Eenzaamheid onder jongeren neemt toe, bleek vorige week uit CBS-cijfers. In 2021 voelden jongeren zich zelfs vaker eenzaam dan 75-plussers. Hoe kun je die eenzaamheid te lijf gaan? NU.nl vroeg twee experts om tips.

"Mensen die zich eenzaam voelen ervaren vaak te weinig verbinding met zichzelf, anderen, of het leven", zegt Kyra Haerkens van Join Us. Die stichting helpt jongeren eenzaamheid aan te pakken.

"Maar wat je precies mist, kan verschillen. De een mist leuke mensen om mee af te spreken. De ander mist een diepe verbinding, die je vaak met een partner of goede vriend hebt. Maar ook grote zingevingsvragen kunnen eenzaamheid in de hand werken."

"Als je eenzaamheid wil aanpakken, is stap één nagaan wat je precies mist", zegt ook Beate Völker, hoogleraar Stadssociologie en directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Mis je gezelschap? "Sluit je dan aan bij iets wat jou interesseert, zoals een muziekvereniging, een leesclub, of een sportclub. Of geef een second degree dinner." Daarbij nodig je mensen uit, die weer iemand meenemen die je niet kent. "Vrienden lijken vaak een beetje op je. Dat geldt dus ook voor vrienden van vrienden. De kans op gemeenschappelijke interesses is dus heel groot."

Technologie kan helpen, maar is niet genoeg

Technologie kan ook een handje helpen, zegt Haerkens. "Op ons forum zien we dat oproepjes goed werken. Laatst zocht een jongen bijvoorbeeld een maatje met wie hij het over politiek kon hebben." Ook bestaan er steeds meer apps waarmee je vrienden kunt maken, zoals Bumble, UNBLND, Meetup en Patook.

Ook Völker is positief over technologie. "Maar het mag er niet bij blijven. Om echte verbinding te voelen, moet je toch afspreken. We zijn sociale wezens, en tijdens de pandemie hebben we meegemaakt hoe het is om de hele dag te zoomen. Het is een verarming van ons contact."

Verdiep bestaande contacten

"Als je intieme banden mist, kun je het best kijken hoe je bestaande contacten kunt verdiepen", zegt Haerkens. Wat daarvoor nodig is, verschilt volgens haar per persoon. "Bij Join Us versterken we onder andere iemands sociale vaardigheden. Ook helpen we jongeren een positiever zelfbeeld te ontwikkelen."

Volgens Völker denken mensen vaak dat ze niemand hebben, terwijl dat niet klopt. "Kijk eens in je adressenlijst welke relaties je hebt laten versloffen en wie je wel zou willen spreken."

Klop bij iemand aan en kom in actie

Als je met grote zingevingsvragen loopt, helpt het om erover te praten met iemand die je vertrouwt, zeggen ze allebei. "Dat kan familie zijn, maar ook een vertrouwenspersoon of een professional. Denk aan je huisarts, of iemand die is gespecialiseerd in begeleiding bij zingevingsvraagstukken", zegt Haerkens. Van daaruit kun je samen verder kijken wat helpt.

In zo'n gesprek is het wel belangrijk om open te zijn en om je worstelingen te bespreken, zegt Völker. "Als dat te ongemakkelijk voelt, kun je een professional opzoeken."

Ook voor introverte personen zit er niets anders op dan in actie komen, zeggen ze allebei. Völker: "Vrienden komen niet aanwaaien als je in je stoel zit. Je moet wel tekens geven. Als het te lastig is om meteen af te spreken, kun je het rustig opbouwen. Begin met appen of bellen."

Blijf aandacht besteden aan vrienden

En hoe zorg je ervoor dat je vrienden ook vasthoudt? "Het is belangrijk om aandacht aan elkaar te blijven besteden", zeggen Völker en Haerkens. Haerkens: "Dit kun je doen door samen af te spreken en dingen te delen. Je kunt ook samen nadenken over hoe je je vriendschap wil vormgeven."

Völker: "Heb aandacht voor de ander en toon interesse. Bekommer je echt om elkaar, en geef een ander soms advies, want dat werkt bindend." Ook niet onbelangrijk: "Maak samen plezier. Dat is sterk emotioneel verbindend. Zo maak je het leven samen wat mooier."

Meer tips