Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn voorselectie bekend voor de Nations League-interlands tegen Polen (22 september) en België (25 september). Hij heeft al aangekondigd dat hij zal voorsorteren op de WK-selectie van Oranje. NU.nl maakt nu al de balans op en komt tot 55 spelers die zeker zijn of nog mogen hopen een plek in de 26-koppige selectie voor het eindtoernooi in Qatar.

Keepers

Jasper Cillessen (33 jaar, NEC): Zorgde met zijn terugkeer naar NEC voor een van de meest verrassende transfers van deze zomer. Is nu - in tegenstelling tot bij Valencia - zeker van speeltijd en lijkt zeker van een plek in de WK-selectie. Levert steevast als Van Gaal hem nodig heeft, zoals in de cruciale kwalificatiewedstrijd vorig jaar in De Kuip tegen Noorwegen.

Justin Bijlow (24 jaar, Feyenoord): Leek uit te groeien tot de nieuwe nummer één van Oranje, maar door blessures zakte hij in de pikorde. Als Bijlow nu wel fit blijft, gaat hij mee naar Qatar.

Mark Flekken (29 jaar, SC Freiburg): Weinig Oranjefans kenden de Limburger toen Van Gaal hem in maart bij het Nederlands elftal haalde, maar inmiddels is hij een vaste waarde in de selectie. Wordt door de bondscoach geroemd om zijn meevoetballende kwaliteiten. Anderzijds was Van Gaal kritisch na meerdere tegengoals, en in het bijzonder de eerste Poolse treffer in de Nations League-wedstrijd in De Kuip.

Tim Krul (34 jaar, Norwich City): Van Gaal wil een strafschoppenspecialist bij zijn vier keepers in de WK-selectie en dan denk je al snel aan de 34-jarige Krul. Was in de kwartfinales van het WK 2014 de penaltyheld in de serie tegen Costa Rica.

Tim Krul is met Norwich City actief in het Championship Tim Krul is met Norwich City actief in het Championship Foto: Getty Images

Remko Pasveer (28 jaar, Ajax): Behoorde een jaar geleden al eens tot de voorselectie van Van Gaal, die zijn naam sindsdien geregeld laat vallen tijdens persconferenties. Brengt rust en ervaring en zal dolblij zijn als hij mee mag naar Qatar, ook zonder zicht op speeltijd. Lijkt daardoor een prima reservekeeper.

Marco Bizot (31 jaar, Brest): Was onder Frank de Boer derde keeper op het EK, waarna hij onder Van Gaal uit beeld verdween. Speelt bij Brest in de Franse Ligue 1 wel op een goed niveau.

Verdedigers

Virgil van Dijk (31 jaar, Liverpool): Mag zich na het missen van het EK door een kruisbandblessure opmaken voor zijn eerste eindtoernooi.

Stefan de Vrij (30 jaar, Internazionale): Beleefde tien jaar geleden zijn doorbraak in Oranje onder Van Gaal, die hem in juni bij afwezigheid van Van Dijk aanvoerder maakte in de confrontatie in Cardiff met Wales. Is zeker van een plek in de selectie, maar met concurrentie van onder anderen Matthijs de Ligt en Jurriën Timber wordt het dringen om een basisplaats.

Jurriën Timber (21 jaar, Ajax): Lijkt zeker van een plek in de WK-selectie en zelfs een basisplaats in Qatar is mogelijk. Kreeg in juni in de Nations League-kraker tegen België de voorkeur boven De Ligt en De Vrij.

Nathan Aké (27 jaar, Manchester City): Is in de Premier League al jaren niet zeker van een basisplaats, maar bij Van Gaal lijkt hij nu wel zijn kans te hebben gegrepen. De bondscoach heeft centraal achterin de voorkeur voor minimaal één linkspoot en dan is Aké de eerste optie.

Nathan Aké heeft te maken met veel concurrentie bij Manchester City. Nathan Aké heeft te maken met veel concurrentie bij Manchester City. Foto: Getty Images

Matthijs de Ligt (23 jaar, Bayern München): Valt bij Van Gaal steevast buiten de basis als iedereen achterin fit is. Heeft de pech dat hij moet concurreren met Van Dijk, De Vrij en Timber, terwijl de bondscoach hem als rechtspoot niet meer ziet als optie voor de positie links centraal. Is wel zeker van een plek in de WK-selectie.

Jordan Teze (22 jaar, PSV): Mocht in juni twee keer starten van Van Gaal in de Nations League, maar maakte in die wedstrijden geen overtuigende indruk. Daar komt bij dat de concurrentie voor de positie rechts in het centrum enorm is en dus is het zeer de vraag of de 22-jarige verdediger de WK-selectie haalt.

Bruno Martins Indi (30 jaar, AZ): Keerde in juni na vijf jaar verrassend terug in de Oranjeselectie. Kreeg tegen Wales een basisplaats en maakte daarin een matige indruk. Heeft het voordeel dat hij tot het schaarse groepje linksbenige verdedigers behoort, maar dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor een ticket naar Qatar.

Sven Botman (22 jaar, Newcastle United): Werd door zijn transfer voor 37 miljoen euro van Lille naar Newcastle United de duurste Nederlandse speler ooit die nooit in Oranje speelde. De vraag is of dat nog verandert onder Van Gaal, die de verdediger in juni bij Jong Oranje liet. Heeft als voordeel dat hij linksbenig is.

Pascal Struijk (23 jaar, Leeds United): Heeft twee paspoorten en sprak al met Belgische bondscoach Roberto Martínez. Toch ligt zijn voorkeur bij Oranje. Van Gaal heeft de naam van de verdediger nooit laten vallen, maar dat kan veranderen nu die uitstekend begonnen is aan het Premier League-seizoen.

Armando Obispo (23 jaar, PSV): Is stilletjes uitgegroeid tot een belangrijke kracht centraal achterin bij PSV, waar hij niet minder lijkt dan zijn maatje Teze. En die kreeg al de kans van Van Gaal.

Wordt Armando Obispo een verrassende naam in de WK-selectie? Wordt Armando Obispo een verrassende naam in de WK-selectie? Foto: Getty Images

Wingbacks

Denzel Dumfries (26 jaar, Internazionale): Zeker van een plek in de selectie én de eerste keuze op rechts. In het 3-4-3-systeem van Van Gaal is hij met zijn opkomende kwaliteiten op zijn best.

Daley Blind (32 jaar, Ajax): Is net als in 2014 zeker van een plek in de WK-selectie van Van Gaal. Speelde de afgelopen jaren bij club en land vaak in het centrum, maar is nu weer steevast linksback. Kan bij Oranje nog aanvallender spelen dan bij Ajax en dat resulteerde in juni in twee assists tegen België.

Tyrell Malacia (23 jaar, Manchester United): Leek met zijn transfer naar Manchester United een risico te nemen, maar heeft inmiddels een basisplaats op Old Trafford. Ook bij Oranje lonkt een basisplaats voor de linksback, die door Van Gaal - net als Dumfries - liefkozend "zijn pitbull" wordt genoemd.

Hans Hateboer (28 jaar, Atalanta): Is meestal de eerste vervanger van Dumfries, maar komt dan niet in de buurt van het niveau van zijn concurrent van Internazionale. Moet zelfs vrezen voor zijn plek in de WK-selectie, omdat meer alternatieven zich aandienen.

Rick Karsdorp (27 jaar, AS Roma): Zei in maart dat hij het Nederlands elftal uit zijn hoofd had gezet. Prompt keerde hij twee maanden later terug in de voorselectie, maar door blessureleed bleef een rentree uit. Mag hopen dat hij richting de WK alsnog een kans krijgt, zeker omdat hij bij AS Roma wekelijks de rechterkant bestrijkt zoals dat ook in Oranje verwacht wordt.

Devyne Rensch (19 jaar, Ajax): Van Gaal is gecharmeerd van de jonge verdediger, die hij als bankzitter van Ajax liet debuteren in Oranje. Is door het vertrek van Noussair Mazraoui nu wel basisspelers bij de Amsterdammers, waar hij een vormcrisis achter zich heeft gelaten.

Jeremie Frimpong (21 jaar, Bayer Leverkusen): Was in maart een van de verrassingen in de voorselectie van Oranje, maar vanwege een fikse enkelblessure kon er een streep door naam van de rechtsback met Ghanese roots. Staat door een uitstekende seizoenstart bij Leverkusen, met twee goals zaterdag tegen Mainz 05 als hoogtepunt, weer op de radar bij Van Gaal.

Joël Veltman (30 jaar, Brighton & Hove Albion): Jarenlang een vaste kracht in de Oranjeselectie, tot Van Gaal een jaar geleden begon aan zijn derde termijn. Ondertussen staat de oud-Ajacied nooit ter discussie bij Brighton & Hove Albion, dat fantastisch is begonnen aan het seizoen. Een terugkeer in de Oranjeselectie is daardoor niet uitgesloten.

Lutsharel Geertruida (22 jaar, Feyenoord): Wordt al langer gelinkt aan Oranje, maar zelfs een plek in een voorselectie bleef uit. Multi-inzetbaarheid is een van de krachten van Rotterdammer, die bij Feyenoord als back, centrale verdediger en inmiddels ook als middenvelder wordt opgesteld. De vraag is of dat gunstig is voor een mogelijke plek in de Oranjeselectie.

Owen Wijndal (22 jaar, Ajax): Heeft bij Ajax Blind voor zich en bij Oranje Blind én Malacia. Het WK lijkt daardoor ver weg voor de linksback, die sinds de aanstelling van Van Gaal geen speeltijd kreeg.

Mitchel Bakker (22 jaar, Bayer Leverkusen): Is meestal basisspeler bij zijn Duitse club en speelt steevast bij Jong Oranje. Kan profiteren van de mindere fase van Wijndal, maar dan nog heeft de linksback Blind en Malacia voor zich in de pikorde.

Kenny Tete (26 jaar, Fulham): Speelde al anderhalf jaar niet in Oranje en scheurde een hamstring af, waardoor hij ook bij Fulham op het tweede niveau in Engeland bijna niet in actie kwam. Nu de Londense club terug is in de Premier League, is de rechtsback opgeleefd en basisspeler. Kan daardoor ook bij Oranje in beeld komen, al is er veel concurrentie op de rechtsbackpositie.

Middenvelders

Frenkie de Jong (25 jaar, FC Barcelona): Al vier jaar onomstreden op het middenveld van Oranje en zeker van een plek in de WK-selectie.

Teun Koopmeiners (24 jaar, Atalanta): Een plek in de WK-selectie kan hem bijna niet ontgaan, maar de vraag is of hij in de basis staat in Qatar.

Davy Klaassen (29 jaar, Ajax): Mag bij Van Gaal meestal starten, al is de vraag of dat nog zo is nu hij op de bank zit bij Ajax. Voelt zich op zijn plek in het systeem van de bondscoach, die hem lovend de "kampioen van het druk zetten" noemt.

Steven Berghuis (30 jaar, Ajax): Was lange tijd als rechtsbuiten verzekerd van een plek in de Oranjeselectie en krijgt ook na zijn transformatie tot middenvelder veel speeltijd van Van Gaal. Kent bij Ajax tot dusver een wat vlak seizoen, maar ook dat zal waarschijnlijk genoeg zijn voor een plek in WK-selectie.

Marten de Roon (31 jaar, Atalanta): Onder Ronald Koeman en Frank de Boer meestal basisspeler in Oranje, maar sinds Van Gaal bondscoach is kwam hij niet verder dan twee invalbeurten. Een plek in de WK-selectie is verre van zeker, ook omdat jongere middenvelders als Schouten, Veerman en Taylor zich aandienen.

Jerdy Schouten (Bologna): Debuteerde in juni tegen Wales verdienstelijk in Oranje, maar Van Gaal zag ook dat het verschil met Frenkie de Jong nog groot is. Heeft als twee-na-beste balafpakker van de Serie A een specifieke kwaliteit. De vraag is of het genoeg is voor een nieuwe kans richting Qatar.

Ryan Gravenberch (20 jaar, Bayern München): Nam een risico door Ajax te verruilen voor Bayern München en dat pakt - als het gaat om de kans op een plek in de WK-selectie - nog niet goed uit. Kreeg in totaal pas 69 minuten speeltijd als invaller in de Bundesliga, terwijl hij de afgelopen twee interlandperiodes ontbrak bij Oranje. Moet hopen dat hij tegen Polen en België wel bij selectie zit, anders wordt het lastig om Van Gaal te overtuigen.

Krijgt Ryan Gravenberch genoeg speeltijd bij Bayern München om zich in de WK-selectie te spelen? Krijgt Ryan Gravenberch genoeg speeltijd bij Bayern München om zich in de WK-selectie te spelen? Foto: Getty Images

Joey Veerman (23 jaar, PSV): Is een half jaar na zijn vertrek bij sc Heerenveen een belangrijke pion bij PSV. Wordt in de media steeds vaker als optie voor Oranje genoemd, zeker na zijn twee doelpunten in de voorronde van de Champions League tegen Monaco.

Jordy Clasie (31 jaar, AZ): Keerde onder Van Gaal - die in 2012, 2013 en 2014 al met hem werkte bij Oranje - verrassend terug in de selectie, al kreeg hij geen speeltijd. Een plek in de WK-selectie zou eveneens een verrassing zijn.

Quinten Timber (21 jaar, Feyenoord): Mocht als speler van Jong Oranje al eens meetrainen met het 'grote' Oranje toen Van Gaal een extra middenvelder zocht voor een partijvorm. Is veel minder ver in zijn ontwikkeling dan zijn tweelingbroer, maar gaat via FC Utrecht en nu Feyenoord wel gestaag omhoog. Een plek in de (voor)selectie van Oranje kan een volgende stap zijn.

Kenneth Taylor (20 jaar, Ajax): Mag dit seizoen bij Ajax altijd starten, in tegenstelling tot Oranje-internationals Berghuis en Klaassen. Lijkt in de verdere toekomst zeker een optie voor Oranje en misschien nu al.

Guus Til (24 jaar, PSV): Was een klein jaar geleden nog basisspeler tegen Letland, maar dat lijkt een eeuwigheid geleden. Kende een mindere tweede seizoenshelft bij Feyenoord en is nu meestal geen basisspeler bij PSV. Het WK is ver weg.

Pablo Rosario (25 jaar, OGC Nice): Heeft het in tegenstelling tot Justin Kluivert en Calvin Stengs wel gered bij OGC Nice, waar hij een vaste basisplaats heeft. Kan bij veel blessures op het middenveld in beeld komen voor Oranje.

Donny van de Beek (25 jaar, Manchester United): Was in 2020 dicht bij een basisplaats voor Oranje, maar na anderhalf jaar bankzitten bij Manchester United en een niet veel betere verhuurperiode bij Everton zit zijn carrière in een dal. Een basisplaats bij United is ver weg en Oranje misschien nog wel verder.

Aanvallers

Memphis Depay (28 jaar, FC Barcelona): Is al jaren de beste aanvaller van Oranje, met een extreem hoog rendement (veertien goals in zijn twaalf interlands sinds de aanstelling van Van Gaal). Van Gaal zal hem daarom altijd selecteren, zelfs als hij in Barcelona op een zijspoor staat.

Steven Bergwijn (24 jaar, Ajax): Kreeg in november 2021 door blessures van concurrenten de kans van Van Gaal en greep die met beide handen. Heeft een klik met Memphis en scoorde geregeld in Oranje, terwijl hij bij Tottenham Hotspur bijna nooit mee mocht doen. Laat nu bij Ajax wekelijks zien hoe goed hij is en dus staat niets een plek in de WK-selectie en waarschijnlijk ook een basisplaats in de weg.

Cody Gakpo (23 jaar, PSV): Behoort onder Van Gaal altijd tot de Oranjeselectie en lijkt - mits fit - bijna zeker van Qatar. Een dramatische start bij een eventuele nieuwe club in Engeland kan wel gevolgen hebben, al is speeltijd op clubniveau tegenwoordig niet meer doorslaggevend voor de bondscoach.

Arnaut Danjuma (25 jaar, Villarreal): Maakte als recordtransfer van Villarreal indruk in Spanje en dat zorgde voor een nieuwe kans in Oranje. Excelleerde onder Van Gaal vanaf de linkervleugel, maar sinds de overstap naar het systeem met maar twee echte aanvallers is zijn rol (mede door blessures) beperkt. Moet zorgen dat hij op tijd fit is en dan gaat hij hoogstwaarschijnlijk naar het WK.

Noa Lang (23 jaar, Club Brugge): Liet in juni tegen Wales in Oranje zien waarom ze hem in België zo goed vinden en maakte zijn eerste interlandgoal. Het vergroot zijn WK-kansen, al bleef deze zomer de zo door hem gewenste transfer naar een topcompetitie uit. Moet nu in de Belgische competitie én in de Champions League laten zien dat hij klaar is voor Qatar.

Donyell Malen (23 jaar, Borussia Dortmund): Speelde zich tijdens het EK in de basis, waarna een teleurstellend eerste seizoen in Duitsland met veel blessureleed en slechts vijf Bundesliga-goals zijn status bij Oranje veranderde. Is nu geen zekerheidje meer voor de WK-selectie.

Xavi Simons (19 jaar, PSV): Staat al zijn gehele jeugd te boek als exceptioneel talent. Nu hij op zijn negentiende weg is bij het sterrenensemble van Paris Saint-Germain laat hij wekelijks zien waarom. Ontwikkelt zich stormachtig in Eindhoven en een plek in de Oranjeselectie kan de volgende stap zijn.

Brian Brobbey (20 jaar, Ajax): Het wordt waarschijnlijk Brobbey of Vincent Janssen in de WK-selectie. Janssen kreeg in juni de kans, terwijl de jonge AJax-spits te belangrijk was voor Jong Oranje. Tegen Polen en België is het hoogstwaarschijnlijk de beurt aan Brobbey en als die net zo presteert als bij zijn club dan is het WK heel dichtbij.

Luuk de Jong (32 jaar, PSV): Kan zich door zijn blessure waarschijnlijk niet meer bewijzen in de laatste interlandperiode voor het WK. Moet ondertussen hopen dat Wout Weghorst geen overtuigende indruk maakt, want dat lijkt qua type zijn voornaamste concurrent in de strijd om een plek in de WK-selectie. Bewees - in tegenstelling tot Weghorst - meermaals als pinchhitter iets te kunnen forceren bij Oranje, maar dat was vooral onder Koeman.

Momenteel kampt Luuk de Jong met een blessure. Momenteel kampt Luuk de Jong met een blessure. Foto: Getty Images

Wout Weghorst (30 jaar, Besiktas): Was onder De Boer even basisspeler bij Oranje, maar zal - als hij meegaat - op het WK niet meer dan een breekijzer zijn. De vraag is wat zijn transfer naar Besiktas betekent, ook omdat de Turkse competitie minder hoog staat aangeschreven dan een paar jaar geleden.

Vincent Janssen (28 jaar, Royal Antwerp): Keerde in juni tegen Wales naar tevredenheid van Van Gaal terug in Oranje, maar met Brobbey heeft hij een goede concurrent. Speelt door zijn transfer van Mexico naar België meer in het zicht van de bondscoach en lijkt zijn draai te hebben gevonden in Antwerpen. Scoorde drie keer in de laatste twee wedstrijden.

Javairô Dilrosun (24 jaar, Feyenoord): Kende teleurstellende jaren bij Hertha BSC en Girondins de Bordeaux, waardoor niemand hem meer linkte aan Oranje. Blaast bij Feyenoord zijn carrière nieuw leven in. Kan nu dagelijks spelen en zo ook weer in beeld komen voor Oranje.

Calvin Stengs (23 jaar, Royal Antwerp): Was in zijn laatste AZ-jaar dicht bij een basisplaats in Oranje, maar na een mislukt jaar bij Nice is zelfs een plek in de selectie ver weg. Hoopt in België weer in de buurt te komen van zijn oude niveau.