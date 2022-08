Na de degradatie uit Eredivisie stond het roemrijke FC Twente vier jaar geleden op omvallen. Dankzij een reddingsoperatie en de routine van trainer Ron Jans en directeuren Paul van der Kraan en Jan Streuer heeft de club de zwarte bladzijdes uit de clubgeschiedenis omgeslagen. De regio Twente heeft haar trots weer terug, blijkt ook na de Europese uitschakeling van donderdag.

Het is een paar minuten stil in De Grolsch Veste als de scheidsrechter affluit na een intense 0-0 tussen FC Twente en Fiorentina. De Europese exit voelt als een dreun voor de tukkers. De teleurstelling is van de gezichten af te lezen - het besef dat er kansen genoeg waren om van de Serie A-club te winnen, met de kopbal van Joshua Brenet in de slotseconden van de wedstrijd voorop.

Maar als de spelers langzaam langs de tribunes bewegen om het publiek te bedanken, slaat de sfeer in het stadion in Enschede om. Er stijgt een massaal applaus op. Wie zijn ogen zou sluiten en de uitslag niet zou weten, zou denken dat FC Twente de groepsfase van de Conference League wél heeft gehaald.

Voor FC Twente markeerde het halen van Europees voetbal in mei het begin van een nieuw tijdperk. Uit totale euforie bestormden duizenden fans het veld toen na de wedstrijd tegen FC Groningen duidelijk was dat de club weer in Europa actief zou zijn. Daar hadden de supporters acht jaar op moeten wachten.

Het Europese succes werkte als een magneet in de voetbalmaffe regio Twente. Meer dan 20.000 fans zaten twee weken geleden op de tribunes bij het voorrondeduel met het totaal onbekende FK Cukaricki uit Servië. Maar liefst 2.200 supporters reisden Twente vorige week achterna naar Florence voor de eerste wedstrijd tegen Fiorentina.

De return in Enschede was zelfs binnen twintig minuten uitverkocht. "Je moet als speler zelfs strijden om een kaartje, Dat geeft wel aan hoe het hier leeft", zei Michel Vlap met een brede grijns na afloop. De wedstrijd tegen Fiorentina werd echter ontsierd door Fiorentina-fans, die tijdens de wedstrijd tot twee keer toe vuurwerk gooiden naar supporters van FC Twente.

De wedstrijd van FC Twente tegen Fiorentina was uitverkocht. Foto: Getty Images

Opmars dankzij Van der Kraan, Streuer en Jans

Oude tijden herleven bij FC Twente, maar het had niet veel gescheeld of de club had helemaal niet meer bestaan. Na de degradatie uit de Eredivisie in 2018 koerste 'De Trots van het Oosten' door wanbestuur af op een faillissement. De club kampte toen met een schuld van 60 miljoen euro, die voor een groot deel aan oud-voorzitter Joop Munsterman te wijten was. Hij bezorgde Twente in 2010 de landstitel, maar liet ook een financieel luchtkasteel achter.

Voor de reddingsoperatie kwam FC Twente bij directeur Van der Kraan uit. Dat was geen toeval: de ervaren Brabander redde eerder Vitesse en Fortuna Sittard van de ondergang. Ook bij FC Twente slaagde hij. Hij sloot een deal met de gemeente Enschede en geldschieter Dik Wessels, waarmee een faillissement was afgewend.

Het bleek voor FC Twente het fundament voor een terugkeer naar de subtop van de Eredivisie. Zelfs in de Keuken Kampioen Divisie bleven duizenden fans trouw naar De Grolsch Veste komen, terwijl ze dagelijks met het leedvermaak van de rest van Nederland geconfronteerd werden. Na de promotie werkte FC Twente zich gestaag omhoog.

Architecten van de sportieve bloei zijn technisch directeur Streuer en trainer Jans. Beiden kwamen in de zomer van 2020 naar de club: Streuer kon geen 'nee' zeggen tegen de club waarvoor hij als speler uitkwam en Jans zat zonder club nadat hij vanwege een racismerel was opgestapt bij het Amerikaanse FC Cincinnati.

De drie ervaren rotten vormen een gouden combinatie: Van der Kraan (68) stelde de financiën op orde, Streuer (71) haalde routiniers Ricky van Wolfswinkel en Lars Unnerstall naar Enschede en Jans (63) maakte van FC Twente een moeilijk verslaanbare vechtmachine. En belangrijker: na jaren vol tegenspoed keerde de rust terug in De Grolsch Veste.

Trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer zijn de architecten van de sportieve opmars van FC Twente. Foto: Pro Shots

'De trots overheerst weer bij FC Twente'

Dat alles wierp sneller dan verwacht zijn vruchten af. Vorig seizoen eindigde FC Twente op een knappe vierde plaats, nadat de club in het eerste seizoen van Jans en Streuer nog tiende was geworden. En dus was ook een terugkeer in Europa een feit.

Inmiddels liggen de grote financiële problemen achter FC Twente, al is er nog een schuld van 37 miljoen euro. Door de Europese deelname kon de club de begroting voor dit seizoen verhogen van 25 naar zo'n 32 miljoen euro. Spelers verkopen is geen vereiste meer om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Het verklaart waarom FC Twente momenteel de hoofdprijs vraagt voor de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki.

De grootste winst is dat FC Twente bij de eigen achterban weer leeft als zelden tevoren, tot grote vreugde van Jans. "Het gevoel bij de mensen uit de regio is zó positief. De trots overheerst weer. Dat is is heel mooi om te zien. In drie jaar tijd wilden we FC Twente daarnaartoe krijgt waar het eigenlijk thuishoort. Daar zijn we nog lang niet klaar mee, maar we zijn wel goed bezig."

De Europese wedstrijden smaken naar meer bij Vlap, die sinds vorig jaar bij FC Twente speelt. "Ik vind het prachtig, maar het is jammer dat het Europese avontuur nu is geëindigd. Je hoopt dat je in de groepsfase ook hier in De Grolsch Veste mag spelen. We gaan er dit seizoen alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."