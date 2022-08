Ondanks de uitschakeling van PSV in de play-offs van de Champions League en de eliminatie van FC Twente in de Conference League-voorronde heeft Nederland een uitstekende coëfficiëntenzomer achter de rug. Twee clubs uit de Eredivisie rechtstreeks in het miljardenbal? Alle seinen staan op groen.

Tsjechië, Zwitserland, Oostenrijk, Turkije, België, Oekraïne, Rusland en Portugal: al deze landen zijn sinds de zomer van 2018 voorbijgestreefd door Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De Eredivisie had er toen net een seizoen met een coëfficiënt van 2,900 op zitten, een score die werd overtroffen door onder veel meer Bulgarije, Kazachstan, Slovenië en Azerbeidzjan.

In 2018 beleefde Nederland zijn laatste beroerde Europese zomer, met onder meer de verbijsterende 4-0-nederlaag van Feyenoord tegen AS Trencín en de voorrondesof van AZ tegen het Kazachse Kairat Almaty. Het is dat Ajax in het seizoen 2018/2019 zo fenomenaal presteerde met een halvefinaleplaats in de Champions League, anders zou Nederland drie jaar geleden niet eens in de top vijftien van de coëfficiëntenlijst hebben gestaan.

Het lot van Turkije, ooit een trots toptienlid en nu de nummer 21, laat zien hoe een land heel snel terrein kan prijsgeven op deze ranglijst die gaat over de prestaties in de laatste vijf seizoenen.

Omdat de Eredivisie in de breedte veel beter is gaan presteren en de ondergrens hoog is komen te liggen, lonkt anno 2022 een tweede vast Champions League-ticket. Als een club tegenwoordig wordt uitgeschakeld, is dat door toedoen van een Italiaanse subtopper (FC Twente tegen Fiorentina) of een verliezend Europa League-finalist (PSV tegen Rangers FC). Niet meer door FC Differdange 03 (FC Utrecht in 2013), NK Osijek (PSV in 2017) of Rosenborg BK (Ajax in 2017).

Top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst voor tickets 2024/2025: 1. Engeland - 89,141

2. Spanje - 78,998

3. Duitsland - 67,981

4. Italië - 62,069

5. Frankrijk - 50,164

6. Nederland - 49,100

7. Portugal - 47,049

8. Schotland - 35,200

9. Oostenrijk - 31,00

10. België - 30,400

Pakket voor nummer zes is erg aantrekkelijk

Na de altijd hectische zomer met talloze voorronden koestert nummer zes Nederland een voorsprong van 2,051 punten op Portugal. Het maakt nogal wat uit of je zesde of zevende staat. De competitie die na dit seizoen de zesde plaats bekleedt, mag in het seizoen 2024/2025 zijn top twee afvaardigen naar het hoofdtoernooi van de Champions League.

De nummer drie heeft dan het recht om te spelen in de voorronde. De bekerwinnaar mag rechtstreeks deelnemen aan de Europa League en de nummers vier en vijf (in Nederland de winnaar van de play-offs) zijn van de partij in de Conference League-voorronden.

Daarbij steekt het pakket voor de nummer zeven, de positie die Nederland na de afgelopen twee seizoenen innam, schril af. De nummer zeven is alleen met zijn kampioen sowieso actief in het hoofdtoernooi van de Champions League.

De vicekampioen moet het doen met een plek in het voorportaal, wat PSV dit en vorig seizoen niet goed is bevallen. De KNVB-bekerwinnaar stroomt in in de play-offs van de Europa League en zowel de nummer drie als de winnaar van de play-offs geeft acte de présence in de voorronden van de Conference League.

Met de marge van 2,051 punten op Portugal en vier clubs nog in de race is Nederland uitstekend uit de zomer gekomen. De Zuid-Europeanen zagen al Vitória de Guimarães en Gil Vicente afhaken. Die laatste club, vorig seizoen vijfde in Portugal, ging er kansloos af tegen AZ.

De opmars van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst: 2017/2018: 14e

2018/2019: 11e

2019/2020: 10e

2020/2021: 7e

2021/2022: 7e

2022/2023: 6e

Nederland loopt zo'n zes zeges voor

Nederland kan straks voor elke zege in de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League een coëfficiënt van 0,4 bijschrijven. Een gelijkspel is goed voor 0,2. Voor Portugal liggen deze scores op respectievelijk 0,33 en 0,17, omdat de Primeira Liga alle punten door zes (vanwege het grotere aantal deelnemers bij de start van het seizoen) moet delen.

De Eredivisie loopt dus zo'n zes overwinningen voor op Portugal, dat de handicap heeft dat het met drie clubs actief is in de Champions League. Daarin is het normaal gesproken lastiger is op wedstrijdniveau meer punten te veroveren dan in de andere Europese bekertoernooien.

FC Porto werd donderdag bij de Champions League-loting gekoppeld aan Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en Club Brugge. Benfica kruist de degens met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa. En Sporting CP stuit op Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur en Olympique de Marseille. Sporting Braga, de vierde Portugese vertegenwoordiger, neemt deel aan de groepsfase van de Europa League.

Conference League levert veel punten op

Nederland profiteerde vorig seizoen flink van het feit dat een Conference League-zege op pak 'm beet FC Vaduz net zo zwaar weegt als een Champions League-overwinning op Real Madrid. Mede door de campagne van Feyenoord, dat reikte tot de van AS Roma verloren Conference-finale, was Nederland op basis van het afgelopen seizoen de nummer twee van Europa. Alleen de Engelse clubs harkten toen meer punten binnen.

Door allerlei bonussen - die het lucratiefst zijn in de Champions League - worden er alsnog verschillen gecreëerd. Overwintering op het hoogste niveau levert alles bij elkaar opgeteld bijvoorbeeld vijf extra punten op, wat voor Nederland een vol coëfficiëntenpunt zou betekenen.

Ook in de Europa League zijn er riante bonussen te verdienen. Groepswinst leidt tot vijf punten (de premie van vier punten plus het extra punt voor het bereiken van de laatste zestien). Clubs die als tweede finishen bezorgen hun land nog twee punten. Groepswinnaars in de Conference League scoren twee extra punten en voor de runner-ups ligt één punt klaar. Al deze punten moeten nog worden gedeeld door het aantal clubs.

PSV strandde in de zomer van 2017 tegen NK Osijek, een enorme coëfficiëntendomper. PSV strandde in de zomer van 2017 tegen NK Osijek, een enorme coëfficiëntendomper. Foto: Pro Shots

Frankrijk is zeker niet uit het zicht

In de knock-outfase wordt ook nog gestrooid met bonuspunten, maar dat is van later zorg. Op korte termijn staan er voor Nederland en Portugal de komende twee maanden liefst 24 groepsduels op de rol in hun boeiende tweestrijd.

En omhoogkijken is zeker niet verboden: nummer vijf Frankrijk heeft maar iets meer dan een punt meer dan Nederland. Wordt ook de Ligue 1 overvleugeld door Nederland, dan mag de Eredivisie in het seizoen 2024/2025 met drie clubs direct deelnemen aan de Champions League.