 Champions League-wedstrijden het ervarenst, gevolgd door Paris Saint-Germain (960 wedstrijden). De Franse club heeft met Lionel Messi (156 duels) de ervarenste Champions League-speler in de selectie.

Van de Ajax-opponenten in de groepsfase heeft alleen de selectie van Liverpool met een totaal van 854 wedstrijden meer Champions League-ervaring. Napoli (165 CL-duels) staat 23e, terwijl Rangers de nummer 29 is op de lijst. Opmerkelijk: Blind heeft in zijn eentje meer Champions League-wedstrijden in de benen dan de volledige selectie van de Schotse topclub bij elkaar (51).

Meeste Champions League-ervaring in selectie 1. Real Madrid - 1.055 wedstrijden

2. Paris Saint-Germain - 960 wedstrijden

3. FC Barcelona - 889 wedstrijden

4. Liverpool - 854 wedstrijden

5. Atlético Madrid - 837 wedstrijden

6. Bayern München - 807 wedstrijden

7. Juventus - 681 wedstrijden

8. Manchester City - 655 wedstrijden

18. Ajax - 236 wedstrijden

23. Napoli - 155 wedstrijden

29. Rangers FC - 51 wedstrijden

32. Maccabi Haifa - 7 wedstrijden

Davy Klaassen en Daley Blind na hun Champions League-debuut in 2011 tegen Olympique Lyon. Davy Klaassen en Daley Blind na hun Champions League-debuut in 2011 tegen Olympique Lyon. Foto: Pro Shots

Ajax bovenaan in lijst transferinkomsten

Er is ook een lijst die Ajax aanvoert: de lijst met transferinkomsten van deze zomer. Vooral door de verkoop van Antony (95 miljoen euro) en Lisandro Martínez (57 miljoen euro) heeft Ajax met het duizelingwekkende totaal van 216 miljoen euro de meeste transferinkomsten ter wereld. Manchester City (159,9 miljoen euro) en Benfica (127,3 miljoen euro) staan respectievelijk tweede en derde op de lijst.

Door de extreem hoge inkomsten had Ajax deze zomer ook meer dan ooit te besteden. De Amsterdamse club spendeerde voor het eerst meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe spelers: 105,1 miljoen euro in totaal. Dat is voor Nederlandse begrippen een astronomisch bedrag, maar er zijn zeven Champions League-clubs die deze zomer meer geld uitgaven.

Toch houdt Ajax ook op deze lijst titelverdediger Real Madrid (die 80 miljoen euro neertelde voor Aurélien Tchouaméni), Juventus (102,4 miljoen euro) en verliezend finalist Liverpool (90,3 miljoen euro) onder zich. Het tekent de bijzondere transferzomer van Ajax. Maar het is de vraag of het voldoende is om voor het tweede jaar op rij te overwinteren in de Champions League.

Hoogste transferinkomsten CL-clubs in zomer 2022 1. Ajax - 216 miljoen euro

2. Manchester City - 159,9 miljoen euro

3. Benfica - 127,3 miljoen euro

4. Sporting CP - 119,8 miljoen euro

5. Juventus - 106,2 miljoen euro

11. Napoli - 80,9 miljoen euro

12. Liverpool - 80,7 miljoen euro