Wel of niet kijken? Vier WK-fans over hun afweging

Emma (22): 'Kijken is een klap in het gezicht van de arbeiders'

Emma studeert sportkunde, en is lid van studentenvereniging A.S.V.Gay.

"Ik heb twaalf jaar fanatiek gevoetbald, en kijk altijd naar het WK. Dit jaar doe ik dat niet. Er spelen zoveel dingen in Qatar, die op zichzelf al reden genoeg zijn om niet te kijken. Ten eerste natuurlijk de manier waarop arbeiders zijn misbruikt als moderne slaven. Sommigen proberen dat los te zien van het WK en doen oogkleppen op, maar dat vind ik een klap in het gezicht van die mensen en hun familie."

"Ook de schendingen van lhbti- en vrouwenrechten in Qatar raken mij. Het is verschrikkelijk dat iets simpels als op wie je verliefd wordt zoveel impact heeft. Dat het verboden is, en dat je erom in elkaar wordt geslagen. Qatar had nooit uitgekozen mogen worden om het WK te organiseren. FIFA had moeten zeggen: als jullie dit niet eens op orde hebben, komen we niet voetballen. Nu kun je als kijker nog maar één ding doen: je tv uitlaten. Als genoeg mensen dat doen raak je ze precies waar het pijn doet. In hun portemonnee."

Noah (26): 'Ik wil het niet m'n WK laten verpesten'

Noah werkt voor Footy, een bedrijf dat voetbalcompetities organiseert voor bedrijven en studenten.

"Ik ben fan van Ajax en kijk veel Engels voetbal. Zelf heb ik ook altijd gevoetbald. Als kind keek ik het WK altijd bij mijn opa, met veel vrienden en familie. Het hele huis was dan oranje. De laatste jaren keek ik het thuis met vrienden, of in een café. Dit jaar gaan we zeker weer kijken. Ik heb het met mijn vrienden wel gehad over de misstanden, maar er was geen discussie over. Iedereen wil gewoon graag kijken."

"Ik heb een documentaire gezien over hoe de arbeiders in Qatar zijn uitgebuit bij het bouwen van stadions. Dat voel ik wel in mijn maag. Het zal vast door mijn hoofd spoken tijdens de wedstrijden, maar ik wil mijn WK er niet door laten verpesten. Ik hoop dat iedereen nog steeds met plezier kan kijken, en dat we samen durven te juichen. De openingswedstrijd en show sla ik dit jaar wél over, want het voelt toch minder feestelijk dan anders. Ik houd het bij de wedstrijden van Nederland."

Dimple (30): 'Door te kijken bevestig je dat uitbuiting niet uitmaakt'

Dimple is communicatieadviseur bij vakbond FNV.

"Af en toe kijk ik graag naar voetbal, en van het WK word ik altijd nog enthousiaster. Maar dit jaar kijk ik niet. Ik vind het echt heel erg wat er in Qatar gebeurt, voor een potje voetbal. Ik vind het vreemd dat er zo slecht met mensen wordt omgegaan, in een land waar de islam zo belangrijk is. Het druist in tegen de boodschap van mijn geloof: dat je iedereen moet respecteren."

"Ik kan nu niet kijken naar mensen die tegen een balletje trappen, terwijl anderen daarvoor overleden. Dat los ik niet op door in mijn eentje niet te kijken. Toch denk ik dat je altijd maar beter een geluid kunt maken, ook al is het zacht. Als niemand kijkt, geef je met z'n allen de boodschap af dat dit niet oké is. Door te kijken bevestig je dat het niet eens uitmaakt of er mensen sterven."

Justin (19): 'Ik weet nog niet of ik ga kijken'

Justin is gemeenteraadslid, en coördinator van Youth Pride en GSA Midden-Nederland (GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance).

"In mijn straat is het WK altijd een groot feest, met een grote tent en veel oranje. Normaal zou ik zeker kijken, maar nu twijfel ik. Dit WK is één grote show-off van Qatar, dat wil laten zien hoe mooi het er is, terwijl arbeiders en lhbti'ers er vreselijk worden behandeld. Op zich vind ik het wel een goed statement om dat te boycotten."

"Aan de andere kant heeft dit WK ons wél laten zien wat er gebeurt in Qatar, en wordt er nu over gepraat. Ook biedt het westerse landen een podium om een statement te maken tegen giftige ideologieën. Ik hoop dat Nederland dat doet. Ik weet alleen niet of het veel uitmaakt of ik ga kijken. Misschien hebben arbeiders en lhbti'ers in Qatar meer aan mijn steun op sociale media. Maar ik ben er nog niet uit."

