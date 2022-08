Manchester United is naar verluidt bereid 100 miljoen euro neer te tellen voor Ajax-aanvaller Antony. In de afgelopen tien jaar spendeerde United al 1,5 miljard euro aan aankopen, maar het merendeel van de spelers faalde op Old Trafford. Een overzicht.

De teller van United staat deze zomer na de transfers van Casemiro (71 miljoen euro), Lisandro Martínez (57 miljoen) en Tyrell Malacia (15 miljoen) al op 143 miljoen euro. Een gemiddeld bedrag voor United-begrippen, want de gevallen grootmacht heeft in het laatste decennium liefst 1,5 miljard euro betaald voor 156 nieuwe spelers.

Met dit uitgavenpatroon behoort United tot de clubs met de hoogste transferuitgaven ter wereld, na Manchester City (1,62 miljard), FC Barcelona (1,60 miljard), Chelsea (1,58 miljard) en Juventus (1,52 miljard). Maar waar de andere clubs zowel nationaal als internationaal de prijzen aaneenregen, bleef de teller van United in de laatste tien jaar steken op één FA Cup (2016), één League Cup (2017) en één Europa League (2017).

Ter vergelijking: Bayern München spendeerde 814 miljoen aan transfers, werd tien keer achter elkaar landskampioen en won in 2020 de Champions League. De Duitse grootmacht staat 'slechts' zestiende op de lijst van clubs met de hoogste transferuitgaven in het laatste decennium.

Clubs met hoogste transferuitgaven in de laatste tien jaar 1. Manchester City: 1,62 miljard

2. FC Barcelona: 1,60 miljard

3. Chelsea: 1,58 miljard

4. Juventus: 1,52 miljard

5. Manchester United: 1,50 miljard

6. Paris Saint-Germain: 1,29 miljard

7. Real Madrid: 1,10 miljard

8. Arsenal: 1,09 miljard

9. Atlético Madrid: 1,06 miljard

10. Liverpool: 1,04 miljard

'United een kerkhof van talent'

Het is een komen en gaan van dure spelers bij United, maar in de laatste seizoenen weet vrijwel geen enkele aankoop een onuitwisbare indruk te maken. De lijst met miskopen groeit gestaag, ziet ook Samuel Luckhurst. De Engelse journalist, sinds 2014 clubwatcher bij het lokale Manchester Evening News, omschrijft het transferbeleid van United als "paniekvoetbal".

"Een gevleugelde uitspraak is dat United een kerkhof van talent is. Veel ervaren topspelers zijn gehaald, zoals Alexis Sánchez, Ángel Di María en Bastian Schweinsteiger, maar geen enkele aanwinst weet fatsoenlijk te presteren", zegt Luckhurst. "Al sinds de overname van de club door de familie Glazer in 2005 is het transferbeleid slecht. De prestaties onder Sir Alex Ferguson verbloemden dit nog, maar sinds zijn vertrek als manager in 2013 ging het snel bergafwaarts."

Ieder seizoen tovert United wel een speler uit de hoge hoed die achteraf kan worden bestempeld als een peperdure miskoop, zegt Luckhurst. Een bloemlezing van de laatste negen jaar.

Seizoen 2013/2014

Manager: David Moyes (Ryan Giggs in april en mei 2014)

Eindstand Premier League: zevende

Inkomende transfers boven de 15 miljoen euro: Juan Mata (44,73 miljoen), Marouane Fellaini (32,4 miljoen)

Luckhurst: "De transfer van Fellaini is exemplarisch voor het amateurisme bij United. Hij had bij Everton een ontsnappingsclausule van slechts 27 miljoen euro. Die clausule verliep op 31 juli. Maar Moyes, die met hem had samengewerkt bij Everton, zag hem niet als eerste transferoptie. Ze wilden eerst Cesc Fàbregas, maar hij bleef uiteindelijk bij Barcelona. United kon maar geen middenvelder halen. Uiteindelijk betaalde de club miljoenen meer aan Everton om alsnog Fellaini in te lijven."

"Fellaini begon slecht bij United en scoorde niet in zijn eerste seizoen. Hij werd door de media en de fans regelmatig belachelijk gemaakt vanwege zijn haar en zijn algehele voorkomen, maar al met al heeft hij het redelijk gedaan bij United. Verschillende managers zagen de waarde van Fellaini in. Geen absolute miskoop, maar natuurlijk ook geen speler van wereldklasse op het middenveld, zoals Roy Keane of Paul Scholes."

Marouane Fellaini speelde van september 2013 tot en met januari 2019 voor Manchester United. Marouane Fellaini speelde van september 2013 tot en met januari 2019 voor Manchester United. Foto: Getty Images

Seizoen 2014/2015

Manager: Louis van Gaal

Eindstand Premier League: vierde

Inkomende transfers: Ángel Di María (75 miljoen), Luke Shaw (37,5 miljoen)

Luckhurst: "Di María wilde naar Paris Saint-Germain, niet naar United. Maar PSG moest zich houden aan de Financial Fair Play-regels en Real Madrid wilde hem hoe dan ook verkopen om ruimte te maken voor onder anderen James Rodríguez. Di María had een prima start bij United, maar vanaf januari was hij slechts een schim van zichzelf. Dit kwam mede door een inbraak bij hem thuis. Sindsdien ontbrak bij hem het zelfvertrouwen. Bovendien veranderde Van Gaal van systeem en ging het lopen bij United, met Di María op de bank."

"Maar Di María heeft vooral door zijn houding gefaald bij United. Hij liep gewoon niet warm voor United, hij wilde naar PSG. Toen hij in 2019 met PSG terugkeerde op Old Trafford voor een wedstrijd in de Champions League, duwde Ashley Young hem bij een duel de reclameborden in. Di María verkeerde in pijn, maar het thuispubliek ging uit zijn dak. Zo gehaat is Di María bij United. En het helpt niet dat de vrouw van Di María heeft gezegd dat ze een verschrikkelijke tijd hebben gehad bij United."

Het boterde niet altijd tussen Louis van Gaal en Ángel Di María. Het boterde niet altijd tussen Louis van Gaal en Ángel Di María. Foto: Getty Images

Seizoen 2015/2016

Manager: Louis van Gaal

Eindstand Premier League: vijfde

Inkomende transfers: Anthony Martial (60 miljoen), Morgan Schneiderlin (35 miljoen), Memphis Depay (34 miljoen), Matteo Darmian (18 miljoen)

Luckhurst: "United wilde een moderne, rechtsbenige buitenspeler op links. Ashley Young deed het prima op die positie, maar raakte op leeftijd. Liverpool en PSG aasden ook op Memphis, maar mede door de goede relatie met Van Gaal kwam hij naar United. Maar wat was het probleem nou bij Memphis? Hij was te stevig, te gespierd, te zwaar. Hij moest juist lichtvoetig en snel zijn. Bovendien ging United onder Van Gaal minder goed spelen. Ze hadden veel de bal, maar creëerden weinig kansen. Memphis kwam niet meer uit de verf."

"Memphis kwam op voorspraak van Van Gaal naar United. Zo heeft Ten Hag momenteel ook de touwtjes in handen bij United. Maar dat is een slecht transferbeleid. Ten Hag kijkt alleen naar spelers uit de Eredivisie. Dan kan Antony misschien wel een exceptionele speler zijn, maar bij United krijg je ook te maken met exceptioneel veel druk. Memphis kon daar niet mee omgaan. Bij jonge aanwinsten is het mentale aspect misschien nog wel belangrijker dan de voetbalkwaliteiten."

Memphis Depay kon in het shirt van Manchester United niet imponeren. Memphis Depay kon in het shirt van Manchester United niet imponeren. Foto: Getty Images

Seizoen 2016/2017

Manager: José Mourinho

Eindstand Premier League: zesde

Inkomende transfers: Paul Pogba (105 miljoen), Henrikh Mkhitaryan (42 miljoen), Eric Bailly (38 miljoen)

Luckhurst: "Mourinho wilde Pogba als nieuwe leider op het middenveld, maar United had geen behoefte hem terug te halen. In 2012 verliet hij United transfervrij voor Juventus. Een blunder van Ferguson, want hij was toen een groot talent. Onder Mourinho kende Pogba een goed eerste seizoen. Hij scoorde bijvoorbeeld in de Europa League-finale tegen Ajax (0-2 winst, red.). Maar in de thuiswedstrijd tegen Liverpool in januari kreeg je al een aanwijzing dat er iets mis was met de houding van Pogba."

"Pogba werd destijds de eerste voetballer met een eigen emoji. Hij had die emoji ook verwerkt in zijn kapsel. Prima, maar hij speelde die wedstrijd dramatisch en veroorzaakte een penalty. Toen merkte je dat voetbal niet zijn volledige focus had. Zijn relatie met Mourinho ging hierdoor snel bergafwaarts. Op een gegeven moment zei Josep Guardiola, coach van Manchester City, zelfs dat Pogba aan hen was aangeboden door zaakwaarnemer Mino Raiola. Lang verhaal kort: Pogba gaf alles voor de nationale ploeg van Frankrijk, maar was nooit echt toegewijd aan United."

José Mourinho kreeg steeds minder vertrouwen in Paul Pogba. José Mourinho kreeg steeds minder vertrouwen in Paul Pogba. Foto: Getty Images

Seizoen 2017/2018

Manager: José Mourinho

Eindstand Premier League: tweede

Inkomende transfers: Romelu Lukaku (84,7 miljoen), Nemanja Matic (44,7 miljoen), Victor Lindelöf (35 miljoen), Alexis Sánchez (34 miljoen)

Luckhurst: "Alexis kwam halverwege het seizoen en begon oké, maar achteraf gezien was zijn transfer rampzalig. Zijn komst was eigenlijk classic United. Alexis zou naar City gaan, maar werd op een gegeven moment aangeboden bij United. United wilde de rivaal een loer draaien en haalde Alexis. Hetzelfde gebeurde vorig jaar met Cristiano Ronaldo. Het werd destijds gezien als een coup, maar nu is de toon wel anders."

"Arsène Wenger, toen trainer van Arsenal, heeft later gezegd dat United veel te veel had betaald. Alexis was ook al 29 jaar en had al veel van zijn lichaam gevraagd. Hij paste ook niet bij de speelstijl van United. Alexis werd volstrekt irrelevant bij de club, maar werd tegelijkertijd fors betaald. Deze transfer was echt een ramp."

Alexis Sánchez kampte ook bij Manchester United met blessureleed. Alexis Sánchez kampte ook bij Manchester United met blessureleed. Foto: Getty Images

Seizoen 2018/2019

Manager: José Mourinho (Ole Gunnar Solskjaer vanaf december 2018)

Eindstand Premier League: zesde

Inkomende transfers: Fred (59 miljoen), Diogo Dalot (22 miljoen)

Luckhurst: "Mourinho hoopte op de komst van Ivan Rakitic van Barcelona, maar United was groot voorstander van de komst van Fred van Shakhtar Donetsk. Fred kostte veel geld, maar was een logische aankoop. Hij speelde in het begin enkele verschrikkelijke wedstrijden, maar speelde af en toe ook briljant. Hij brengt balans in het team, hij laat teamgenoten beter renderen."

"Een voorbeeld: bij de Europa League-finale in 2021 tegen Villarreal koos Solskjaer ervoor Fred op de bank te posteren, terwijl Solskjaer hem voor de balans in de ploeg natuurlijk in de basis had moeten zetten. United verloor uiteindelijk na penalty's. Fred is een prima speler, maar hij heeft nog niet volledig overtuigd op Old Trafford."

"Fred kan echt van meerwaarde zijn voor United." "Fred kan echt van meerwaarde zijn voor United." Foto: Getty Images

Seizoen 2019/2020

Manager: Ole Gunnar Solskjaer

Eindstand Premier League: derde

Inkomende transfers: Harry Maguire (87 miljoen), Bruno Fernandes (63 miljoen), Aaron Wan-Bissaka (55 miljoen), Daniel James (17,8 miljoen)

Luckhurst: "United had een seizoen eerder liefst 54 goals geïncasseerd in de Premier League - in defensief opzicht het slechtste seizoen van de club in veertig jaar tijd. United was wanhopig en zocht naarstig naar een centrale verdediger. Matthijs de Ligt van Ajax was in beeld, maar hij wilde niet naar een club die geen Champions League speelde. Solskjaer wilde bovendien graag een verdediger die bekend was met de wetten van de Premier League."

"Anderhalf jaar eerder had Liverpool 85 miljoen euro betaald voor Virgil van Dijk, dat was de nieuwe maatstaf. Dus United wist wel dat ze verschrikkelijk veel hadden betaald voor Maguire, maar dat was nou eenmaal de markt. Maguire kende een prima eerste seizoen, maar hij werd in januari 2020 veel te snel gebombardeerd tot aanvoerder. Daarna volgden veel slechte wedstrijden van Maguire. Vorig seizoen was hij een walking disaster. Het is geen verrassing dat Ten Hag nu kiest voor Martínez en Varane."

Harry Maguire zat afgelopen maandag bij het duel met Liverpool op de bank. Harry Maguire zat afgelopen maandag bij het duel met Liverpool op de bank. Foto: Getty Images

Seizoen 2020/2021

Manager: Ole Gunnar Solskjaer (Ralf Rangnick vanaf december 2021)

Eindstand Premier League: tweede

Inkomende transfers: Donny van de Beek (39 miljoen), Amad Diallo (21,50 miljoen), Alex Telles (15 miljoen)

Luckhurst: "United was op zoek naar een spelmaker en had drie spelers in gedachte: Jack Grealish, James Maddison en Van de Beek. Ze waren eerst bezig met Grealish en hoopten dat Aston Villa zou degraderen, waardoor hij goedkoop kon worden gehaald. Villa bleef echter in de Premier League, waardoor Grealish te duur werd. Maddison tekende een nieuw contract bij Leicester City, dus ging de focus op derde keus: Van de Beek. United was overtuigd: een spelmaker, een goede leeftijd (23, red.), Nederlands international."

"Een probleempje: Solskjaer zag het niet zitten in Van de Beek. Hij zette hem nooit in de basis. Van de Beek deed het goed als invaller, maar kreeg nooit het volledige vertrouwen. Misschien was het met een andere manager anders gelopen. Nu wordt Van de Beek in Engeland gezien als de nieuwe Davy Klaassen: niet goed genoeg voor het niveau van de Premier League."

Donny van de Beek fungeerde vaak als invaller onder Ole Gunnar Solskjaer. Donny van de Beek fungeerde vaak als invaller onder Ole Gunnar Solskjaer. Foto: Getty Images

Seizoen 2021/22

Manager: Ole Gunnar Solskjaer

Eindstand Premier League: zesde

Inkomende transfers: Jadon Sancho (85 miljoen), Raphaël Varane (40 miljoen), Cristiano Ronaldo (15 miljoen)

Luckhurst: "De rechterkant van United was al jarenlang een probleem. De club wilde Sancho al naar Old Trafford halen toen hij als tiener bij Manchester City speelde. Maar City wilde de rivaal natuurlijk niet helpen en verkocht hem aan Borussia Dortmund. Bij Dortmund floreerde hij, maar bij United valt het flink tegen, zeker voor dat prijskaartje. Het grote verschil is dat je bij Dortmund mág, maar bij United móét. Hij bezweek een beetje onder de druk."

"Solskjaer kreeg Sancho niet aan de praat. Na het vertrek van Solskjaer ging het beter. In de voorbereiding onder Ten Hag was Sancho de beste speler van United, maar in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Brighton (1-2 verlies) en Brentford (4-0 verlies) was hij verschrikkelijk. Maandag tegen Liverpool (2-1 winst) zagen we een glimp van de oude Sancho. Hij heeft de kwaliteiten om een groot succes te worden bij United. Hij moet het maar eens gaan waarmaken."