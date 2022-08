Andries Jonker moet de Oranjevrouwen uit het slop trekken na een teleurstellend verlopen EK. Die klus is volgens bekenden en oud-spelers op het lijf van de ambitieuze Amsterdammer geschreven. "Hij is supersociaal, maar hij kan ook hard en duidelijk zijn."

Redouan El Yaakoubi stond daags na een wedstrijd met Jonker te praten op het trainingsveld van Telstar. De coach vond dat de huidige aanvoerder van Excelsior een goed duel had gespeeld, maar dat hij nog veel beter kon. Altijd in beweging blijven, ook als je een pass had gegeven, was zo'n voorbeeld.

"Maar hij zei tegen mij: 'ik kan het jou niet bijbrengen. Voor een vervolgstap zou je met een psycholoog moeten praten. Maar ik denk dat het bij jou geen zin heeft, omdat jij de psycholoog gaat vertellen hoe hij zijn werk moet gaan doen. Dus je moet het jezelf aanleren.' Ik ben dat nooit vergeten."

Volgens El Yaakoubi is de anekdote typerend voor Jonker, die woensdag werd aangesteld als bondscoach van de Oranjevrouwen. De voormalig assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München kon weleens moeite hebben met mondige spelers als El Yaakoubi. Maar hij gaf hem ook de ruimte om zijn zegje te doen. "Hij is supersociaal. Een menselijke trainer."

Cv Andries Jonker Leeftijd: 59 jaar

Geboorteplaats: Amsterdam

Getrainde teams als hoofdcoach: FC Volendam (1999-2000), Oranjevrouwen (2001), MVV (2004-2006), Willem II (2007-2009), VfL Wolfsburg (2017), Telstar (2019-2022)

Was assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona (2002-2003) en Bayern (2009-2011) en analist bij Oranje tijdens WK van 2014

Andries Jonker werd woensdag gepresenteerd als bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: ANP

'Bij Jonker kon je altijd aankloppen'

Dat beeld komt ook naar voren in de documentaire Tussen vis en staal, waarin het Telstar onder leiding van Jonker een jaar lang werd gevolgd. De Keuken Kampioen Divisie-club uit Velsen-Zuid was de laatste club van de Amsterdammer voordat hij bondscoach van de Oranjevrouwen werd. Hij werkte er van 2019 tot afgelopen zomer als trainer én technisch directeur.

"Hij was een vaderfiguur voor de spelers", aldus regisseur Joris Postema. "Hij wilde zo goed mogelijk voetballen, zodat de spelers die voor bijna niks bij Telstar onder contract stonden, een stap konden maken naar een club waar ze meer geld konden verdienen. Dat siert hem als mens."

"En de spelers wisten ook: ik speel volgend jaar bij amateurclubs als Spakenburg of Koninklijke HFC als ik het niet red. Ze voelden dat ze hun kans moesten pakken, zeker onder een trainer die er echt wat van kon. Andries is een voetbaldier: hij doet niks anders dan voetbal op een dag."

Je kon met alles bij Jonker terecht, zegt El Yaakoubi, die twee jaar met hem bij Telstar werkte. "Ook je privékwesties. Andries wist wat spelers in hun dagelijks leven meemaakten, omdat het ook iets kon zeggen over je prestaties in wedstrijden en op de training."

Dat maakt Jonker volgens de aanvoerder van Excelsior zo'n goede coach. "Soms vinden trainers het heel moeilijk om op een goede manier contact met spelers te maken. Soms zitten ze ook in hun eigen wereld. Andries was altijd individueel aan de slag met spelers om te proberen ze beter te maken. En hij is ook een Amsterdammer, hè? Hij weet wel een beetje hoe het eraan toegaat op straat. Hij heeft bravoure." Als de kleedkamer weer een bende was bij Telstar, kregen de spelers ervanlangs.

Redouan El Yaakoubi werkte twee jaar lang samen met Andries Jonker bij Telstar. Foto: Getty Images

Van Gaal en Jonker hebben dezelfde bloedgroep

Jonker liet zich inspireren door het totale-mensprincipe van Van Gaal, van wie hij assistent bij FC Barcelona (2002-2003) en Bayern München (2009-2011) was. Jonker zei al eens dat hij en Van Gaal "dezelfde bloedgroep" hebben. Van Gaal zei vorig jaar, toen hij voor een goededoelenactie eenmaal trainer van Telstar was, dat Jonker en hij "hetzelfde hoge intelligentieniveau" hebben.

Jonker lijkt niet zo autoritair als zijn voorbeeld. Toch heeft hij het in zich om net zo hard en rechtlijnig te zijn als de huidige bondscoach van het Nederlands mannenelftal. In Tussen vis en staal komt een wedstrijdbespreking bij Telstar naar voren, waarin hij tot zeventien seconden telt. Het is precies de tijd tussen het toekennen van een hoekschop voor de tegenstander en een tegendoelpunt. Op dat moment krijgt Telstar veel tegengoals in de slotfase van een wedstrijd.

"Is het veel of weinig tijd", vraagt Jonker aan zijn keeper. "Veel tijd", krijgt hij terug. "Of is het eigenlijk héél veel tijd. Je kan als keeper alles organiseren in zeventien seconden, je hebt álle tijd. En iedereen heeft een man. Er staat niemand vrij. Maar het belangrijkste is, en dan haal ik voorbeelden aan uit andere sporten..."

Jonker begint opeens een bokser te imiteren. "Twaalf ronden, drie minuten", schreeuwt hij met de armen voor zijn gezicht. "Maar als ik in die laatste tien seconden mijn dekking laat vallen, wat dan? Dan krijg je een ram voor je kanis in het boksen! En dan? Dan verlies je. Zo simpel is het. Met nog tien seconden te gaan moet je je armen omhooghouden. Want dat beslist of al je inspanningen rendement hebben."

Andries Jonker en Louis van Gaal behoren naar eigen zeggen tot dezelfde bloedgroep. Foto: ANP

Ambities botsten met bescheiden Telstar

Ook achter de schermen kan Jonker hard zijn. Tijdens een directieoverleg klaagt hij over de lichtinstallatie bij het bescheiden Telstar: slechts twee van de vier lichtmasten kunnen bij een avondtraining aan. "Het is slecht, armoedig. Je kan het gewoon niet goed zien. Mij is uitgelegd dat de lampen stukgaan als je ze continu aan- en uitdoet, maar daar heb ik nog nooit van gehoord."

De bescheiden middelen bij Telstar botsten met het ambitieuze karakter van Jonker, wat afgelopen zomer ook leidde tot een breuk. "Andries wilde voor de spelers en voor zichzelf zo hoog mogelijk spelen. Hij wilde van Telstar een Eredivisie-club maken en dat zat er niet in", aldus regisseur Postema.

Dat hij bij Telstar met mindere spelers moest werken dan bij VfL Wolfsburg, waar hij onder meer hoofdtrainer was, dat vond hij niet erg. Postema: "Hij kan heel goed aan spelers uitleggen wat er verkeerd gaat. Hij daagt ze ook uit zelf op onderzoek uit te gaan naar hoe het anders kan. Daarin merk je dat hij een slimme kerel is die dat ziet en voelt."

Om die reden denkt El Yaakoubi dat Jonker het goed gaat doen bij de Oranjevrouwen, die na de WK-finale in 2019 niet meer succesvol zijn geweest op grote toernooien. "Dit past heel goed bij hem. Ik had hem ook in de Eredivisie of bij een grotere club in de Keuken Kampioen Divisie willen zien. Hij kan zeker een kwaliteitsimpuls leveren aan het team."