Ja, jongeren lezen minder vaak en minder lang dan oudere generaties. Maar ze lezen wél. Leestips verzamelen ze op Bookstagram en BookTok. Drie jonge boekenwurmen vertellen over hun liefde voor lezen.

Nora de Boer | 24 jaar | Groningen |student Media Studies

TikTok: noraleest (10.000 volgers)

Favoriete genre: young adult

Leest ongeveer tien boeken per maand

Leest nu: De verloren erfgenaam, Jennifer Lynn Barnes

Waarom lees je?

"Het is een vorm van escapisme. Ik verlies me in een andere wereld en hoef nergens anders aan te denken. Lezen wekt emoties op: woede, verdriet, het kan grappig zijn."

Wat zoek je in een boek?

"Ik vind het fijn om me gezien te voelen, om herkenning te vinden in boeken. Aan de andere kant zoek ik ook bewust boeken die buiten mijn belevingswereld staan. En mijn favoriete boeken lees ik gerust nog eens."

Je leest boeken vaker dan één keer?

"Jazeker. Als je een boek voor de tweede keer leest, kijk je met een andere blik. Je kent de plottwist en de personages al. Als je het herleest vallen andere dingen op. Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum van Benjamin Alire Sáenz heb ik wel vijf keer gelezen."

Wat maakt het boek zo bijzonder?

"Het gaat over meerdere zomers waarin twee jongens gevoelens voor elkaar krijgen. Terwijl de personages zich ontwikkelen en ze zichzelf beter leren kennen, leer je jezelf ook beter kennen. Eén van de personages is net als ik biseksueel. Toen ik puber was, waren daar nog niet veel boeken over."

Lees je boeken door elkaar?

"Dat deed ik nooit, maar tegenwoordig lees ik alles door elkaar. Op dit moment zijn dat zeven boeken. Totale chaos, maar hé, ik wil kunnen meepraten over de hype op BookTok."

Wat adviseer je jonge lezers?

"Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een boek is. Een roman of een fantasyboek, een boek van honderd of zeshonderd pagina's. Als je niet weet welk boek je moet kiezen, vraag een tip op BookTok. We willen graag helpen."

Noah de Campos Neto | twintig jaar | Almere | student Media & Cultuur

TikTok: jetweedevader (volgers >26.000)

Favoriete genre: Engelstalige young adult

Leest ongeveer tien boeken per maand

Leest nu: The Inheritance Games van Jennifer Lynn Barnes

Wat is er zo leuk aan lezen?

"Het prikkelt mijn fantasie. Als een boek me aangrijpt, wil ik verder lezen. Ik ben gefocust als ik lees en word er rustig van. Dat heb ik niet als ik een serie kijk, dan raak ik snel afgeleid."

Hoe ontstond je liefde voor lezen?

"Ik ben gay en ook al was dat geen issue voor me, als puber had ik weinig voorbeelden om me heen. Toen ik de boeken van Simon James Green las, ontdekte ik dat ik mezelf kon terugvinden in boeken. Ik haalde herkenning en geruststelling uit verhalen met homoseksuele hoofdpersonen. Het hielp me mezelf te accepteren. Inmiddels lees ik vooral voor het vermaak."

Je hebt een voorkeur voor Engelse boeken, hoe zit dat?

"Engelse boeken lezen makkelijker, ik vind het een fijnere taal. Vertalingen zijn vaak dikker, omdat er in het Nederlands meer woorden worden gebruikt."

Als je een boek niet leuk vindt: doorlezen of stoppen?

"Het gaat tegen mijn gevoel in, maar als ik het écht niet leuk vind dan stop ik. Als ik er niet doorheen kom, raak ik het plezier in lezen kwijt."

Hoe kies je een boek?

"Als de cover me aanspreekt, kijk ik ernaar. Op Goodreads zoek ik naar boeken die lijken op de boeken die ik mooi vind. Ik krijg tips van vriendinnen, zie leestips op TikTok. Daar vind je vooral veel goede Engelse aanraders."

Wat adviseer je andere jongeren?

"We spenderen onze dagen met korte media als TikTok, waardoor we belangrijke levenslessen missen. Boeken zitten vol mooie gedachten en betekenissen. Je voelt je beter na een boek, dan na een serie. Echt."

Saraï van Well | 27 jaar | Oss | journalist & communicatieadviseur

Instagram: Boekhopper (volgers >15.600)

Favoriete genre: alle genres

Leest ongeveer acht boeken per maand

Leest nu: Het Komt Goed van Toon Tellegen

Je leest álle genres?

"Een fantasyboek neemt me mee naar een nieuwe wereld, een historische roman brengt me naar een ander tijdperk, young adult boeken en romans geven een kijkje in de geest. Lezen vergroot mijn wereld. Ik vind het zonde om me te beperken tot één genre, juist de afwisseling maakt lezen leuk."

Hoe kies je een boek?

"Ik lees de achterflap, die tekst moet me triggeren. Dat gebeurt als de hoofdpersoon tegen een probleem aanloopt of als het een verhaal is met meerdere lagen. De cover vind ik minder belangrijk."

Welk boek bleef je bij?

"De geur van groen van Pamela Sharon. Het boek gaat over een meisje dat blind is. Samen met haar vriendin creëert ze een eigen wereld door zintuigelijke beschrijvingen. Het is een ontroerend verhaal over veerkracht, ik vond het ontzettend mooi."

En als een boek je niet bevalt: doorlezen, of niet?

"Ooit zei iemand tegen me: als je na zestig pagina's nog niet geraakt bent, gaat het niet meer gebeuren. Ik denk dat dat klopt. Toch lees ik altijd door tot het einde."

Wat adviseer je jonge lezers?

"Pak eens een boek dat niet helemaal aansluit bij je eigen leefwereld en laat je verrassen. En wie niet leest, maar het eigenlijk wel wil: begin bij de series die je graag kijkt. Vanuit daar kun je zoeken naar boeken die daar goed op aansluiten."

Van 16 tot en met 25 september is het De Boekenweek van Jongeren. De week wordt afgetrapt met BoekTok Live!, een gratis boekenfestival met workshops, schrijversoptredens, selfie- en signeersessies. Locatie: Literatuurmuseum in Den Haag.