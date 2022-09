Voor de meeste mensen zit er de zomervakantie erop. Ze gaan weer aan het werk of aan de studie. Volgens het CBS had 60 procent van de jonge mensen vorig jaar last van prestatiedruk. Hoe kun je je daartegen wapenen?

"Prestatiedruk kan van binnenuit of van buitenaf komen", zegt sociaal psycholoog en stressdeskundige Nienke Thurlings.

Volgens het CBS voelde vorig jaar ruim 60 procent van de 18 tot 25-jarigen prestatiedruk van binnenuit, en 45 procent van buitenaf. Vrouwen voelen vaker dan mannen de druk om aan verwachtingen te voldoen. En druk van buitenaf komt meestal uit 'de maatschappij', ouders, collega's of een baas.

Vicieuze cirkel

"Ik denk dat het vaak een combinatie is", zegt Lidewy Hendriks, die als psycholoog verbonden is aan MIND Korrelatie.

"Je wordt beïnvloed door je genen, je persoonlijkheid en de situatie. Dat zijn al drie dingen. Als je er aanleg voor hebt, gevoelig voor bent en als de situatie ernaar is, ontstaat er een vicieuze cirkel. Daardoor verergert de prestatiedruk."

Prikkels en meten

Wat ook niet helpt, zijn de communicatiemiddelen van nu, zeggen beiden. "Je wordt aan alle kanten tegelijk benaderd: per mail, WhatsApp, soms ook Signal, DM. En dan zijn er ook nog groepsmails en chats. Je brein kan al die prikkels niet aan", zegt Thurlings.

"En door computers wordt alles wat we doen ook nog eens gemeten", vult Hendriks aan. "Alles wordt uitgedrukt in cijfers en prestaties. Dat begint al in het onderwijs, met al die toetsen. En door sociale media ligt alles ook nog eens in de etalage."

Eigenwaarde

Als je last hebt van prestatiedruk beïnvloedt dat je gevoel van eigenwaarde, zegt Hendriks. "Je koppelt jouw falen of slagen aan hoe goed je bent als mens." Dat kan zich op allerlei manieren uiten, volgens haar. Bijvoorbeeld in angst, stemmingswisselingen of een burn-out.

Aandacht op jezelf

Hoe kun je je daartegen weren? "Je kunt de maatschappij niet in je eentje veranderen", zegt Hendriks. "Maar het helpt als je je bewust wordt van wat er vanuit de maatschappij op je afkomt. Daarbij kun je je afvragen waar jíj gelukkig van wordt. Wanneer is iets goed genoeg voor jou? En wat voor mens wil jij zijn?"

Om daarachter te komen moet je de aandacht op jezelf richten, zeggen beiden. "Ga bijvoorbeeld mediteren of wandelen, of doe yoga", zegt Thurlings. "Zo raak je los van alle prikkels, en kom je bij je eigen gevoel."





Aan het roer

Zodra je weet wat jij wil, kun je van daaruit keuzes maken, zeggen ze. "Maak een planning van jouw ideale doorsneedag", zegt Thurlings. "Begin bijvoorbeeld met een half uur voor jezelf. Daarna ga je aan de slag met de dingen die moeten. Neem halverwege een pauze. En sluit de dag af zonder schermen."

"Natuurlijk zijn er dingen die moeten. Bedenk wat binnen jouw takenpakket valt, maar ook wat jíj uit je werk wil halen", zegt Thurlings. Hendriks: "Als iemand iets van je vraagt, kun je checken: past dit in mijn leven?"

"Je hoeft niet overal ja op te zeggen", benadrukt Thurlings. "Als je niet weet wat je wil, is het gevaar dat je alles gaat zien als een kans. En dat je gaat pleasen. Door zelf aan het roer te staan voorkom je dat."

Meer tips Bekijk alles eens door een prestatiedrukbril. Wat moet je allemaal?

Praat erover met anderen

Bundel je taken, en ruim bijvoorbeeld tijd in om op mailtjes te reageren.

Bekijk wat echt nodig is, en skip de rest.

Plan genoeg tijd voor de dingen die je moet doen.

Zorg goed voor je lijf, door goed te eten, te bewegen en te slapen.

Geef je emoties genoeg ruimte: daar komen je ja en nee uit voort.

Verzamel mensen om je heen die jouw grenzen accepteren.

Schrijf elke avond drie dingen op waar je dankbaar voor bent.

Heb je last van prestatiedruk of andere psychische klachten? Neem dan contact op met MIND Korrelatie via 0900 - 1450 of chat, app of mail.