Hij is niet weg te slaan uit de transferrubrieken: Antony. De Braziliaanse dribbelaar van Ajax wordt begeerd door Manchester United, dat al jaren met miljoenen smijt om iets van de oude grandeur te herstellen.

Sinds het afscheid van Sir Alex Ferguson in 2013 sloegen 'The Red Devils' 1,5 miljard euro stuk op de transfermarkt. Dan kan bijna 100 miljoen euro voor Antony er ook nog wel bij. De schamele oogst qua prijzen? Eén FA Cup (2016), één League Cup (2017) en één Europa League (2017).

Op NU+ Voetbal lees je vandaag een verhaal van de hand van redacteur Tim Siekman over de missers op de transfermarkt. Zal dit spelersbeleid in het tijdperk-Ten Hag succesvoller zijn?

"Memphis kwam op voorspraak van Van Gaal naar United", verhaalt Manchester United-watcher Samuel Luckhurst. "Zo heeft Erik ten Hag momenteel ook de touwtjes in handen bij United. Maar dat is een slecht transferbeleid. Ten Hag kijkt alleen naar spelers uit de Eredivisie. Dan kan Antony misschien wel een exceptionele speler zijn, maar bij United krijg je ook te maken met exceptioneel veel druk."

