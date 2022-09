Hoewel de pil het meestgebruikte anticonceptiemiddel in Nederland is, laten steeds meer vrouwen hem links liggen. Op sociale media worden hormoonvrije en natuurlijke alternatieven besproken, zoals de thermometer Daysy. Maar zo'n apparaat is geen betrouwbaar alternatief. Hoe komt dat?

In video's op TikTok en Instagram vertellen jonge vrouwen opgelucht dat ze gestopt zijn met de pil. Redenen om over te stappen op een andere manier van anticonceptie zijn vooral bijwerkingen zoals hoofdpijn, gewichtstoename en minder zin in seks.

Anne Timmermans, gynaecoloog in het Amsterdam UMC, beaamt dat de pil in populariteit daalt. "Ik zie een tendens dat vrouwen van die synthetische hormonen af willen", zegt ze. Onderzoeken van statistiekbureau CBS en kenniscentrum Rutgers bevestigen dat beeld. De pil is nog altijd het meestgebruikte anticonceptiemiddel in Nederland, maar het aantal gebruikers neemt al jaren af.

"Maar dat betekent niet dat de pil geen fijn anticonceptiemiddel meer is voor iedereen", zegt Timmermans. "Sommige vrouwen hebben er echt baat bij, omdat ze een heel heftige menstruatie hebben bijvoorbeeld."

Vrouwen willen hun lichaam leren kennen

Een andere drijfveer van vrouwen die stoppen met de pil is het beter leren kennen van hun cyclus. Ineke van der Vlugt, sociaal wetenschapper en expert anticonceptie en abortus bij Rutgers, moedigt vrouwen aan zich daarin te verdiepen. "Ik denk dat het belangrijk is om te weten hoe je lichaam functioneert, bijvoorbeeld als je al jarenlang anticonceptie met hormonen hebt gebruikt", zegt ze.

Maar ze waarschuwt er ook voor: "Het bijhouden van je menstruatiecyclus is géén anticonceptiemethode. Als je stopt met de pil en je wil niet zwanger raken, zorg dan voor een betrouwbaar alternatief."

Natuurlijke anticonceptiemethoden

Het op sociale media veel besproken apparaat Daysy meet aan de hand van je lichaamstemperatuur en verzamelde data wanneer je vruchtbaar bent. Het vertelt je ook wanneer je geen onbeschermde seks moet hebben.

Ook zijn er verschillende (gratis) apps waarin je je cyclus kunt bijhouden. Het is een natuurlijke manier van anticonceptie, net als de kalendermethode.

Als ze de natuurlijke methoden perfect toepassen, raakt volgens Rutgers 5 procent van de vrouwen toch zwanger. Omdat de kans op fouten bij deze methoden groot is, raakt in de praktijk 23 procent zwanger. Ter vergelijking: als je de pil goed gebruikt en dus dagelijks op hetzelfde tijdstip slikt, is er 0,3 procent kans op een zwangerschap.

De website van Daysy belooft 99,4 procent nauwkeurigheid bij het voorspellen van vruchtbare dagen. Timmermans: "Je kunt je temperatuur inderdaad heel nauwkeurig meten met zo'n apparaat. Maar dat percentage zegt niets over hoe goed je beschermd bent tegen een zwangerschap."

Meerdere factoren bepalen je vruchtbaarheid

Naast lichaamstemperatuur geeft ook het baarmoederslijmvlies informatie over je vruchtbaarheid. Ook de levensduur van het zaad van je partner speelt een rol bij het bepalen van vruchtbaarheid. Daarnaast verschilt het aantal vruchtbare dagen per vrouw.

Volgens Van der Vlugt worden apparaten als Daysy te veel geframed als anticonceptiemiddel. "Je moet eerst maandenlang op een vaste tijd je temperatuur meten. Pas daarna weet je wanneer je vruchtbaar bent", zegt ze.

De expert benadrukt dat je in die periode altijd een (vrouwen)condoom moet gebruiken tijdens seks, of geen seks moet hebben. Terwijl je daar op je vruchtbare dagen vaak zin in hebt. "Het vergt veel discipline."

Spiraal en condooms zijn betrouwbare alternatieven

Betrouwbare alternatieven voor de anticonceptiepil zijn volgens Timmermans het spiraaltje, de vaginale ring, de prikpil en het staafje in de arm. "Als je geen synthetische hormonen wil slikken, kies dan voor het koperspiraaltje of condooms", zegt ze. "Maar in bepaalde individuele situaties zeg ik: gebruik liever zo'n natuurlijke methode dan helemaal niets."

Ze hamert erop dat het belangrijk is om na te denken waarom de alternatieven voor jou geen optie zijn. "Misschien doe je wel aannames die niet kloppen of word je beïnvloed door verhalen van anderen op sociale media."

De gynaecoloog adviseert jonge vrouwen die van de pil af willen om alle mogelijkheden te bespreken met de huisarts of om op Thuisarts.nl te kijken. Ook op anticonceptievoorjou.nl kun je alle anticonceptiemiddelen goed met elkaar vergelijken. "Keuze voor anticonceptie is heel persoonlijk. Neem ervaringen uit je omgeving mee, maar weet ook dat dat niet per se jouw ervaringen hoeven te zijn", zegt Timmermans.

