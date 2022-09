Als invaller van de geblesseerd uitgevallen Sari van Veenendaal maakte Daphne van Domselaar als enige Oranje-international grote indruk op het EK in Engeland. Nu Van Veenendaal gestopt is, is voor Van Domselaar een nieuw tijdperk als eerste keeper aangebroken. "Maar ik ga niks anders doen."

Het was maandag al het zoveelste ritje naar Zeist in haar carrière. Toch zat Van Domselaar met een ander gevoel in de auto dan al die keren daarvoor. En dat was niet alleen omdat ze voor het eerst zou kennismaken met de nieuwe bondscoach Andries Jonker.

"Ik ging hier altijd naartoe met het idee om lekker te gaan genieten, mee te trainen en aan te pikken bij het niveau. Nu sta ik er middenin en hoor ik er echt bij. Ja, je kan wel zeggen dat ik nu een andere status heb dan voor het EK", zegt ze dinsdag langs het trainingsveld.

Op het EK in Engeland beleefde de 22-jarige Van Domselaar haar grote internationale doorbraak. Haar verhaal leest als een sprookje. De Noord-Hollandse begon als reserve in de eerste groepswedstrijd tegen Zweden, maar na het uitvallen van Van Veenendaal werd ze noodgedwongen voor de leeuwen gegooid.

Op het hoogste podium verbaasde Van Domselaar vriend en vijand met de ene na de andere fraaie redding. Bij de BBC vroegen analisten aan oud-international Anouk Hoogendijk waar Van Domselaar "in hemelsnaam vandaan kwam". Ze was hét lichtpunt in de Hollandse duisternis. En dat terwijl ze zes jaar geleden nog in een jongensteam bij amateurclub LSVV uit het West-Friese Langedijk speelde.

Nieuwe status werd Van Domselaar te veel

Na het EK kwam er van alles op Van Domselaar af. Ze schoof als analyticus aan op de landelijke televisie, kreeg buitenlandse aanbiedingen en werd herkend op straat. In een maand tijd was de keeper van FC Twente van een relatief onbekende vrouw een bekende Nederlander geworden.

Pas thuis op de bank had Van Domselaar de tijd om te beseffen wat haar allemaal was overkomen. "Alles kwam harder aan dan ik had verwacht. Ik zat tijdens het EK in een flow, dan heb je niet zoveel door wat er in de media wordt gezegd. Thuis daalde alles in. Dat was wel even verwerken."

Van Domselaar keek met een "dubbel gevoel" terug op het EK. "Voor mij persoonlijk kon het EK eigenlijk niet beter. Maar het is zonde dat we met het team te vroeg werden uitgeschakeld." Ze kon niet echt zeggen welk gevoel overheerste.

Na de zoveelste aanvraag laste Van Domselaar een stop in. "Ik ben geen haantje de voorste die alles aanpakt wat komt. Het is toch te veel geweest. Het EK was supermooi, niemand pakt het meer van me af. Maar op een gegeven moment laat je het voor je gevoel achter je en ga je door. Om er dan elke keer weer aan herinnerd te worden... Dat is niks voor mij."

Ondanks interesse langer bij FC Twente

Na haar uitblinkersrol op het EK belde de ene na de andere buitenlandse club voor Van Domselaar. Ze overwoog ook serieus een overstap naar het buitenland, maar besloot FC Twente toch nog een seizoen trouw te blijven. Ze speelt sinds 2017 voor de recordkampioen uit Enschede.

"Ik had voor het EK voor mezelf bepaald dat ik zou blijven. Ik heb een contract getekend bij FC Twente en dan heeft FC Twente het eindwoord. Het had gekund. Ik heb er met de club over gesproken, maar voor mij is het beste om een jaartje bij FC Twente te blijven."

De ervaren internationals zeggen juist vaak dat spelers zo snel mogelijk de Eredivisie moeten verlaten, zodat ze internationaal op een hoger niveau komen te spelen. "Maar voor een keeper is het toch anders", vindt Van Domselaar. "Als je niet speelt, speel je helemaal niet."

"Dan kan je wel in het buitenland zitten, maar het belangrijkste is om minuten op het veld te maken. Met het oog op Oranje wil ik ook gewoon spelen. Als ik dit jaar kan doortrekken, komt er misschien nog veel meer moois. En ik ben een gevoelsmens. Als het net niet klopt, kies ik voor wat wel goed voelt."

'Zonde dat Sari is gestopt'

In de tussentijd werd Van Domselaar opgeschrikt door een telefoontje van Van Veenendaal. De Wereldkeeper van het Jaar in 2019 vertelde haar opvolger dat ze ging stoppen. "Voor mij kwam dat als donderslag bij heldere hemel", aldus Van Domselaar. "Ik snap haar keuze heel goed, maar ik vind het wel heel zonde."

De 32-jarige Van Veenendaal was een mentor voor Van Domselaar. "Ze is tien jaar ouder, dus ze had op elk vlak meer ervaring dan ik. Ik heb heel veel van haar geleerd. Ze zei altijd dat je vertrouwen in jezelf moet hebben en dat je dat ook moet uitstralen. Maar ook hoe ze me heeft opgevangen, staat me bij. Ik begon als ukkie en ben in twee jaar gegroeid tot hoe ik nu ben."

Van Domselaar is nu de nieuwe eerste keeper van de Oranjevrouwen. Het zal haar niet veranderen, benadrukt ze. "Ik ga niks anders doen, ik verwacht ook niks anders. Ik ga door met wat ik deed. Alleen komt er misschien iets meer bij kijken. Druk? Op het EK heb ik zonder druk gespeeld. Dat hoop ik nu door te trekken."

Met Van Domselaar onder de lat komt Nederland vrijdag voor het eerst weer in actie na het slecht verlopen EK. Dan neemt de ploeg van de nieuwe bondscoach Jonker het op tegen Schotland. De oefeninterland in Zwolle is de opmaat tot de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Oranje moet dat duel in Utrecht winnen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Anders resten de play-offs.