Wat staat je te wachten als je boven de achttien bent en in Nederland asiel aanvraagt? Zo ziet de Algemene Asielprocedure eruit.

In april, mei en juni vroegen 7.050 mensen hier asiel aan. Volgens statistiekbureau CBS gaat het om 9 procent meer aanvragen dan in het kwartaal ervoor.

Wie in Nederland wil blijven, heeft een verblijfsvergunning nodig. Die krijg je als je vluchteling bent en voldoet aan de voorwaarden in het Vluchtelingenverdrag. Een vluchteling kan in eigen land worden vervolgd vanwege zijn ras of nationaliteit, godsdienst, politieke ideeën of de groep waarbij hij hoort (bijvoorbeeld de lhbtiq+-gemeenschap). Hij krijgt geen bescherming in zijn land.

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land. Dat land onderzoekt eerst of hij die bescherming echt nodig heeft: of hij een vluchteling is dus. Dat gebeurt tijdens de asielprocedure. Voor de meeste asielzoekers geldt de Algemene Asielprocedure.

Stap 1: aanmelden

Bij aankomst in Nederland moet je je eerst aanmelden. Dat doe je bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Tenzij je via het vliegtuig of de boot komt, dan geldt een andere procedure (zie de uitleg onderaan in het artikel).

Het aanmeldcentrum ligt naast de opvangplek. Het aanmeldcentrum ligt naast de opvangplek. Foto: ANP

Stap 2: registreren

Je krijgt vragen over wie je bent, waar je vandaan komt en wat je verhaal is. Je moet je identificeren. En er worden foto's genomen en je moet vingerafdrukken afgeven. Ook wordt gecheckt of je reisdocumenten echt zijn.

Stap 3: asiel aanvragen

Je vraagt officieel asiel aan. Dat doe je door je handtekening onder een asielaanvraag te zetten. Ook vul je een aanmeldformulier van de IND in.

De opvang in Ter Apel zat eerder deze maand zo vol dat mensen buiten moesten slapen. Deze foto is van 14 juli. De opvang in Ter Apel zat eerder deze maand zo vol dat mensen buiten moesten slapen. Deze foto is van 14 juli. Foto: ANP

Stap 4: een slaapplaats

Je krijgt onderdak, eten en - als het nodig is - medische zorg.

Stap 5: eerste gesprek

Minstens drie dagen na je aanmelding krijg je een gesprek met de IND. De dienst wil weten wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je bent gereisd en waarom je asiel aanvraagt.

Hier worden de gesprekken met de IND gehouden. Hier worden de gesprekken met de IND gehouden. Foto: ANP

Stap 6: zes dagen rust

Je krijgt zeker zes dagen om bij te komen van je reis. Die dagen zijn ook bedoeld om je voor te bereiden op je asielprocedure. Meestal ga je naar een asielzoekerscentrum, waar je een medische check, informatie en een advocaat krijgt.

Stap 7: Algemene Asielprocedure

De Algemene Asielprocedure duurt vaak zes dagen. Hij kan ook negen dagen duren, als de IND meer tijd nodig heeft. Of als je door je gezondheid meer aandacht nodig hebt.

Dag 1: in een gesprek met de IND leg je uit waarom je asiel aanvraagt.

Dag 2: je controleert het verslag van dit gesprek met je advocaat en je geeft aanvullingen en fouten door.

Dag 3: de IND neemt een eerste beslissing. Er zijn drie mogelijkheden: Je krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Je gaat verder in de Verlengde Asielprocedure (zie andere procedures), omdat de IND meer tijd nodig heeft voor onderzoek. De IND is niet van plan je een verblijfsvergunning te geven.

Dag 4: als je het niet met een afwijzing eens bent, kun je de IND een brief schrijven.

Dag 5 en 6: De IND leest de brief en bekijkt of de beslissing aangepast moet worden.

Bij een procedure van negen dagen zijn de stappen hetzelfde. Alleen duren sommige stappen twee dagen, in plaats van één.

Wel een verblijfsvergunning

Als je een verblijfsvergunning krijgt, is die vijf jaar geldig. Als je na vijf jaar nog bescherming nodig hebt, kan de vergunning worden verlengd voor onbepaalde tijd. Je mag dan in Nederland blijven.

Geen verblijfsvergunning

Als je asielaanvraag wordt afgewezen, moet je Nederland binnen 28 dagen verlaten. Doe je dat niet, dan kun je worden gedwongen het land te verlaten.

In beroep

Je kunt met je advocaat in beroep gaan tegen de beslissing van de IND. Dat doe je bij de rechtbank. Daarna kun je eventueel nog in hoger beroep gaan.

Andere procedures

Naast de Algemene Asielprocedure zijn er nog andere procedures:

Als er meer tijd nodig is voor onderzoek kom je in een Verlengde Asielprocedure. De IND moet binnen zes maanden beslissen. Al kan de procedure worden verlengd tot vijftien maanden.

De vereenvoudigde asielprocedure geldt bijvoorbeeld als je uit een veilig land komt of al bescherming hebt in een ander land.

Als je via Schiphol binnenkomt, volg je de grensprocedure. Je blijft in een gesloten opvanglocatie vlak bij Schiphol.

Als je jonger bent dan achttien geldt de Asielprocedure voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).

Voor Oekraïense vluchtelingen gelden andere regels. Met het juiste paspoort mogen ze vrij reizen naar de EU. Ze kunnen zich melden bij de gemeente. Oekraïners mogen zeker negentig dagen in Nederland blijven en langer als dat nodig is.

