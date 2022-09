Korte rustperiodes tussen wedstrijden, wegens het WK amper een winterstop en een seizoen dat lang doorloopt: voor veel (top)voetballers wordt de net begonnen jaargang fysiek én mentaal een zwaardere beproeving dan ooit. In hoeverre kun je dit - nadat de coronaseizoenen al veel hadden gevergd - van ze vragen?

De uitzending van het Ziggo Sport-praatprogramma Rondo was onlangs ongeveer halverwege toen de belabberde competitiestart van trainer Erik ten Hag bij Manchester United ter sprake kwam. Analyticus Marco van Basten wist wel waarom de eerste twee competitiewedstrijden verloren gingen.

"Het is heel raar dat zulke clubs elk jaar een wereldreis maken in de voorbereiding. Dat is dodelijk voor de groep", doelde de oud-topspits op de commerciële trip die United naar Azië én Australië maakte in de aanloop naar het seizoen. "Het is ridicuul, idioot. Daar moeten ze mee stoppen. Fysiek is het hartstikke slecht."

Of dat inderdaad meespeelde in de moeizame ouverture van Ten Hag of niet, Van Basten stipte aan wat voor velen als een groeiend probleem wordt gezien. De internationale voetbalkalender wordt alsmaar voller, waarbij financiële belangen vaak zwaarder wegen dan het welzijn van de spelers. Het winterse WK in Qatar, dat tussen alle andere wedstrijden is gedrukt, vormt wat dat betreft een nieuw hoofdstuk.

"Het is de eerste keer dat we met zo'n ongebruikelijke opbouw van het seizoen te maken hebben", zegt Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van spelersvakbond FIFPRO, tegen NU.nl. "We kunnen niet stoelen op eerdere ervaringen, dus het is een groot vraagteken. De spelers die meedoen aan het WK hebben een korte voorbereidingsperiode op het toernooi. En als het WK klaar is, moeten ze weer snel terug naar hun club."

Juist een winterstop is heel belangrijk, zegt Gouttebarge. "We hebben bijvoorbeeld voldoende wetenschappelijk bewijs voor een verhoogd risico op blessures bij de spelers die in Engeland doorvoetballen met Kerst. Het is dus zorgelijk dat de winterstop dit seizoen onder het WK gaat lijden. In een gangbaar seizoen heb je in juni hooguit één toernooi, waarna je vier tot vijf weken hebt om zowel fysiek als mentaal te herstellen."

'Clubs zorgen soms dat ze driedubbel bezet zijn'

Ook voor de spelers die geen WK spelen zijn het zware tijden, weet conditietrainer Jan Kluitenberg. De Nederlander, die jaren met toekomstig bondscoach Ronald Koeman samenwerkte bij onder meer AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en Oranje, behoort tegenwoordig tot de staf van trainer Marcel Keizer bij Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook daar ziet hij voorbeelden van spelers die onder het drukke schema lijden.

"We hebben een middenvelder die vorig seizoen alles speelde, zowel bij ons als bij de nationale ploeg", zegt Kluitenberg. "Hij kwam ruim boven de 55 wedstrijden uit, terwijl anderen ongeveer dertig wedstrijden speelden. Dat is bijna een verdubbeling. Je zag aan zijn data dat zijn intensiteit en tempo gaandeweg het seizoen allemaal wat minder werden."

Conditietrainers als Kluitenberg zijn meer dan ooit bezig om spelers zoveel mogelijk rust te laten pakken. "Er wordt een behoorlijke aanslag gepleegd op met name de topspelers, die moeten presteren in de competitie, in Europa, op het WK en ook nog in de Nations League. Je probeert zo'n speler op momenten rust te geven en hem tijdens een training bijvoorbeeld slechts deels mee te laten doen", vertelt de Apeldoorner.

"Met alle knowhow en data van tegenwoordig kun je de trainer adviseren om op een aantal dingen te letten: de belasting, de trainingen en de wedstrijdminuten. In het verleden keek je over een heel seizoen naar het hele team, nu meer naar individuele gevallen. Clubs die Europees spelen zorgen ervoor dat posities nu dubbel en soms driedubbel bezet zijn. Ze periodiseren meer per speler en per positie."

'Na het WK zullen we al vermoeide spelers horen'

Toch zijn bredere selecties volgens zowel Gouttebarge als Kluitenberg niet dé oplossing. "Er zijn spelers die eind vorig seizoen al redelijk vermoeid waren", zegt Gouttebarge. "Vooral degenen die in juni nog interlands moesten spelen. Waarschijnlijk zullen we die geluiden over vermoeidheid dit seizoen na het WK alweer gaan horen. Het is een heel ongebruikelijk seizoen, waarin iedereen zijn hart vasthoudt."

Om te vervolgen: "Eigenlijk wordt al tien tot vijftien jaar bewezen dat te weinig hersteldagen tussen wedstrijden een heel grote invloed hebben. Iedereen kan een keer drie wedstrijden in acht dagen spelen, maar het probleem van de laatste tijd is dat het niet bij één zo'n week blijft. Het gáát maar door."

Volgens Kluitenberg is een goede communicatie tussen staf en spelers én het bijhouden van fysieke gegevens dit seizoen misschien wel belangrijker dan ooit. "De trainer praat normaal gesproken veel individueel met zijn spelers, die altijd willen spelen", zegt hij. "Soms moet je ze ook beschermen en prioriteiten stellen. Ik kan me goed voorstellen dat iedereen zich zorgen maakt over het drukke programma."

"Het zou goed zijn om na elke competitieronde een soort medische check te doen bij alle spelers die gespeeld hebben en daarvan een database op te bouwen. Daar zijn wat kleine testjes voor. Dan heb je nog wat bredere beoordelingen dan de normale data."

Vincent Gouttebarge heeft namens FIFPRO constant contact met de FIFA en de UEFA. Vincent Gouttebarge heeft namens FIFPRO constant contact met de FIFA en de UEFA. Foto: Getty Images

'Zou mooi zijn als FIFA en UEFA meer overleggen'

Een oplossing voor het probleem? Dat lijkt voorlopig niet voorhanden. Financiële belangen - die bijvoorbeeld zwaar wogen bij de buitenlandse trip van het United van Ten Hag en de keuze voor een WK in de winter - lijken het bij de beleidsbepalers voorlopig te winnen van de blik op de fysieke en mentale gezondheid van de spelers.

"Het zou mooi zijn als er vanuit de FIFA en UEFA meer overleg is met de nationale bonden, bijvoorbeeld als ze weer een nieuwe competitie opzetten", vindt Kluitenberg. "Dat kan financieel aantrekkelijk zijn, maar tegelijkertijd ook fysieke schade berokkenen. Door de Nations League werd het interlandvoetbal wat serieuzer en financieel wat interessanter, maar uiteindelijk moeten de spelers tien, elf maanden aan de bak."

De conditietrainer ziet daarin voor zichzelf en zijn vakgenoten ook een rol weggelegd. "Het zou goed zijn om specialisten een paar keer per seizoen bij elkaar te laten komen en ze te laten praten over waar de grenzen en mogelijkheden liggen. Op die manier kun je beter met de FIFA en UEFA afstemmen hoe het met de belastbaarheid zit."

Gouttebarge: "We trekken namens FIFPRO al regelmatig aan de bel en staan altijd in contact met de FIFA en UEFA. Er zou nog kritischer naar de commerciële tripjes gekeken kunnen worden. En er moet meer controle komen op gegarandeerde rustperiodes tijdens de winterstop of aan het einde van het seizoen. We houden de vinger aan de pols, want het wordt alleen maar meer."