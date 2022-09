In 2040 reizen we in Europa met de trein, eten we plantaardig voedsel uit de buurt en zijn onze steden groen. Dit zijn zomaar wat punten uit de Jonge Klimaatagenda 3.0. Donderdagavond presenteerde de Jonge Klimaatbeweging die aan minister Rob Jetten (Klimaat). Hoe haalbaar zijn de plannen?

Aan de Jonge Klimaatagenda 3.0 werkten zeventig jongerenorganisaties mee. Onder meer het Interstedelijk Studenten Overleg, JOB MBO, Stichting Groene Moslims, JongNS en politieke jongerenpartijen. Ze zeggen samen een miljoen jongeren te vertegenwoordigen.

"Deze agenda is bedoeld als een stip aan de horizon", vertelt Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging. "We hebben een plan nodig om naartoe te werken. De overheid maakt het niet, dus doen wij het."

"Dit document is fijn en belangrijk om te hebben", zegt Heleen de Coninck. Ze is professor innovaties en klimaatverandering bij TU Eindhoven. "Het geeft richting aan waar jongeren heen willen. Zij zijn een belangrijke stem die niet veel wordt gehoord."

Volg GeneratieNU Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen

Alleen nog reizen met de trein

Een van de plannen is dat we in 2040 binnen Europa alleen nog met de trein reizen. "Voor korte ritten mag niet meer worden gevlogen", zegt Moonen. "Dat betekent dat we meer moeten investeren in het Europese treinnetwerk. Treinen moeten beter op elkaar aansluiten en er zijn nieuwe technologieën nodig. Denk aan een soort Skyscanner voor treinen."

Volgens De Coninck is dat haalbaar. "Maar het vereist wel Europese samenwerking. Elektrisch vliegen wordt misschien trouwens ook nog wel wat, juist voor die korte vluchten."

Meer plantaardig en lokaal eten

Jongeren willen ook dat we meer plantaardig en lokaal gaan eten. "In 2040 moet zeker 60 procent van ons eten plantaardig zijn", zegt Moonen. Nederlandse boeren moeten meer voor Nederland en minder voor het buitenland verbouwen. Volgens Moonen is dat ook goed voor de boeren, als ze tenminste een eerlijke prijs krijgen.

Volgens De Coninck kan dit plan zo worden ingevoerd. "Plantaardig voedsel neemt veel minder plek in dan vlees. Het is alleen de vraag of we die gedragsverandering voor elkaar krijgen. De hele voedselmarkt draait nu om het drukken van kosten, omdat de consument dat zou willen. Dat moet je doorbreken, maar dat kan met onder meer overheidsregels."

Ander energiesysteem in 2040

In 2040 moet energie duurzaam worden opgewekt, vinden de jongeren. Alleen als dat niet lukt, kunnen we terugvallen op kernenergie. Volgens Moonen wordt er al geëxperimenteerd met kleine kerncentrales, die minder afval geven en efficiënter omgaan met grondstoffen. Die kunnen ook sneller worden gebouwd dan de oude centrales, zegt ze.

De Coninck verwacht dat we zonder kernenergie kunnen. "Het nadeel van zonne-energie en windenergie is dat het er niet altijd is. Kernenergie kan dat opvangen. Maar er wordt ook veel verwacht van de opslag van energie. Bijvoorbeeld in batterijen."

Een groene stad zonder auto's

Verder hopen jongeren dat de steden in 2040 groen en autovrij zijn. "Een groot deel van de stad wordt gebruikt voor parkeerplaatsen. Die ruimte kun je ook gebruiken voor zonnepanelen en meer groen", zegt Moonen.

Elektrische auto's blijven aan de rand van de stad en worden gedeeld. De Coninck: "De batterijen van stilstaande auto's zou je door ze aan te sluiten op het elektriciteitssysteem zelfs kunnen gebruiken als opslag voor elektriciteit."

Ambitieus, maar mogelijk

De Jonge Klimaatagenda 3.0 is ambitieus, zegt Moonen. "Maar al deze technologieën bestaan al. We hebben niets zelf verzonnen. Binnen twintig jaar is er veel meer mogelijk dan we denken." Ook De Coninck denkt dat de plannen haalbaar zijn: "Juist dat ze zijn gemaakt, maakt ze haalbaar. Hiermee maken jongeren duidelijk hoe groot het draagvlak is. Dat is een van de dingen die nodig zijn voor zo'n grote verandering."

Ze mist wel één ding in de Jonge Klimaatagenda: "Er staat weinig in over hoe we met elkaar willen samenleven in 2040. Hoe overbruggen we de kloof tussen mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en inkomens? Dat is onlosmakelijk verbonden met de samenwerking die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan."