Wereldverbeteraars: Fides (27) verkoopt broodjes poep

Met de ene crisis na de andere zouden we bijna vergeten dat er ook goede dingen gebeuren. In deze rubriek spreken we ‘wereldverbeteraars’: mensen die de wereld iets mooier maken, elk op hun eigen manier. Social designer Fides Lapidaire bedacht een broodje poep.

Poep is goud waard, give a shit, van kont tot mond, poop for thought, holy shit. De pakkende slogans liggen voor het oprapen in het werkveld van Fides Lapidaire. Toch is haar boodschap bloedserieus. "We willen mensen enthousiast maken over hun eigen poep. Wat ons lichaam elke dag maakt, is geniaal", zegt ze.

Drollen doneren

Met Broodje Poep wil ze laten zien én proeven wat onze poep waard is. Broodje Poep serveert broodjes op festivals en evenementen. "De ingrediënten zijn groot geworden op compost, gemaakt van menselijke poep en plas." In haar Broodje Poep-caravan kun je niet alleen broodjes kopen, je kunt er ook je drol doneren. Poep en plas worden opgevangen in een speciale wc, en daar wordt compost van gemaakt. Droldonateurs krijgen korting op hun broodje.

Fides Lapidaire van Broodje Poep. Foto: Broodje Poep

Tijdens de Dutch Design Week gaf Lapidaire een uitgebreide Shit Show, samen met een team van ontwerpers. "De Shit Show is een tentoonstelling, waarbij je door de kringloop wandelt", vertelt ze. Naast drollen doneren, kon je onder meer een composteermachine aan het werk zien die aarde maakt van poep.

Holy Shit

Voor haar poepproject deed Lapidaire uitgebreid onderzoek naar ons voedselsysteem, en hoe het anders kan. Ze maakte er een documentaire over. Holy Shit is vanaf 1 december te zien op haar site. "In alles wat wij eten zitten voedingsstoffen, die we weer uitplassen en poepen. We spoelen ze weg door het riool, met extreem veel drinkwater. Uiteindelijk blijven die voedingsstoffen achter in slib, dat wordt verbrand."

Zo hebben we onszelf uit de voedselkringloop ontworpen, zegt Lapidaire. "In plaats van die kostbare voedingsstoffen terug te geven aan de bodem, geven we de bodem kunstmest." En daar moeten we direct mee stoppen, vindt ze. Want de ingrediënten voor kunstmest importeren we vanuit de hele wereld, en ze raken nog op ook. Bovendien is het produceren van kunstmest vervuilend. "En onze planten gaan er goed op, maar onze bodem niet. Die raakt uitgeput, door jarenlange ondervoeding."

'Magisch hoe mensen reageren'

De oplossing is juist zo simpel, zegt ze. "We poepen toch al elke dag? Waarom zetten we onszelf niet terug in de kringloop?" De oplossing is zelfs zo simpel dat ze zich afvroeg waarom het nog niet gebeurt. De technieken om compost te maken van poep en plas bestaan al lang. "We weten alles over zonnepanelen, maar dit nog niet." Haar conclusie? "We vinden het te vies. Ook op hoog niveau willen de beleidsmakers er nog niet aan."

En dat is precies wat ze wil veranderen met Broodje Poep. Met haar caravan vertellen zij en haar collega's het verhaal over onze kringloop én kringspier. "Het is magisch om te zien hoe mensen erop reageren. Je ziet dat steeds meer mensen ervoor open staan. Toch lopen sommigen nog met een boog om onze broodjes."

