Studeren kost aardig wat geld, terwijl de banen voor het oprapen liggen. Annabel (21) en Jasper (22) verkiezen werken boven studeren. Omdat ze niet aan een studieschuld moeten denken, maar vooral omdat ze liever hun handen uit de mouwen steken dan in de schoolbanken zitten.

Annabel van der Linden (21) uit Amstelveen studeerde rechten en werkt nu fulltime als boodschappenbezorger.

Waarom stopte je met je hbo-opleiding?

"De thuislessen die tijdens het eerste coronajaar werden gegeven, waren heel slecht. Net als veel andere studenten haalde ik weinig studiepunten."

"Aan het tweede jaar begon ik met het idee om mijn achterstanden weg te werken, maar als snel bleek dat er helemaal geen aansluitend onderwijs was. Ik vond de studie nog altijd leuk, maar het lukte gewoon niet."

Je nam een tussenjaar. Hoe bevalt dat?

"Heel erg goed. Ik besloot een baan te zoeken, geld te verdienen en uit huis te gaan. Omdat mijn werk flexibel is, kan ik mijn eigen tijd indelen."

“Ik wil absoluut geen schulden opbouwen.” Annabel van der Linden, boodschappenbezorger

"Ik hou van autorijden en vind het contact met de klanten leuk. Ik werk met jonge mensen die allemaal in dezelfde fase van hun leven zitten. Er heerst een losse sfeer en ik hoef niet de hele dag stil te zitten. Ik voel me er thuis."

Mis je het studentenleven niet?

"Ik moet er niet aan denken om weer de hele dag in de klas te zitten. Het leven eromheen heeft me nooit getrokken, ik ging studeren voor mijn toekomst."

En nu stroomt het geld binnen?

"Op mezelf wonen kost veel geld, meer dan ik gedacht had."

Is studeren nog wel een optie?

"Als ik nu een studie zou volgen, zou ik geld moeten lenen en ik wil absoluut geen schulden opbouwen. Een schuld achtervolgt je heel lang. Gelukkig komt de basisbeurs volgend jaar terug. Ik wil mijn studie weer oppakken, maar wel op een andere manier."

Op wat voor manier wil je dat doen?

"Ik denk erover om een thuisstudie te volgen. Omdat ik mijn werktijden zelf bepaal, kan ik daarnaast gewoon blijven werken."

Zou je het andere jongeren aanraden?

"Voor mij is werken beter dan geld lenen. Op mijn werk krijg ik de kans om me te ontwikkelen. Ik ben net gepromoveerd tot leidinggevende. En daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk, ik heb er veel vrienden gemaakt."

Jasper Boksebeld (22) uit Heeten stroomde na een mbo-opleiding door naar het hbo. Na twee maanden stopte hij met de studie Kunst en Economie. Inmiddels werkt hij als freelance technicus in de muziek.

Waarom koos je destijds voor een hbo-studie?

"Ik had het idee dat het van me verwacht werd, zo van: als je het kan, dan ga je studeren. Mensen zeiden dat je met een hbo-opleiding op zak een betere baan zou krijgen. En iedereen in mijn omgeving deed het. Ik vond dat ik het moest proberen, al deed ik dat tegen beter weten in."

Waarom besloot je te stoppen?

"Ik leer door lesstof direct toe te passen, door het te doen. Niet door honderden bladzijden te lezen. De studie was veel te theoretisch."

“Veel jongeren die moeite hebben met leren zijn niet dom, ze leren gewoon op een andere manier.” Jasper Boksebeld, technicus

"Toen mijn mentor me vertelde dat de praktijk pas in het derde studiejaar tijdens de stageperiode aan bod zou komen, besloot ik te stoppen."

Was er geen andere opleiding te vinden die beter bij je paste?

"Praktijkopleidingen zijn onder mijn niveau, terwijl die manier van leren wel bij mij past. Er zou iets tussenin moeten bestaan: uitdagend en toepasbaar onderwijs. Ik denk dat veel jongeren die moeite met leren hebben daar baat bij hebben. Ze zijn niet dom, ze leren gewoon op een andere manier."

En wat deed je toen?

"Met dezelfde instelling waarmee ik aan de opleiding begon, startte ik een eigen bedrijfje: ik probeerde het gewoon. Ik had nog steeds de droom om in de muziek te werken, ik koos alleen een andere route."

Je werkt nu als technicus in de muziekwereld. Hoe kreeg je dat voor elkaar?

"Voor mij is het gewoon doen de manier van leren. Leren over boekhouding op school werkte niet. Maar leren hoe ik de boekhouding van mijn eigen bedrijfje moet doen, lukt me wel. Ik denk dat ik nu verder ben dan ik was gekomen als ik de studie had afgerond."

Bevalt het werkende leven?

"Ik heb meer dan genoeg werk. Tijdens en naast mijn opdrachten blijf ik me ontwikkelen, omdat ik beter wil worden in wat ik doe. Uiteindelijk hoop ik uit te groeien tot de ideale freelance muziektechnicus."

Mis je het studentenleven niet?

"Soms mis ik het onverantwoordelijke een beetje. Van mijn vriendengroep ben ik de enige die werkt. Zij kunnen gewoon uitgaan en dan de volgende dag brak naar college, ik kan dat niet. Aan de andere kant vind ik die verantwoordelijkheid juist leuk aan mijn werk."

Is studeren definitief van de baan?

"Misschien doe ik hier en daar nog een cursus, maar een voltijdstudie? Dat is een gepasseerd station. Ik word er niet gelukkig van. Liever leer ik mezelf nieuwe dingen aan. De weg die ik kies is misschien niet de doorsnee manier, maar voor mij werkt het. Ik merk dat ik kom waar ik naartoe wil."