In Spanje hangen posters waarop vrouwen in alle soorten en maten op het strand liggen. 'De zomer is ook van ons', staat erbij. Afzender: de Spaanse overheid. Met de nieuwe campagne benadrukt de overheid dat alle lichamen er mogen zijn. Een goed idee?

Volle vrouwen worden in de zomer vaak beledigd om hun lichaam. Ook worden ze lastiggevallen op straat en veroordeeld. Ze hebben zelfs slechter toegang tot werk. Dat zegt het Vrouweninstituut van Spanje, dat opkomt voor de rechten van vrouwen. Daarom bedacht het instituut deze campagne voor de overheid.

Past bij de tijd

"Het is een sympathiek gebaar, dat past bij de tijdsgeest", zegt Linda Duits. Ze is als specialist gender- en mediastudies verbonden aan de Universiteit Utrecht. "Maar sympathiek is niet hetzelfde als effectief. Mensen gaan hierdoor echt niet anders naar lichamen kijken, dat bereik je niet met één campagne."

Het nut van de campagne hangt af van het doel, denkt psycholoog Esther Jansen. Ze werkt bij Co-eur, een ggz-instelling die eetstoornissen behandelt. Gedrag veranderen wordt lastig met één campagne, denkt ook zij. "Maar het is goed om diversiteit te laten zien."

Diversiteit op het strand

Wel vraagt Jansen zich af of het strand de beste setting is voor deze poster. "Juist daar zie je al veel diversiteit, net als in het zwembad of de sauna. Ik stuur mijn cliënten vaak naar zulke plekken, om een realistischer beeld van lichamen te krijgen." Volgens haar kun je beter naar reclames en sociale media kijken. "In elke willekeurige reclame voor zonnebrandcrème zie je een jonge, dunne, witte vrouw."

"De overheid bepaalt het schoonheidsideaal niet, dat doen modemerken en influencers", zegt ook Duits. Zolang er naast deze poster een poster met een dunne vrouw hangt, wil je toch die dunne vrouw zijn." Volgens haar is het heel lastig om zo'n schoonheidsideaal te veranderen.

Het zijn de blikken

Voelen vrouwen zich toch op z'n minst vrijer om naar het strand te gaan door zo'n campagne? Duits denkt van niet. "Ik kan me voorstellen dat je je gezien voelt door de overheid. Maar zolang de blikken op het strand niet veranderen, heb je daar weinig aan. Het zijn de blikken die het doen."

Ook Jansen betwijfelt of de campagne onzekere mensen over de streep trekt. "Er is veel voor nodig om anders naar je eigen lichaam te kijken. Dat komt doordat je altijd bevestiging zoekt van je eigen gelijk. Als jij jezelf te dik vindt, kun je daar zelfs bevestiging voor vinden in zo'n campagne. Je kunt dan denken: zie je wel, blijkbaar val ik op als ik naar het strand ga."

Weg met bikiniproof

Toch vindt Jansen de boodschap 'ieder lichaam is een strandlichaam' wel weer goed. "Zo wordt aandacht gevraagd voor die eeuwige vraag 'is jouw lijf bikiniproof?' Die kom je tegen in ieder vrouwentijdschrift, en ik denk dat dat schadelijk is."

Ook vindt ze het mooi dat de overheid zich dit onderwerp aantrekt. "Het is misschien nog niet genoeg of ideaal, maar toch mooi dat het op de agenda staat. Van mij mag het wat breder worden getrokken. De overheid kan bijvoorbeeld een rol spelen in het onderwijs. Het helpt als kinderen al jong een realistisch beeld krijgen van hoe lichamen eruitzien."

Overheid: doe ándere dingen

Duits denkt dat de campagne niet veel zal uithalen. "Wat ik er irritant aan vind, is dat de overheid wel ándere dingen kan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld discriminatie van volle vrouwen tijdens sollicitatiegesprekken aanpakken. Of ingrijpen als vrouwen op straat worden lastiggevallen. Ik denk toch een beetje: schoenmaker, houd je bij je leest."

Arte Mapache, de kunstenaar die deze poster ontwierp, bood donderdag overigens haar excuses aan. Ze had de modellen op de poster niet om toestemming gevraagd voor deze campagne.