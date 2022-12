Voor het eerst een zorgverzekering kiezen? Hier moet je op letten

Je kunt uiterlijk tot en met 31 december je basiszorgverzekering aanpassen. Maar als je dat voor het eerst doet, komt er een hoop op je af. Waar let je op? Doe je goed aan een hoger eigen risico? En waarom wordt de zorgverzekering steeds duurder? Jullie stuurden vragen in via Instagram, onze economieredacteur Thijs Rösken beantwoordt ze.

Waar moet ik op letten bij het vergelijken van zorgverzekeringen?

Probeer in te schatten hoeveel zorg je komend jaar nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld veel medicijnen nodig of verwacht je dat je vaak naar het ziekenhuis moet? Houd daar dan rekening mee.

Bepaal of je het belangrijk vindt bij welk ziekenhuis je terechtkunt. Ben je bereid om te reizen? Dan kun je een goedkopere polis nemen, maar kun je mogelijk bij minder ziekenhuizen terecht. Check welke ziekenhuizen een contract hebben met de zorgverzekeraar.

Korting klinkt goed, maar ben je uiteindelijk echt goedkoper uit? Collectieve zorgverzekeringen waren de afgelopen jaren al duurder dan andere zorgverzekeringen. Dit jaar zal dat al helemaal zo zijn. Er worden voor het eerst geen collectieve kortingen meer gegeven op de basisverzekering. Op de aanvullende zorgverzekeringen gelden nog wel kortingen, maar dat maakt ze niet per se voordelig.

Is het slim om je aanvullende tandartsverzekering uit te zetten?

Dat kun je het beste uitrekenen. Dan kijk je wat je in een jaar kwijt bent aan de tandarts als je wel of niet verzekerd bent. Mogelijk ben je goedkoper uit als je de halfjaarlijkse controle en een vulling zelf betaalt. Maar bedenk ook of je het kunt betalen als je opeens veel meer tandzorg nodig hebt.

En let op: veel aanvullende tandverzekeringen dekken een bepaald percentage van de kosten. Ook is er een maximum aan gedekte kosten. Dus als je veel tandzorg nodig hebt, moet je ook als je aanvullend verzekerd bent mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Dit geldt allemaal ook voor andere aanvullende zorgverzekeringen. Ga je naar de fysiotherapeut? Hoeveel kosten verwacht je dan te maken met of zonder verzekering? Hoe zit het met je bril? En homeopathische geneeswijzen zoals acupunctuur?

Vaak krijg je bij bijvoorbeeld een bril ongeveer net zoveel vergoed als dat je zelf betaalt voor je aanvullende dekking. Besluit je geen aanvullende verzekering te nemen, dan is het dus slim om de bespaarde premie opzij te zetten. Dan heb je geld achter de hand voor als je toch extra zorgkosten maakt.

Dit valt er wel en niet onder je basisverzekering.

Doe je goed aan een hoger eigen risico?

Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het eigen risico is 385 euro. Dat kun je verhogen naar maximaal 885 euro. Opschroeven kan slim zijn als je denkt dat je in het komende jaar niet veel zorgkosten hoeft te maken.

Maar vraag jezelf ook altijd af: heb ik die 885 euro wel in huis mocht het opeens nodig zijn? Als dat niet zo is, kun je het beter laten. Je krijgt jaarlijks ongeveer 200 euro premiekorting als je je eigen risico maximaal verhoogt. Als je meer dan 600 euro aan zorgkosten maakt, pakt het verhogen van je eigen risico dus niet voordelig uit.

Het eigen risico is iets anders dan een eigen bijdrage Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen, betaal je eerst een eigen bijdrage. Daarna gaat het eigen risico ervan af. Het overige bedrag vergoedt je zorgverzekeraar.

Is een zorgverzekeraar verplicht je te accepteren, ongeacht je medisch dossier?

Voor de basisverzekering is dat inderdaad verplicht. Dat is wettelijk vastgelegd. Je bent overal welkom voor een zorgverzekering.

Maar voor uitgebreide aanvullende pakketten kan een medische toets gelden. Denk bijvoorbeeld aan de uitgebreidste tandverzekering. Daarvoor moet je soms vragen beantwoorden en een verklaring van de tandarts aanleveren.

Waarom wordt de verzekering steeds duurder?

Waar moet je op letten als je zwanger bent?

Het lastige is dat je niet altijd weet of je al zwanger bent. De meeste verzekeraars laten je niet meer bijverzekeren tijdens het jaar. Daarom kan het verstandig zijn om alvast rekening te houden met een kinderwens.

Een groot deel van de kosten van de zwangerschap, bevalling en kraamzorg worden vergoed via elke basisverzekering. Maar er zijn wel enkele dingen om op te letten. Zo worden extra echo's zonder medische noodzaak niet standaard vergoed. Ook geldt een eigen bijdrage als je zonder medische noodzaak in het ziekenhuis wil bevallen.

Aanvullende verzekeringen bieden geregeld dekkingen voor deze eigen bijdragen. Ook voor een zwangerschapscursus en hulp bij borstvoeding zijn er vergoedingen te krijgen via de aanvullende verzekering.

Na de bevalling moet je je kind binnen vier maanden aanmelden bij de zorgverzekering. Dan krijg je de zorgkosten vanaf de geboorte vergoed.

Mogen zorgverzekeraars informatie met elkaar delen?

Zorgverzekeraars hebben geen medisch dossier van je liggen. Ze delen dat dus ook niet met elkaar. Het medisch dossier ligt bij zorgverleners.

Zorgverzekeraars mogen wel controleren of je de gedeclareerde zorg gehad hebt. Dat kunnen ze bijvoorbeeld via de huisarts doen.

