Kwart tot helft van jongeren wereldwijd loopt risico op gehoorverlies

Onderzoekers schatten dat een kwart tot de helft van alle jongeren (12-34 jaar) op de wereld risico lopen op gehoorverlies. Dat komt doordat ze hun muziek te hard zetten, en uitgaan op plekken waar het geluid te hard staat.

Onderzoekers van de University of South Carolina wilden weten hoeveel jonge mensen (12-34 jaar) naar te harde muziek luisteren. Ze plozen 33 studies uit, waaraan in totaal 19.046 mensen hadden meegedaan. Daarin werd onderzocht hoe hard jongeren hun geluid zetten, en hoe vaak ze in luide clubs en cafés komen.

Jongeren extra kwetsbaar

Ze berekenden dat 18 tot 29% van de jongeren regelmatig naar te harde muziek luistert. En dat bijna de helft uitgaat op plekken waar het geluid veel te hard staat. Ze schatten dat tussen de 665 miljoen en 1,35 miljard jongeren risico lopen op gehoorverlies, van de 2,8 miljard jonge mensen (12-34 jaar) die er zijn op de wereld.

In 2021 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook al dat meer dan een miljard jonge mensen het risico lopen op gehoorverlies door hun luistergedrag. Volgens de WHO zijn jongeren hier extra kwetsbaar voor.

Knettergek

“Jongeren luisteren vaak naar te harde muziek luisteren via hun EarPods, en ook te lang”, legt Wil Verschoor uit. Ze is directeur van Stichting Hoormij/NVVS. “Maar ook uitgaan en evenementen spelen een belangrijke rol.” Je kunt er gehoorverlies van oplopen, of tinnitus of allebei.

“Gehoorverlies betekent dat je slechter hoort”, vertelt Verschoor. Tinnitus is een andere vorm van gehoorschade. Bij tinnitus zijn de trilhaartjes in je oor beschadigd. Ze geven geen of verkeerde signalen af aan je hersenen, waardoor je geluid hoort dat er niet is. “Dat kan het geluid van een zacht ruisend beekje zijn, maar ook van een straaljager die continu door je hoofd raast. Je kunt er knettergek van worden”, zegt Verschoor.

Geen goede cijfers

Hoeveel Nederlanders last hebben van gehoorverlies en tinnitus is niet precies bekend, zegt Saskia Kloet van VeiligheidNL. “Het wordt in Nederland niet systematisch onderzocht.” Ook verschillen de definities volgens haar vaak. Volgens het laatste onderzoek van VeiligheidNL hebben 1,2 miljoen veertigplussers een gehoorverlies van minimaal 35 decibel.

Schattingen van mensen met tinnitus variëren van 1 tot 2,5 miljoen mensen. “Wel weten we uit onderzoek dat ook kinderen al gehoorschade oplopen. En dat er een relatie is met luisteren naar muziek via oortjes.” Reden tot zorg, vindt VeiligheidNL. “Helemaal als je weet dat gehoorschade zich opstapelt.”

Eén harde knal

Volgens Verschoor kun je al gehoorschade oplopen na één harde knal, van bijvoorbeeld een vuurwerkbom. Maar het kan zich ook ophopen, als je te vaak of te lang in de herrie staat. “Het is nog niet te genezen”, zegt Verschoor. “Je moet er dus mee leren leven.” Daarvoor bestaan onder meer cognitieve therapieën en gespreksgroepen met lotgenoten.

Je kunt het dus beter voorkomen. “Dat doe je door het aantal decibel te beperken, en door niet te vaak geluid aan te zetten”, zegt Verschoor. In Nederland mag het geluid maximaal op 103 decibel per kwartier staan. “Je kunt al gehoorschade oplopen vanaf 80 decibel”, zegt Verschoor. Daarom zijn oordoppen zo belangrijk. “Simpele oordoppen helpen iets, maar niet genoeg. Het best kun je oordoppen op maat kopen.”

Stefan (27) heeft een ruis in zijn oren. Foto: Stads/Pixs4Profs

Stefan: "Ik heb een ruis in beide oren, maar in de een iets meer. Het klinkt alsof signaal wegvalt, op zo'n oude tv. Het begon een jaar of vijf geleden op een feestje in de kroeg, waar het geluid heel hard stond. Het stomme was dat ik wel oordoppen had, maar ze was vergeten. Ik was te lui om even naar huis te fietsen om ze te halen. Ik ging naar bed met een piep en een ruis in mijn oren."

"Toen die ruis na twee dagen niet weg was, raakte ik wel een beetje in paniek. Maar ik deed niets, omdat ik wist dat het niet op te lossen was. Ook schaamde ik me, omdat het toch je eigen schuld is."

Slapen met de radio

"Hoewel ik een milde variant heb, ben ik er elke dag mee bezig. Ik hoor het vooral als het stil is. Als ik ga slapen moet ik mijn radio aanzetten en daar word ik ook mee wakker. Verder denk ik bij alles wat ik doe: kan dit? Ik ga bijvoorbeeld niet autorijden met het raam open. En in de bioscoop zit ik niet te dicht bij de speakers, want ik wil voorkomen dat het erger wordt."

"Ik heb nu oordoppen op maat en draag ze aan mijn sleutelbos, zodat ik ze nooit meer kan vergeten. Als de muziek ergens te hard staat, loop ik af en toe naar buiten om mijn oren pauze te geven. Gelukkig kan ik er nu open over praten. Ik heb er zelfs twee films over gemaakt. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen en mensen te waarschuwen."

Zo voorkom je gehoorschade

